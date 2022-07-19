Феодальная раздробленность

Прежде чем разбираться с таким явлением, как феодальная раздробленность, необходимо ответить на два вопроса:

1) Что такое феодализм?

2) Был ли феодализм на Руси к XII веку?

Ответ на первый вопрос сформулировать достаточно просто.

Феодализм – это общественный строй, в основе которого лежит собственность феодалов на землю и другие средства производства, на крестьян-землевладельцев, находящихся в зависимости от феодала, а также право феодалов осуществлять государственную власть на своей территории.

С ответом на второй вопрос могут быть проблемы, так как мнения исследователей разнятся.

Некоторые считают, раз большинство населения древней Руси составляли свободные (а не зависимые) крестьяне-общинники – «люди» – то и феодализм к XII веку в Киевской Руси еще не оформился. Кроме того, в защиту своей точки зрения они приводят существование лествичного права, согласно которому государство принадлежит всему роду Рюриковичей. Это, а также существование до периода феодальной раздробленности вече в каждом городе, свидетельствует о наличии родоплеменных пережитков, далеких от сущности феодализма.

Однако надо отметить, что на Руси в раннюю эпоху уже существовали вотчины, в которых трудилось зависимое население (закупы, рядовичи), а отношения князя и удельных князей и бояр носили характер феодальных. Эти два аргумента позволяют большинству исследователей считать, что феодализм в XII веке на Руси все же был.

Теперь, когда мы разобрались с этим непростым вопросом, можно перейти к следующей проблеме – сущности Феодальной раздробленности.

Феодальная раздробленность Руси на более чем три века стала господствующей формой организации политического устройства русского государства. Чтобы понять сущность этого явления, надо взглянуть на предыдущую эпоху. Ведь некоторые исследователи отмечают, что и до раздробленности Киевская Русь была не слишком уж централизованным государством.

Да, с одной стороны, существовал административный центр – Киев, а у власти стояла единая для всей территории государства властно-управленческая верхушка - князья и дружина. Эта система власти была закреплена и легитимизирована Русской Правдой, имевшей свое значение в любом уголке страны.

Однако историки отмечают, что лествичная система не способствовала политическому единению, а наоборот порождала междоусобицы, ведшие к политической раздробленности. Кроме того, лествичный порядок наследования престола снижал значимость единого политического центра, ведь сыновья и братья действующего князя отправлялись княжить в свои уделы, что впоследствии привело к тому, что они начали рассматривать эти уделы не как ресурс для достижения киевского княжения, а как свою отчину (что наглядно продемонстрировал Любечский съезд, закрепил за разными ветвями рода Рюриковичей разные земли, тем самым уже в конце XI века узаконив некоторую раздробленность). Помимо этого, до начала феодальной раздробленности в каждом городе Руси существовало вече, нередко оспаривавшее решения центральной власти.

Однако не это послужило главной причиной раздробленности. Дело в том, что княжеские и боярские вотчины имели натуральный характер, связи с рынком были слабыми и нерегулярными. Вотчины стремились удовлетворять свои потребности самостоятельно. Преобладание натурального хозяйства давало возможность каждому региону отделиться от центра и быть самостоятельным, без ущерба для уровня жизни.

Экономическое развитие отдельных земель и княжеств влекло за собой рост числа социальных конфликтов, разрешить которые должна была сильная власть на местах. Местное боярство во главе с местным князем больше не нуждалось в центральной власти, источником которой был Киев.

Таким образом, движущей силой раздробленности выступало, несомненно, боярство, влияние и авторитет которого были огромны. Впоследствии между усилившимся боярством и местными князьями начиналась борьба за власть. На разных территориях эта борьба заканчивалась по-разному: к примеру, в Новгороде, а позднее в Пскове установились боярские республики. В других землях, где князьям удалось сломить сопротивление бояр, утверждалась монархическая форма правления.

Существовавший в Киевской Руси порядок занятия престолов в зависимости от старшинства в роду способствовал созданию обстановки нестабильности, что значительно препятствовало всестороннему развитию Киевской Руси.

