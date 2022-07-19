Правление Павла I (1796 - 1801 гг.)

Внутренняя политика Павла I

После смерти Екатерины II на престол вступил ее сын - Павел I (1796 – 1801), который отменил многие указы, принятые матерью.

Павел I вернул принцип наследования престола по мужской линии, приняв «Акт о престолонаследии» (1797).

Акт дополнялся «Учреждением об императорской фамилии», которое определяло состав императорской фамилии, иерархическое старшинство её членов, их права и обязанности, устанавливало гербы, титулы, источники и размеры содержания членов императорской фамилии.

Намерением Павла было исключить в будущем возможность отстранения от престола законных наследников. Цесаревич вводил наследование по закону, как он выразился в самом Акте, «дабы государство не было без наследников, дабы наследник был назначен всегда законом самим, дабы не было ни малейшего сомнения, кому наследовать, дабы сохранить право родов в наследстве, не нарушая права естественного, и избежать затруднений при переходе из рода в род».

Во многом принятие данного Акта было обусловлено не столько чередой дворцовых переворотов, приводящих на российский престол «случайных лиц», сколько враждой между матерью и сыном (Екатерина II намеревалась лишить Павла I его права наследования престола, но намерение это не было осуществлено, поэтому Павел I поспешил закрепить свое положение на троне).

Павел установил совершеннолетие для государей и наследников по достижении шестнадцати лет, а для прочих членов императорской фамилии при достижении двадцати лет. На случай восшествия на престол несовершеннолетнего государя было предусмотрено назначение правителя и опекуна. В Акте о престолонаследии содержалось также важное положение о невозможности восшествия на российский престол лица, не принадлежащего к Православной Церкви.

Павел I.

Противопоставление действиям своей матери проявилось и в сословной политике Павла I — отношении его к дворянству. Павел I любил повторять: «Дворянин в России лишь тот, с кем я говорю и пока я с ним говорю». Будучи защитником неограниченной самодержавной власти, он не хотел допускать никаких сословных привилегий, существенно ограничив действие Жалованной грамоты дворянству 1785 года.

В 1798 году губернаторам было предписано присутствовать на выборах предводителей дворянства. В следующем году последовало еще одно ограничение — отменялись губернские собрания дворян, и губернские предводители должны были избираться уездными предводителями. Дворянам запрещалось подавать коллективные представления о своих нуждах, их можно было подвергать телесным наказаниям за уголовные преступления.

При Павле I в 1797 году был принят указ о трехдневной барщине, по которому помещику рекомендовалось использовать труд крепостных лишь три дня в неделю. Рекомендательный характер указа во много определил его слабое внедрение и распространение.

В том же 1797 году был принят указ, запрещающий продавать крестьян без земли. В 1798 году купцам было разрешено приобретать крестьян к заводам с землей и без земли.

Внешняя политика Павла I. Конец эпохи дворцовых переворотов

В конце XVIII века во Франции произошла революция, на волне которой к власти пришел Наполеон Бонапарт, начавший проводить активнейшую внешнюю политику. Павел вступил во вторую антифранцузскую коалицию, где к тому моменту уже находились Англия, Австрия, Турция. Был совершен ряд походов против Франции: Средиземноморский поход Ф. Ф. Ушакова (1798 – 1800), результатом которого стало взятие крепости на острове Корфу; Итальянский и Швейцарский (1799) походы Суворова. В 1800 году Павел резко поменял внешнеполитический курс и заключил союз с Францией (причиной перемены стал конфликт интересов союзников по коалиции).

В. Суриков. Переход Суворова через Альпы.

Такая резкая внешнеполитическая переориентация (вкупе с антидворянской политикой Павла I и отстранением от службы большинства сторонников Екатерины II) окончательно настроила общество против императора. В 1801 году Павел был убит в Михайловском замке, а на престол вступил его сын Александр.

Английская карикатура на Павла I.

Эпоха дворцовых переворотов на этом завершилась. Историки до сих под спорят, сумели ли правители этого периода правильно распорядиться тем внутриполитическим и социальным «наследством», что оставил им Петр Великий.

С одной стороны, система управления (коллегии, Синод) осталась практически неизменной. Лишь Сенат претерпел значительные изменения, превратившись из органа, способного заменять императора, находящегося в отлучке, в высшую судебную инстанцию (начиная с эпохи Екатерины II). Тенденция по укреплению дворянства сохранялась на всем протяжении XVIII века, а Церковь все больше подчинялась государству: сначала в политическом отношении (после учреждения Синода), а затем и в экономическом (после секуляризации земель 1764 года).

С другой стороны, эпоха дворцовых переворотов внесла и свои нововведения в социальную и политическую жизнь страны: в полном противоречии с духом петровских преобразований в области государственного строительства была отменена обязательная служба дворян государству (1762), утратил свою силу петровский Указ «О единонаследии» (1731) по вопросу наследования недвижимого имущества землевладельцами-дворянами, усилилась зависимость самодержцев от придворных и гвардейских группировок. XIX век принесет еще большие изменения в социально-политическую жизнь государства.