Правление Александра III (1881 - 1894 гг.)

Контрреформы

1 марта 1881 года был убит Александр II. Императором стал его сын Александр III. На молодого правителя огромное влияние произвело убийство отца террористической организацией «Народная воля» («первомартовцы»). Вступивший на престол Александр III (1881 – 1894) резко изменил внутриполитический курс и перешел к открытой реакции.

Началась эпоха «контрреформ».

Контрреформы — это изменения, которые проводил Александр III в годы своего правления с 1881 по 1894 года. Названы они так, потому что предыдущий император Александр II провел либеральные реформы, которые Александром III считались неэффективными и вредными для страны. Император полностью ограничил влияние либерализма, сделав ставку на консервативное правление.

И. Крамской. Александр III

В 1881 был обнародован манифест «О незыблемости самодержавия» (авторы К. П. Победоносцев, М. Н. Катков), который дал общественности понять, что эпоха либеральных преобразований закончилась.

Обер-прокурор Священного Синода К. П. Победоносцев (1880 – 1905) являлся сторонником крайней реакции и неограниченной монархии. Среди его методов были травля инородцев, русификация окраин (то есть обрусение жителей этих территорий), угнетение национальных меньшинств.

Национальная политика Александра III

Уже во время своей коронации новый царь заявил, что временно отходит от активного участия в международных отношениях, чтобы все силы направить на ведение внутренней политики, которая заключалась в объединении народов, входящих в состав Империи. Главным путем достижения полной консолидации наров стала политика русификации. В учебных заведениях национальных окраин обучение велось на русском языке. Царь ограничил деятельность национальных культурных обществ, объявив их нелегальными. Великодержавный национализм особенно ярко проявился на территории Финляндии и Царства Польского: был значительно реформирован польский Сенат, введена единая денежная единица (русская монета). Во главе администраций этих земель были поставлены русские чиновники, которые всячески пресекали попытки организации национальных восстаний бунтующим населением.

Особое положение в Российской империи занимали евреи. Принадлежность к еврейству обусловливалась не одним племенным происхождением, как этнографическим признаком, но также и религией. Следовательно еврей, принявший христианство, переставал в глазах закона быть евреем и инородцем.



С 1882 года евреям категорически запрещалось проживать вне черты города или местечка (полугородское поселение с преобладающим еврейским населением). Им запрещалось селиться в сельской местности и заниматься хозяйством. С 1891 года власти стали принудительно выселять из Москвы еврейское население. В высших учебных заведениях устанавливалась квота, которая регулировала максимальное число учащихся иудеев. Еврейское население ограничивалось и в профессиональной деятельности, его представителям запрещалось заниматься юриспруденцией. Для евреев, которые приняли православие, императором вводилась система поощрений они освобождались от налогов и всех общественно социальных запретов.

А. Маковский. Портрет обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева

Изменения в крестьянской сфере:

В 1881 году новым министром финансов стал Н. Х. Бунге, которому доверили провести решение «крестьянского вопроса»:

1881 год — обязательный перевод на выкуп оставшихся временнообязанных крестьян (не подписавших уставные грамоты и находившихся в зависимости от помещика), понижение выкупных платежей. К этому времени только 1,4% бывших крепостных самостоятельно выкупили свои наделы и освободились от временнообязанных отношений. — обязательный перевод на выкуп оставшихся временнообязанных крестьян (не подписавших уставные грамоты и находившихся в зависимости от помещика), понижение выкупных платежей. К этому времени только 1,4% бывших крепостных самостоятельно выкупили свои наделы и освободились от временнообязанных отношений. 1882 год — учреждение Крестьянского поземельного банка, выдававшего крестьянам кредит на покупку земли (кредит под 6,5%). 1886 год — отмена подушной подати, которую к этому времени платили только крестьяне!

Уже после отставки Бунге, в 1893 году, был принят закон, ограничивающий крестьянам право выхода из общины. Чтобы переделить общинную землю за передел должно было проголосовать 2/3 общины.