Таким образом, раздробленность стала закономерным этапом в развитии русского государства, через подобный процесс проходили и европейские страны.

Каждая ветвь династии Рюриковичей отныне перестала рассматривать свои княжества, как объект военной добычи, на первое место постепенно стал выходить хозяйственный расчет, что позволяло власти на местах более эффективно реагировать на недовольство крестьян, справляться с неурожаями, а также создавать действенную защиту в случае появления внешней угрозы.

Киевское княжество получило статус первого среди равных. Пройдет совсем немного времени и другие княжества догонят и перегонят его в своем развитии. Титул великого князя теперь перестал быть прерогативой исключительно киевских князей.

Политическая раздробленность не означала, однако, разрыва экономических, политических, культурных связей между русскими землями. Об этом свидетельствуют единая религия и церковная организация, единый язык, действовавшие во всех землях правовые нормы «Русской Правды», осознание людьми общей исторической судьбы.

В результате раздробленности выделились следующие княжества: Киевское, Черниговское, Переяславское, Муромское, Рязанское, Ростово-Суздальское, Смоленское, Галицкое, Владимиро-Волынское, Полоцкое, Турово-Пинское, Тмутараканское; Новгородская и Псковская земли. В каждой из земель правили князья одной из ветвей династии Рюриковичей.

Нельзя рассматривать Феодальную раздробленность как исключительно негативное явление. В этот период происходит повсеместное распространение пашенного земледелия, совершенствуются орудия труда, во всех регионах Руси окончательно формируются боярские вотчины, ширится сеть городов, которые становятся культурными и торговыми центрами.

Киевское княжество в эпоху раздробленности

Киевское княжество в эпоху раздробленности безвозвратно утрачивает свое значение — центра русских земель, хотя на протяжении еще некоторого времени и продолжает оставаться чисто формально первым по значимости княжеством, то есть обладание Киевом служит подтверждением могущества князя, но не определяет его.

Продолжает Киев оставаться и церковным центром Руси.

После смерти Мстислава Великого Киев в 30 – 40-е гг. XII в. утрачивает контроль над Ростово-Суздальской землей, где власть находилась в руках Юрия Долгорукого, а также над Новгородом, где сильная боярская группировка сама начала выбирать себе князей.

После очередной борьбы киевское княжение переходит в руки Святославу Всеволодовичу, внуку Олега Черниговского, предприимчивому и дальновидному князю.

Уходит в прошлое для Киевского княжества большая европейская политика, отныне перед киевским князем стоят более насущные задачи: противостояние с половцами и конкурентная борьба за первенство с набирающим силу Ростово-Суздальским (позднее Владимиро-Суздальским) княжеством, которое становилось серьезной угрозой для Киева.

Если борьба с половцами велась совместно с другими княжествами, поскольку это все-таки была общая внешнеполитическая задача Руси, то опасности, исходящей от северо-восточного соседа, Киеву предстояло противостоять в одиночку.

После смерти воинственного и сообразительного князя Юрия Долгорукого владимиро-суздальский престол перешел к его сыну Андрею Юрьевичу Боголюбскому, который открыто заявил о своих правах на Киев и в 1169 году подошел к Киеву с князьями-союзниками из других княжеств. После трехдневной осады Киев был взят, причем впервые город захватили не внешние враги — печенеги или половцы, а русские. Тем не менее, как того требует традиция — войдя в город, захватчики хорошенько его пограбили, пожгли церкви и монастыри.

В. Васнецов. Андрей Боголюбский.

Стабильность и процветание пришло в Киевское княжество при уже упоминавшемся Святославе Всеволодовиче. Затем в Киеве утвердился Роман Mстиславич Волынский, который однако в 1205 году был убит на охоте.

Черниговское и Северское княжества в эпоху раздробленности

Чернигов был достаточно крупным, развитым и самостоятельным городом, который еще до раздробленности неоднократно пытался обособиться в силу своих экономических и политических особенностей.

