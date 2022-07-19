Учебник MAXIMUM Education

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9 класс
История
Всеобщая история
Европейские конфликты Нового времени Великие географические открытия VIII-XI вв. Европа Церковь в Средневековье Реформация в Европе Англия в XVIII-XIX вв. XI-XIV вв. Что происходило на Востоке Англия в XVI-XVII вв. Крестовые походы История Древней Греции Объединительные движения в Италии Мир на пороге Первой мировой войны Древний мир - цивилизации Ближнего Востока XIV-XV вв. Европейская культура Франция в XVIII-XIX вв. XI-XIV вв. Что происходило на Западе История Древнего Рима Америка в XVIII-XIX вв. Франция в XVI-XVII вв. Азия и Латинская Америка в XVIII-XIX вв. Восточная Европа в XVI веке Древний мир - цивилизации Азии VIII-XI вв. Восток
Россия в Новое время
Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Преобразования Петра I Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Восстание Е. Пугачёва Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Россия накануне преобразований Внешняя политика Петра I Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Степана Разина
Средневековый период
Эпоха Ивана III Начало возвышения Москвы Русское государство в первой половине XVI в. Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Александр Невский и отражение агрессии с Запада Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Феодальная война второй четверти XV в. Феодальная раздробленность Правление Бориса Годунова Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Россия в Первой мировой войне Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Первая русская революция Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Восстание декабристов Общественные движения в пореформенной России Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Отечественная война 1812 г. Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.)
Древняя Русь
Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Первые русские князья Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Происхождение славян, их соседи и враги
Культура
Наука и словесность во второй половине XIX в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Наука и словесность в первой половине XIX в. Русская культура в XVI-XVII вв. Русская культура в XVIII в. Культура Руси X-XIII вв. Культура Руси XIII-XV вв.

Правление Бориса Годунова

Борис Годунов — первый выбранный монарх России

В 1598 году на Земском соборе был избран новый царь. Им ожидаемо стал фактический правитель предыдущей эпохи – Борис Годунов.

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Борису Годунову сообщают об его избрании на царство.

Внешняя политика Бориса Годунов была весьма успешна, при нем происходит дальнейшее продвижение в Сибирь (окончательное покорение Сибирского ханства, начатое Ермаком в начале 1580-х годов, завершается в 1598 году). В 1595 году был заключен Тявзинский мир со Швецией. Россия вернула себе ряд земель на берегу Балтики, потерянные после поражения в Ливонской войне — Ивангород, Ям, Копорье, Корелу. В 1598 году Годунов возглавил поход против хана Казы-Гирея, который так и не решился войти в русские земли.

Главной внутриполитической задачей Годунова стало преодоление хозяйственной разрухи. И здесь правительство Годунова не отступало от предшественников и шло по пути еще большего закрепощения крестьянства. Крестьяне не испытывали особой любви к Борису Годунову и считали, что принятый еще при царе Федоре закон об урочных летах — также дело рук Годунова.

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Борис Годунов.

Положение в стране значительно ухудшилось из-за неурожайных лет на заре XVII века — в 1601 – 1603 гг. В стране начался голод, Годунов пытался справиться с этой проблемой, стал даже раздавать хлеб из государственных амбаров и разрешил холопам уходить от своих господ в поисках лучшей доли, но это не помогало. По Москве стали распространяться слухи, что все эти беды в наказание за грехи Годунова.

В 1603 – 1604 гг. вспыхнуло восстание холопов под руководством Хлопка Косолапа, которое было подавлено, а сам инициатор казнен в Москве.