Изменения в рабочем законодательстве:

1 июня 1882 года — с подачи министра финансов Н. X. Бунге был принят закон «О малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах», запрещающий труд детей младше 12 лет. Также в этом законе вводилось 8-часовое ограничение на труд 12 – 15-летних детей. — с подачи министра финансов Н. X. Бунге был принят закон «О малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах», запрещающий труд детей младше 12 лет. Также в этом законе вводилось 8-часовое ограничение на труд 12 – 15-летних детей. Помимо этого, в эпоху Александра III был принят ряд других законов, облегчавших положение рабочего класса: Запрещался ночной труд женщин и несовершеннолетних.

Ограничивались размеры штрафов.

Вводились расчетные книжки, в которые необходимо было вносить все условия найма рабочего.

Создана фабричная инспекция для проверки выполнения законов в трудовой сфере.

Борьба с «крамолой».

Александр III не мог оставить без внимания убийство своего отца народовольцами. Во время своего правления он предпринял ряд мер, призванных уничтожить зачатки терроризма в России:

1881 год — принято «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия». Согласно этому положению, — любая местность могла объявляться на чрезвычайном положении, в этом случае власти имели право закрывать органы печати и учебные заведения, прекращать деятельность местного самоуправления, предавать жителей военному суду или ссылать их на пять лет без суда. Положение действовало до 1917 года. — принято «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия». Согласно этому положению, — любая местность могла объявляться на чрезвычайном положении, в этом случае власти имели право закрывать органы печати и учебные заведения, прекращать деятельность местного самоуправления, предавать жителей военному суду или ссылать их на пять лет без суда. Положение действовало до 1917 года. 1881 — 1882 годы — создана «Священная дружина» П. Шувалова — тайная организация придворной аристократии для борьбы с революционерами. 1881 – 1885 годы — разгром «Народной воли». Последним актом народовольцев стало неудавшееся покушение в 1887 году на Александра III. После этого революционное народничество сходит с политической сцены.

Однако полностью уничтожить революционные организации было не под силу даже Александру III. Силу набирало новое учение – марксизм.

12 сентября 1883 года в Женеве была создана первая русская марксистская организация — группа «Освобождение труда». Первоначально она объединяла 5 человек: Г. В. Плеханова, П. Б. Аксельрода, В. И. Засулич, Л. Г. Дейча и В. Н. Игнатова.

Если народники делали ставку на крестьянскую революцию, то марксисты полагали, что совершить переворот в России возможно только с помощью пролетариата (так как рабочие, в отличие от крестьянства, сконцентрированы в крупных городах).

Группа «Освобождение труда» развернула большую пропагандистскую работу в России, стремясь прежде всего освободить от народнических предрассудков интеллигенцию, а через нее — распространять учение научного социализма среди рабочих. Главная тяжесть этой борьбы выпала на долю Г. В. Плеханова, который сумел вывести русскую революционную мысль на новый уровень и связать ее судьбу с судьбой самого революционного класса — пролетариата.

Под влиянием революционной пропаганды группы «Освобождение труда» в России возникали марксистские кружки, ускорилось развитие революционного движения.

Издательская политика Александра III:

1882 год — появление новых Временных правил о печати, усилившие карательную цензуру. Многие либеральные и радикальные газеты и журналы были закрыты. — появление новых Временных правил о печати, усилившие карательную цензуру. Многие либеральные и радикальные газеты и журналы были закрыты. 1884 год — проведена «чистка» библиотек. Был составлен список из 133 книг, которые запрещалось хранить в библиотеках Российской Империи.

Изменения в сфере образования:

1884 год — под руководством министра просвещения И. Д. Делянова издан Новый университетский устав, который урезал университетскую автономию. Ректоры, деканы, профессоры вновь стали не избираться, а назначаться. Попечители учебных округов наделялись правом надзора за студентами и преподавателями. Плата за обучение значительно увеличилась. — под руководством министра просвещения И. Д. Делянова издан Новый университетский устав, который урезал университетскую автономию. Ректоры, деканы, профессоры вновь стали не избираться, а назначаться. Попечители учебных округов наделялись правом надзора за студентами и преподавателями. Плата за обучение значительно увеличилась. 1886 год — была закрыта большая часть высших женских курсов, кроме Бестужевских. 1887 год — теперь при поступлении в вуз необходимо было предъявить справку из полиции о благонадежности. 1887 год — министр просвещения И. Д. Делянов издал «Циркуляр о сокращении гимназического образования («о кухаркиных детях»), в обход существующего законодательства посоветовавший не принимать в гимназии детей прислуги, кучеров, лакеев, прачек, поваров. Выпускники реальных училищ потеряли право поступать в университеты.

