Преобразования Петра I

Петр I: начало правления

В 1689 году Петр женился на боярской дочери Евдокии Лопухиной, после чего стал считаться официально совершеннолетним. Стало неизбежным его столкновение с сестрой Софьей, и оно произошло. В августе 1689 года состоялся очередной стрелецкий бунт, целью которого в этот раз было схватить Петра, но молодому царю удалось укрыться в Троице-Сергиевом монастыре. Скоро к монастырю подошли верные Петру Преображенский и Семеновский полки. Софья была отправлена в Новодевичий монастырь. Руководителя стрельцов Ф. Шакловитого казнили, В. В. Голицына отправили в ссылку. Петр стал русским царем.

И. Репин. Царевна Софья Алексеевна в Новодевичьем монастыре.

С ранних лет Пётр обучался военному искусству посредством так называемых «потешных полков». Потешные войска были особым формированием войск и сил для обучения и воспитания солдат «армии нового строя» и их командиров из подданных Русского царства, созданное царевичем Петром Алексеевичем. «Потешные» оказали значительное влияние на развитие взглядов Петра I на военное образование в стране, что найдёт непосредственное отражение в его дальнейших реформах.

Одной из ключевых задач, стоявшей перед Петром, была задача продолжения войны с Крымом. В 1695 году русские войска осадили Азов, однако из-за проблем с продовольствием и недостатка выучки взять крепость не удалось.

После поражения под Азовом Петр начал приступил к строительству флота на реке Воронеж.

Азовский флот.

В 1696 году русским войскам удалось взять Азов, для чего пришлось блокировать его с моря. Чтобы закрепить свои позиции на море, была построена крепость Таганрог. Однако взятие Азова и строительство Таганрога не означало окончания конфликта с Крымским ханством и поддерживающей его Османской империей. Напротив, Петру необходимо было найти союзников в Европе для продолжения войны со столь сильным противником. Именно с этой целью молодой царь организовал «Великое посольство» в Европу. Помимо военных, царь преследовал и другие цели — пришло время налаживать торговые, технические и культурные связи с развитыми европейскими державами. Сам царь вошел в состав Посольства под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова. Маршрут посольства шел от Риги и Кенигсберга в Голландию и Англию.

26-летний Пётр I. Портрет кисти Кнеллера был подарен Петром в 1698 году английскому королю.

Царь много времени уделял изучению основ кораблестроения на голландских верфях, попутно нанимая иностранных мастеров на русскую службу. Однако, главная цель посольства — поиск союзников в борьбе с Турцией — достигнута не была. Хотя Петру удалось найти союзников для борьбы с другим опасным врагом — Швецией, что определило на ближайшие двадцать лет внешнеполитическую повестку России.

Летом 1698 года царь был вынужден прервать поездку, получив донесение об очередном мятеже стрельцов в Москве. Мятеж был подавлен еще до приезда царя: Более 100 стрельцов казнили, часть били кнутом, некоторых сослали в дальние города.

Экстренно вернувшийся из поездки Петр решил пересмотреть приговор и назначить новое следствие, в результате которого было казнено более 1000 стрельцов. Ненавистное Петру стрелецкое войско расформировано. Царь собственноручно рубил головы мятежникам. Софья, которая была пострижена в монахини под именем Сусанны, прожила под строгим надзором до конца своих дней в Новодевичьем монастыре (1704).

В. Суриков. Утро стрелецкой казни.

Реформы Петра I

В Петровскую реформу произошли существенные изменения во внутренней политике страны. Такие масштабные преобразования имели под собой серьезные причины.



нарастало экономическое и военное отставание России от европейских стран (введенные Петром коллегии, магистраты и рекрутские наборы, доказавшие свою эффективность – это заимствования с запада).«бунташный» характер XVII века порождал необходимость укрепления и совершенствования государственного управления и армии.В-третьих, раскол Церкви и секуляризация культуры породили духовный кризис общества, который порождал необходимость в качественных преобразованиях культуры.

Военная реформа

Одной из главных заслуг Петра стало создание военно-морского флота.

Также при Петре в России появляется регулярная армия с единым принципом комплектования - с 1705 года вводятся ежегодные рекрутские наборы: 20 дворов крестьян должны были выставлять на пожизненную службу одного рекрута.

Во имя избегания назначения на высшие военные посты людей без опыта, был издан указ, запрещающий производить в офицеры дворян, которые не служили солдатами в гвардейских полках (1714).

Были учреждены три рода войск: пехота, кавалерия, артиллерия.



Введение Воинского Устава произошло в 1716 году, а Военная коллегия, ставшая единым органом военного управления, была образована в 1719 году. Морской Устав был принят в 1720 году.Взамен стрельцов, не оправдавших доверие царя из-за многочисленных бунтов, на основе потешных полков были созданы новые элитные формирования русского войска — Семеновский и Преображенский гвардейские полки.

Их отличия от стрельцов состояли в том, что:

1. солдаты петровских гвардейских полков служили на регулярной основе и жили на казарменном положении, в свободное время занимаясь военным обучением (в отличие от стрельцов, которые в свободное от несения службы время могли заниматься ремеслом и торговлей).