Первые попытки отделиться были сделаны во времена Ярослава Мудрого, когда Чернигов стал центром той части Руси, которая отошла брату Ярослава Мстиславу Тмутараканскому. Однако, после смерти Мстислава Русь вновь объединилась. Еще одну попытку стать самостоятельным Чернигов сделал при Святославе Ярославиче, а после при его сыне Олеге. Вот только Киев в те времена был еще достаточно силен и крепко держал русские земли в своих руках. Когда же Владимир Мономах получил Чернигов в качестве «отчины», а потом его сын Мстислав, город покорился окончательно и уверенно шел в русле общерусской политики.

Именно в Чернигове сформировалось мощное боярство, которое опиралось на крупное вотчинное землевладение. Здесь был свой епископ, город славился обилием храмов и монастырей. Черниговские князья обладали сильными, испытанными в сражениях дружинами. Черниговские купцы имели большие связи, торговали даже на рынках Лондона.

В состав княжества входили такие города, как: Новгород-Северский, Путивль, Любеч, Рыльск, Курск, Стародуб. Позднее здесь стали известны Брянск, Козельск, Мосальск, Воротынск, Мценск. В подчинение Черниговского княжества в течение ряда лет входили также Муром и Рязань.

Всю вторую половину XII в. черниговские князья вели непрекращающуюся борьбу с потомками Мономаха за киевский престол, который с каждым десятилетием все более утрачивал свое былое значение. Сперва в этой борьбе удача сопутствовала Мономаховичам, однако позднее инициатива перешла в руки Ольговичей и старший в роду Рюриковичей — Всеволод Ольгович утвердился в Киеве сам и способствовал закреплению ветви Ольговичей в Киевском княжестве. Лишь на непродолжительное время черниговские князья вынуждены были уступить киевский стол честолюбивому ростово-суздальскому князю — Юрию Долгорукому, шестому сыну Владимира Мономаха.

В 80-е гг. XII в. сын Всеволода Ольговича Святослав взошел на киевский престол, сохраняя за собой также титул великого князя Черниговского.

Особого внимания заслуживает фигура Игоря Святославича (1151 – 1202), из рода князей Черниговских, сына Святослава Олеговича. Игорь Святославович известен несчастным походом в Половецкую землю (1185). В 1169 г. Игорь Святославич участвовал в ополчении одиннадцати русских князей, собравшихся под знаменами Андрея Боголюбского против Мстислава Изяславича, великого князя киевского. В 1171 г. ходил с своими северскими дружинами воевать землю Половецкую и одержал недалеко от р. Ворсклы знаменитую победу над ханами половецкими Кобяком и Кончаком . Удачный поход (1184) южнорусских князей на половцев побудил Игоря Святославича предпринять в следующем году новый поход. Вместе с дружиной они двинулись к берегам Дона и Сала. Первая встреча с половцами окончилась удачей русских, но на берегах Каяла (Кагальник) Игорь был окружен нахлынувшими со всех сторон ордами половцев. Большая часть воинов легла на поле битвы, а князья с остатками дружин взяты в плен. Из плена Игорь бежал, оставив там своего сына Владимира. Этот поход Игоря Святославича на половцев послужил канвой для знаменитого «Слова о полку Игореве», в котором проводится мысль о необходимости прекращения усобиц между князьями и совместной борьбе против половцев.

Галицко-Волынское княжество в эпоху раздробленности

Галицко-Волынское княжество находилось на северо-восточных склонах Карпат и занимало территорию между реками Днестром и Прутом. Это была территория плодородных земель и обширных лесных массивов, богатая залежами каменной соли, которую вывозили в соседние страны.

На территории Галицко-Волынской земли существовали такие крупные города, как: Галич, Владимир-Волынский, Холм, Берестье (Брест), Львов, Перемышль и др. Это княжество могло похвастаться удобным географическим положением, поскольку соседствовало с Польшей, Венгрией, Чехией, что значительно облегчало осуществление внешнеторговых операций.