Земская контрреформа:

1889 год — введение института земских начальников. В каждом уезде создавалось четыре – пять земских участков и вводилась должность земского участкового начальника, которые назначались только из дворян. Они обладали широкими полномочиями: им были переданы функции упраздненных мировых судей, они могли отменять постановления сельских и волостных сходов, подвергать крестьян телесным наказаниям и штрафам. — введение института земских начальников. В каждом уезде создавалось четыре – пять земских участков и вводилась должность земского участкового начальника, которые назначались только из дворян. Они обладали широкими полномочиями: им были переданы функции упраздненных мировых судей, они могли отменять постановления сельских и волостных сходов, подвергать крестьян телесным наказаниям и штрафам. 1890 год — издано «Положение о земских учреждениях». Были проведены изменения избирательной системе, увеличившие представительство дворян в местных органах самоуправления.

Изменения в судебной сфере:

1889 год — сужение сферы деятельности суда присяжных заседателей, ликвидация мирового суда. — сужение сферы деятельности суда присяжных заседателей, ликвидация мирового суда. 1891 год — введение судебных уставов, ограничивающих гласность судопроизводства по политическим делам.

Экономика при Александре III

Экономическое развитие Александровской эпохи происходило под знаменем таможенного протекционизма (устанавливались высокие таможенные пошлины для иностранных товаров с целью защиты отечественного производителя).

Во многом именно эта мера обеспечила экономический прогресс: растет количество заводов и фабрик, укрепляется национальная буржуазия и появляются первые монополии, Россия выходит на первые места в мире по темпам роста тяжелой промышленности (производство стали и чугуна).

Однако доля импортных товаров была до сих пор велика. Во многом увеличение импорта связано с развитием новых отраслей промышленности (нефтедобывающей, химической), что требовало завоза импортного оборудования. Также нельзя забывать о том, что 1880-1890-е годы — это период завершения промышленного переворота в России. Механизация заводов и фабрик также требовала качественного Западноевропейского оборудования.

Помимо таможенного протекционизма, экономическому росту способствовало:

Наличие наёмной рабочей силы вследствие отмены крепостного права.

Понижение размеров выкупных платежей, перевод крестьян на обязательный выкуп, постепенная замена податей налогами.

Правительственная регламентация взаимоотношений между предпринимателями и рабочими (развитие фабричного законодательства: принятие законов о запрещении ночной работы женщин и подростков, о штрафах и деятельности фабричной инспекции)

Увеличение разработки промышленных запасов ископаемых.

Однако, несмотря на экономический прогресс, нельзя забывать о проблемах, которые существовали:

В сельском хозяйстве остро стояла проблема малоземелья.

Россия серьезно отставала от развитых стран в производстве промышленной продукции на душу населения.

Внешняя политика Александра III

В правление Александра III Россия не приняла участие ни в одной войне, поэтому он заслужил прозвище «Миротворец». Однако в его правление на международной арене стали формироваться противоборствующие военные блоки, которые примут участие в Первой мировой войне.

В 1882 году Германия, Италия и Австро-Венгрия объединились в Тройственный союз.

В ответ на это Россия нашла союзника в лице Франции. С ней был заключен ряд соглашений (1891 – 1894), положивший начало оформлению военно-политического блока «Антанта». По условиям соглашения Россия обязывалась поддержать Францию войсками в случае, если на нее нападет Германия или Италия при поддержке Германии. В свою очередь, Франция должна была оказать подобную помощь России, если бы на нее напала Германия или Австро-Венгрия при поддержке Германии.

При Александре III Средняя Азия окончательно была присоединена к России. Определена четкая граница между Афганистаном и Россией.

Сложная обстановка сложилась с Балканскими странами. Ухудшились отношения с Сербией, произошел разрыв соглашений с Болгарией (1885).

Чтобы увеличить собственные силы и влияние на Дальнем Востоке, Россия в 1891 году развернула строительство Великой Сибирской магистрали (Транссиба), которая бы соединила Челябинск и Владивосток.