2. в петровскую эпоху гвардейские полки комплектовались исключительно дворянами, в отличие от стрельцов, куда брали людей разного сословного происхождения (в дальнейшую эпоху в гвардию набирали людей и из крестьянского сословия);

3. в гвардейских полках, в отличие от стрелецких формирований, могли служить иностранцы;

4. во главе каждого из гвардейских полков был правящий монарх.

Реформы государственного управления

Изменилось административно-территориальное деление государства: в 1708 – 1710 годах были учреждены губернии, которые позднее в 1719 году будут разделены на провинции. В 1711 году появился новый орган при царе — Сенат, который имел высшие законодательные, исполнительные и судебные функции и мог замещать монарха во время его постоянных отлучек из столицы государства.

В 1714 году был издан Указ о единонаследии, по которому:

1. вотчина была фактически приравнена к поместью;

2. недвижимое имущество мог наследовать только один (не обязательно старший) дворянский сын (остальные сыновья получали лишь движимое имущество). Эта ситуация принуждала остальных молодых дворян искать государственную или военную службу, чтобы обеспечить свое существование. От службы пытались уклониться любыми возможными способами, но государство наказывало тех, кто не являлся по призыву. По закону 1714 года уклонившегося от службы лишали имения в пользу доносчика (в том числе и холопа), а по закону 1722 года объявляли вне закона.

Пытаясь заставить дворян учиться и служить, государство пошло на еще более радикальные меры:

1. было запрещено покупать имения тем, кто нигде не служит (раньше это можно было сделать, получив от отца в наследство большое движимое имущество).



было запрещено жениться дворянским «недорослям», не овладевшим азами математики.

В период с 1718 по 1724 год в России проводится подушная перепись населения.



К 1718 – 1724 годам относится учреждение коллегий – центральных органов исполнительной власти, пришедших на место приказов и управлявшихся, в отличие от последних, коллегиально. Вместо полусотни приказов, чьи функции переплетались и не имели четких границ, были учреждены 11 коллегий, каждая из которых ведала определенной отраслью управления. Кроме того, необходимость реформы была обусловлена и громоздкостью приказного аппарата (на содержание «армии чиновников» требовались большие средства).

В 1720 году Петром I «ради порядочного управления государственных своих дел, и исправного определения и исчисления своих приходов, и поправления полезной юстиции и полиции» был подписан «Генеральный регламент или Устав». Документ определял единообразие организационного устройства и делопроизводства всех коллегий, порядок их деятельности, правила приёма и отправления деловой корреспонденции, хранения денежных сумм, архивов; регулировал порядок службы во всех государственных учреждениях; регламентировал обязанности президента, вице-президента, членов коллегий, а также секретаря, нотариуса, переводчика.

В 1720 году, основываясь на западноевропейский опыт, в России учрежден Главный Магистрат, ставший органом городского управления.

В 1701 году, после смерти последнего патриарха Адриана, по указанию царя Петра I новый патриарх не был избран. Вместо него была учреждена должность местоблюстителя патриаршего престола, которым был назначен Стефан Яворский. Фактически это означало ликвидацию патриаршества как института. Выбирая Стефана, Петр I видел в нем прежде всего человека с западной образованностью, которой он не находил в Московском духовенстве. Кроме того, в глазах Петра Стефан был человеком новым, свободным от традиций старой московской партии. В 1721 году был учрежден Синод, как орган для управления церковью. Церковь оказалась подчинена государству (институт патриаршества был восстановлен только лишь в 1917 году).

В 1721 году Россия была провозглашена империей, а Петр I получил титул императора. Формирование абсолютизма, начавшееся в предыдущий период, завершилось.

В 1722 году принимается Указ о престолонаследии, в соответствии с которым император сам назначает себе наследника.

Подобная ситуация была спровоцирована конфликтом Петра с сыном, царевичем Алексеем, который, не приемля радикальных реформ отца, стал личностью, объединившей вокруг себя все консервативные силы. Царевич, хотя и отказался от наследования престола, представлял опасность для отца. Конфликт отца с сыном закончился судом и осуждением Алексея на смерть как изменника. Однако приговору было не было суждено исполниться, так как незадолго до этого при тайных обстоятельства Алексей скончался в Петропавловской крепости в 1718 году.

Н. Ге. «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе». 1871 год.

В 1722 году издается Табель о рангах, в которой все гражданские, военные, придворные чины были поделены на четырнадцать разрядов. Этот документ дал возможность выходцам из низших сословий путем усердной службы получить дворянство.

Преобразования в сфере промышленности и торговли

В 1719 году был образован единый орган промышленного управления, который получил название Мануфактур-коллегия. В 1724 году был принят Таможенный тариф, характерными чертами которого стала политика меркантилизма и протекционизма — экономической политики государства, направленной на защиту национального хозяйства от иностранной конкуренции посредством введения высоких пошлин на ввозимые из-за границы товары.

К этому времени относится появление купеческих гильдий. Первые попытки законодательного оформления гильдий предприняты Петром I в регламенте Камер-коллегии (1719), где в рекомендательном порядке говорилось об учреждении гильдий (однако введенные гильдии не стали, как в Европе, самоуправляющимися корпорациями).