Территория княжества была укрыта непроходимыми лесами от кочевников, что было одним из факторов значительного экономического подъема. В то время как Киев изнемогал под ударами половцев, Галицко-Волынская земля развивала экономику.

Сначала Галицкое и Волынское княжества существовали обособленно. Экономический и культурный подъем Галицкого княжества начинается в период правления князя Ярослава Осмомысла (1153 – 1187).

Воссоединение же двух княжеств — Галицкого и Волынского — произошло в 1199 г. при волынском князе Романе Мстиславиче (1170 - 1205). В 1203 г. он захватил Киев и принял титул великого князя.

Роман Мстиславич активно боролся с местным боярством, которое в тот момент обладало огромной властью и авторитетом на этой территории. Роману Мстиславичу удалось сломить противостояние бояр и установить сильную великокняжескую власть. Князь вел успешные войны с соседней Польшей, а также с половцами.

Старший сын Романа Мстиславича Даниил (1205 – 1264) оказался на престоле в 4 года, именно тогда умер его отец. Даниил был вынужден долгие годы бороться за престол отца с венгерскими, польскими, русскими князьями, но в результате борьбы, растянувшейся на десятилетия, в 1238 г. Даниил Романович утвердил окончательно свою власть над Галицко-Волынским княжеством. В 1240 г. Даниилу удалось занять Киев и тем самым объединить юго-западную Русь и Киевскую землю. Однако по воле судьбы в том же 1240 году Галицко-Волынское княжество было разорено монголо-татарами, а через 100 лет некогда русские земли войдут в состав Литвы (Волынь) и Польши (Галич).

Новгородская земля в эпоху раздробленности

Новгородская земля простиралась на огромные территории с севера на юг — от Ледовитого океана до верховья Волги, и с востока на запад — от Прибалтики до Урала.

Безусловным плюсом Новгородской земли было ее географическое положение: территория находилась далеко от кочевников, а соответственно была спасена географией от разорительных набегов. Кроме того, сам Новгород расположился на перекрестке торговых путей, которые связывали Западную Европу с Русью, а также с Византией и странами Востока.

Однако, несмотря на поистине громадные территории, в Новгороде не хватало своего хлеба, но, с другой стороны, очень хорошо были развиты промыслы: охота, рыболовство, солеварение, производство железа, бортничество. Промыслы приносили большие доходы новгородскому боярству.

Новгородом владел тот князь, которому посчастливилось держать киевский престол. Таким образом, киевский князь мог контролировать путь «из варяг в греки». Однако, боярство, манипулируя общественным мнением, организовало в 1136 году восстание против князя, добилось его изгнания из Новгорода, после чего Новгород стал боярской республикой.

Высшим органом было вече, на котором горожане избирали высших должностных лиц республики, а также обсуждали насущные внешнеполитические и внутриполитические вопросы. Контролировали вече 300 «золотых поясов» — наиболее знатные и богатые бояре города. , на котором горожане избирали высших должностных лиц республики, а также обсуждали насущные внешнеполитические и внутриполитические вопросы. Помимо общегородского вече, существовали «кончанские» (город делился на пять районов, которые назывались концами) и «уличанские» (объединявшие жителей улиц) вечевые сходы. Посадник был главным должностным лицом и избирался на вече, он занимался городским управлением и вершил суд. Посад — торгово-промышленная часть города, расположенная вне городской крепостной стены. Епископ (впоследствии архиепископ) также избирался на вече и распоряжался казной, определял внешние контакты Новгорода. Тысяцкий заведовал городским ополчением, собирал налоги, ведал судом по торговым делам.

В случае необходимости вече могло пригласить князя. С одной стороны, он был существенно ограничен в правах:



1) князь был лишен права землевладения в Новгороде;2) не мог даровать новгородские земли своим приближенным;3) был ограничен в судебной и военной власти со стороны новгородской администрации;4) его резиденция находилась за пределами стен Новгородского кремля.С другой стороны, этот институт продолжал оставаться важным и необходимым, ведь именно князь и его дружина были теми профессиональными войнами, которые могли дать отпор внешнеполитическому врагу. Помимо этого, именно князь выступал адресатом дани и закупаемого Новгородом хлеба.

