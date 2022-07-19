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Великие географические открытия

1. Великие географические открытия

Предыдущая эпоха Средневековья завершилась окончанием Столетней войны между Францией и Англией, завершением Реконкисты на Пиренейском полуострове, падением Константинополя под напором турков-османов. С конца XV века начался новый исторический период, открыла который эпоха Великих географических открытий. Что же подготовило ее начало?

  • Во-первых, распространение в XV веке трудов античных мыслителей. Например, по мнению Аристотеля, протяженность между Испанией и Индией была невелика. Эратосфен же указывал, что если плыть на запад от Испании, то на пути к Индии можно встретить новые материки.

  • Во-вторых, усовершенствование кораблей: к XVI веку появились новые конструкции парусов, типы судов. На каравеллах с квадратными и косыми парусами можно было плыть даже при встречном ветре.

  • В-третьих, развитие картографии, появление навигационных карт – портолан – с изображением портов, очертаниями берегов.

  • В-четвертых, расстройство старых торговых дорог из-за образования Османской империи на Балканах и в Малой Азии, которое диктовало необходимость поиска новых, водных путей (уже тогда через арабских купцов в Европу ввозились специи из Индии, приносившие купцам 700-800% доходов; европейская элита не хотела отказываться от прибыльной торговли с Востоком).

Пионерами в исследовании новых земель стали Португалия и Испания. Страны имели много удобных портов, через них проходил торговый путь из Средиземного в Балтийское море, что обусловило их развитие в морской сфере.

  • Наследник португальского престола – Генрих Мореплаватель (1364-1460) – основал в Сагрише военный порт, обсерваторию и школу картографии.

  • Он посылал моряков исследовать Атлантический океан, тем самым были открыты остров Мадейра (1420 год), Канарские острова, острова Зеленого мыса (1456 год). Также было открыто побережье Гвинейского залива, с местным населением стали вести торговлю золотом, слоновой костью, черными невольниками.

  • В 1488 году мореплаватель Бартоломеу Диаш открыл южную оконечность Африки – мыс Доброй Надежды.

  • Преодолеть его и открыть морской путь в Индию удалось португальцу Васко да Гама, который в 1498 достиг индийского порта Каликут. Нагрузив корабли пряностями, экспедиция вернулась в Португалию, в 60 раз окупив затраченные на организацию плавания средства.

  • Португальцы, таким образом, достигли западного побережья Индии, обогнув Африку. Испанцы же решили пойти другим путем – не огибать континент, а плыть напрямую на запад и обогнуть Землю, достигнув, тем самым, восточного побережья Индии. Помните Фердинанда Арагонского и Изабеллу Кастильскую, которые завершили Реконкисту? Эти католические правители в 1492 году подписали с генуэзским моряком Христофором Колумбом договор и проспонсировали его экспедицию на Запад через Атлантический океан в Индию. Однако Колумбу не суждено было до нее добраться. Осенью 1492 года его корабли достигли острова Сан-Сальвадор, затем были открыты Куба и Гаити. Всего Колумбом было совершено три экспедиции. Все этого время он думал исследует Восточную Индию, однако на самом деле им была открыта Центральная Америка.

  • Открытие новой части света (когда люди осознали, что это не Индия, а новый континент) стало настоящей сенсацией. Новый свет стали называть Америкой, в честь еще одного мореплавателя – Америго Веспуччи – который в начале XVI века исследовал эти земли и популяризировал экспедиции Колумба, описав его и свои путешествия.

  • Итак, была открыта Америка. Но Испанцы все еще грезили пряностями и торговлей с Востоком. К началу XVI века они уже выяснили, что Индия – это не производитель пряностей, а лишь их перекупщик. Пряности же производились на Молуккских островах. Именно к ним и поплыл следующий знаменитый мореплаватель – Фернан Магеллан. Своей целью он поставил обогнуть Америку, добраться до «островов пряностей» и Индии и с товаром вернуться обратно на Пиренеи. В 1519 году он отплыл из испанского города Севильи на пяти каравеллах. Обогнув южную Америку, пройдя через Тихий океан к Молуккским островам, переплыв Индийский океан, моряки к 1522 году вернулись обратно в Испанию, окончательно доказав, что Земля – шар.

Христофор Колумб и его экспедиции (сверху); Фернан Магеллан и его кругосветное путешествие (снизу)

2. Колонизация Америки Европейцами

Итак, еще в 1492 году Колумбом была открыта населенная индейцами Америка, после чего началось ее завоевание (по-испански «конкиста»). Конкистадорами (завоевателями) стремились стать многие, ведь еще в конце XV века на Пиренейском полуострове завершилась Реконкиста и множество рыцарей, сутью жизни которых была война, остались не у дел. Стремились в Новый свет монахи и священники, считавшие своим долгом нести Слово Христа язычникам. Отправлялись на новый континент и просто обнищавшие испанские идальго (дворяне), искавшие богатства. «Бог, слава и золото!» – таким был девиз конкистадоров. В 1519 году флотилия из 11 судов под предводительством испанского идальго Эрнандо Кортеса высадилась на полуострове Юкатан (ныне Мексика). Узнав от местных о легендарной стране Эльдорадо, где в изобилии находится золото, конкистадоры двинулись на юг от Панамского перешейка и завоевали земли нынешней Колумбии. А один из отрядов завоевателей под главенством Франсиско Писарро уничтожил индейскую цивилизацию инков на территории современного Перу.

Деятельность Испании и Португалии, таким образом, первоначально ограничивалась лишь грабежами и добычей ресурсов. Колонизировать же Новый Свет стала Англия. В 1606 году Яков I Стюарт пожаловал двум торговым компаниям хартии на освоение побережья Северной Америки. Здесь в 1607 году, на территории будущей Виргинии, было основано первое поселение. В 1620 году корабль «Мэйфлауэр» высадил у мыса Код так называемых «отцов-пилигримов» – 102 поселенцев, которые основали город Новый Плимут, после чего здесь начали образовываться английские колонии. Вскоре их стало 13 штук и их население разрослось до 2,5 миллионов. Надо сказать, что колонисты прибыли не на пустое место: в процессе освоения территорий они вытесняли с родных мест и истребляли индейские племена ирокезов и алгонкинов.

Территории, выделенные Яковом I двум торговым компаниям; картина, иллюстрирующая отцов-пилигримов; изображение алгонкинов