Углубляется специализация отдельных районов страны (чугунолитейные заводы на Урале, ткацкие мануфактуры в Центральной России), что сказывается на усилении обмена товарами между частями государства. По-прежнему большую роль играют ярмарки (самая крупная – Макарьевская, находящаяся под Нижним Новгородом).

В 1721 году указом Петра I была введена категория посессионных крестьян в связи с необходимостью обеспечить рабочими растущую крупную мануфактуру. Посессионные крестьяне не могли продаваться отдельно от предприятия.

Получила широкое распространения практика строительства производственных мощностей за казённый счет с последующей передачей их в частные руки. При этом царь и определённые им люди следили за развитием предприятий, и в случае неудовлетворительных результатов провинившийся фабрикант мог быть лишён имущества, сослан на каторгу или даже казнён.

В промышленной политике прослеживаются два этапа:

1700 – 1717 года — главный основатель мануфактур — казна;

с 1717 года мануфактуры преимущественно стали основывать частные лица.

В Олонецком краю на берегу Онежского озера в 1703 году был построен чугунолитейный и железоделательный завод, ставший основанием города Петрозаводска. Вслед за тем возникло несколько железных и медных заводов, казенных и частных, в Повенце и других местах края. Особенно широко развернулось горное дело в нынешней Пермской губернии; в этом отношении Урал можно назвать открытием Петра.



В эту эпоху открывается первый в России сереброплавильный завод, начинается активная геологическая разведка полезных ископаемых.

Понимая необходимость как можно быстрее организовать поступления в армию нового снаряжения и вооружения, Петр I давал фабрикантам различные привилегии — их семьи освобождались от государственной службы, были подсудны только суду Мануфактур-коллегии, не платили личных податей, были освобождены от обязанности размещать на постой войска и получали право привозить из-за границы любые товары нужные для производства.

В это время начинают активно появляться промышленные династии, среди которых, в первую очередь, необходимо назвать имя Н. Д. Демидова. Демидовы были горнозаводчиками из тульских кузнецов, основали более 50 заводов (40% чугуна в стране). Родоначальник династии, Никита Демидов, получил от Петра I во владение Невьянский и Каменский заводы на Урале. В течение XVIII века Демидовы вошли в круг высшей бюрократии и знати.

В целом промышленность развивалась семимильными шагами. Пожалуй, единственным изъяном промышленной политики Петра I стало, то, что на мануфактурах использовался не вольнонаёмный, а подневольный труд; владельцы мануфактур из купцов или крестьян предпочитали не нанимать, а покупать посессионных крестьян по указу 1721 года. Зачастую работать на мануфактуры посылались преступники и нищие. Производительность подневольного труда была в 2,5-3 раза ниже, чем вольнонаёмного, а покупать приходилось целые деревни, не все жители которых были способны работать на предприятии.



Существование данной проблемы было обусловлено тем, что в крепостной стране просто-напросто не хватало свободных рабочих рук. Владельцы мануфактур прельщались возможностью не тратиться в дальнейшем на оплату труда купленных крестьян. Помимо этого, купленными крестьянами было проще управлять, используя телесные наказания за проступки. Развитие крепостничества и торможение формирования свободного рынка рабочей силы стали причиной промышленного отставания России уже в XIX веке.

Реформы образования, науки и культуры

По указу Петра I c первого января 1700 года в России было введено новое летоисчисление, согласно которому счет лет велся от Рождества Христова, а не от сотворения мира, как это было прежде).

В 1701 году были учреждены: математическая, артиллерийская, навигацкая, инженерная школы.



в России начинает издаваться первая печатная газета «Ведомости».

В 1703 году на берегах Невы был основан Санкт-Петербург.

В 1708 году вводится новый гражданский шрифт, который использовался для печати светских (не церковных) книг.

В 1714 году в Санкт-Петербурге открывается первый в России естественнонаучный музей — Кунсткамера.

В 1715 году была основана Морская академия, а в 1724 году император подписывает Указ о создании Российской академии наук.

В общественную жизнь были введены обязательны для посещения ассамблеи – места встреч и развлечений для дворян.

Социальные движения при Петре I

В годы правления Петра I в России происходит ряд народных выступлений, вызванных, прежде всего, тяжелым налоговым гнетом: 1705 – 1706 годах — Астраханское восстание, 1705 – 1711 годах — Башкирское восстание, 1707 – 1708 годах — восстание Булавина.

Денежные и налоговые реформы

В 1724 году вводится подушная подать, которая пришла на смену подворному налогу. Единицей налогообложения взамен крестьянского двора становилась «душа мужского пола». При Петре также был запрещен вывоз за границу золота и серебра.

В 1722 году Пётр I издал Указ об учреждении должности генерал-прокурора. Пётр I, создавая прокуратуру, поставил задачу «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония». Прокурор контролировал финансовую отчётность и ведомости коллегий. В соответствии с указом «Об установлении должности прокуроров в надворных судах и о пределах компетенции надворных судов в делах и по доносам фискальским и прочих людей» прокуратура была поставлена над фискальными органами.