Исследователи спорят относительно политического устройства Новгорода: одни считают, что на северо-западе Руси возникла демократия, другие уверены, что в Новгороде сложилась боярская олигархия. В пользу последней точки зрения говорит то, посадник всегда являлся выходцем из бояр, а с XV века число посадников увеличилось, превратившись в настоящий боярский совет. Кроме того, на общегосударственном вече были представлены только члены знатных боярских фамилий (также известные как «золотые пояса»), что доказывает олигархический характер боярской власти в Новгороде. Однако следует отметить, что существование кончатских и уличанских вече, а также постоянное соперничество боярских кланов между собой, которое давало простому населению шанс продвинуть собственные интересы указывают на существование демократических тенденций в обществе. Как бы там ни было, эта проблема остается открытой до сих пор и является дискуссионной.

Владимиро-Суздальское княжество в эпоху раздробленности

Владимиро-Суздальская земля располагалась на территориях, где к началу XII в. сформировалось крупное боярское землевладение. Это была территория плодородных земель. На территории Владимиро-Суздальской земли существовали такие города, как: Нижний Новгород, Ростов, Суздаль, Владимир, Ярославль, Дмитров, Юрьев-Польской, Звенигород, Переяславль-Залесский, Кострома, Москва.

Территория Владимиро-Суздальского княжества была хорошо защищена лесными массивами от кочевников. Кроме того, через территорию княжества проходили важные торговые пути, один из которых — Волжский торговый путь, который связывал Русь со странами Востока. По рекам княжества можно было дойти до Новгорода, а оттуда в страны Западной Европы.

В Ростово-Суздальской земле, столицей которой тогда был город Суздаль, княжил в то время шестой сын Владимира Мономаха — Юрий Владимирович (1125 – 1157).

Юрий Долгорукий большую часть своей жизни боролся за киевский престол. В перерывах Долгорукий осуществлял масштабное строительство городов на границах своего княжества.

Князь Юрий Владимирович Долгорукий. Портрет из Царского титулярника. 1672 год.

Так к 1147 году относится первое упоминание о Москве, которая была построена на месте бывшей усадьбы боярина Кучки, конфискованной Юрием Долгоруким.

В княжение Андрея Боголюбского, сына Юрия Долгорукова (1157 – 1174) в княжестве развернулась борьба великого князя с местным боярством. Андрей перенес столицу княжества из Ростова в небольшой Владимир-на-Клязьме.

По инициативе Андрея Боголюбского город был пышно застроен. Были возведены Золотые ворота, построен неотразимый Успенский собор. Недалеко от новой столицы Андрей основал загородную резиденцию — Боголюбово, где проводил большую часть времени, получив, поэтому прозвище Боголюбский. История Андрея Боголюбского закончилась весьма печально, в 1174 г. он был убит в результате заговора бояр.

Политическая линия Андрея была продолжена его братом — Всеволодом II Большое Гнездо (1176 – 1212). У князя было 12 детей, в том числе 8 сыновей, отчего князь и получил свое прозвище.

Всеволод Юрьевич Большое Гнездо. Портрет из Царского титулярника, 1672.

Придя к власти, Всеволод первым делом жестоко расправился с заговорщиками, убившими его брата. В противостоянии с боярством князю Всеволоду удалось одержать решительную победу. После чего в княжестве окончательно установилась монархическая власть.

При Всеволоде продолжилось масштабное белокаменное строительство. Князь делал попытки подчинить себе Новгород, расширил территорию своего княжества за счет новгородских земель по Северной Двине и Печоре, отодвинул границу Волжской Болгарии за Волгу.

Владимиро-Суздальское княжество занимало ведущее место среди русских княжеств и после смерти Всеволода Большое Гнездо.