Учебник MAXIMUM Education

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Восстание Е. Пугачёва

Значительное ухудшение положения крестьян стало главной причиной крестьянского восстания Емельяна Пугачева (1773 – 1775).

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Емельян Иванович Пугачёв.

Пугачев выдавал себя за императора Петра III и во многом копировал существующий политический строй – создал при себе военную коллегию и даже гвардию. Он сумел поднять на борьбу не только крестьян, но также горнозаводских рабочих Урала, казаков и нерусские народы Поволжья (башкир, калмыков и татар).

Целью Пугачева было уничтожение крепостного права, податей, рекрутских наборов, помещичьего землевладения и вообще дворянства как сословия.

Условно восстание можно разделить на несколько этапов:

1 этап. Ноябрь 1773 года — осада Оренбурга, взятие Илецкого городка, осада Уфы; апрель 1774 года — после ряда поражений Е. Пугачев ушел на Урал.

2 этап. Центром действия становится Южный Урал и Башкирия. Май 1774 года — восставшие терпят поражение от генерала И.А. Деколонга. Июль 1774 года — бои за Казань, восставшие терпят поражение.

3 этап. Июль-август 1774 года — восставшие овладели городами: Саранск, Пенза, Саратов. С фронта русско-турецкой войны для подавления восстания направляют А. С. Суворова. 24 августа 1774 года Пугачев терпит поражение, попадает в плен. 10 января 1775 года на Болотной площади в Москве состоялась казнь Пугачева.

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Карта Крестьянской войны.

После этих событий река Яик была переименована в Урал. К столь радикальному шагу императрица Екатерина Вторая прибегла, чтобы искоренить память о восстании Емельяна Пугачева, которого поддержали яицкие казаки, ставшие ядром его войска.

Итоги и значение восстания Е. Пугачева: самое крупное антикрепостническое народное выступление в России, восстание не улучшило положение крепостных крестьян в стране, а лишь усилило крепостнический и репрессивный характер внутренней политики властей.

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В. Маторин. Казнь Пугачева.