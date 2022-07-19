Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.)

Алексей Михайлович (1645 – 1676) взошел на престол, будучи в том же возрасте, что и его отец, когда стал первым царем новой династии. Но разница заключалась в том государстве, которое новый царь получил в свое управление, а ведь оно значительно изменилось за более чем 30 лет.

Портрет царя Алексея Михайловича. Неизвестный русский художник второй половины 17 века.

Из измученного экономическими и политическими потрясениями Смутного времени дряхлеющего старика Россия превратилось в экономически стабильное, авторитетное на международной арене и политически независимое государство.

Рост социального напряжения в стране

Первые годы правления нового царя, когда всеми делами занимался боярин Морозов, были переполнены разного рода злоупотреблениями: взятками, судебной волокитой, вымогательствами, произволом.

Каждая социальная группа имела свои претензии к правительству.

1) Помещики требовали более жесткой борьбы с крестьянами, которые сбегают с их земли, они мечтали о полном прикреплении крестьян к земле.

2) Крестьяне, напротив, хотели получить больше свободы, ратовали за такие права как: право передвижения, право ухода от своих господ.

3) Посадское население было недовольно увеличением налогов, а также фактом существования «белых» слобод, население которых было освобождено от податей.



4) Купцы выступали за отмену льгот иностранным купцам, поскольку те были их конкурентами на русском рынке.

Напряжение нарастало, вследствие чего правительство Морозова решило провести некоторые реформы: были незначительно снижены некоторые налоги, но введены взамен косвенные налоги на товары первостепенной важности: результатом стало значительное повышение цен на соль, что вызвало волну возмущения и недовольства. Правительство пошло на попятную, отменило соляную пошлину, но решило восстановить и взыскать отмененные ранее налоги. Это решение было ошибкой. Чаша народного терпения иссякла. На дворе было лето 1648 года.

Царь как раз возвращался с богомолья из Троице-Сергиевой Лавры, когда на въезде в Москву, его встретила толпа народа. Неожиданно сквозь толпу к царю пробрались люди с челобитной, в которой были перечислены все злодеяния его приближенных и руководителей приказов: Морозова, Плещеева, Траханиотова и Чистого. Царь сперва грамоту не принял и приказал схватить зачинщиков бунта. Однако на следующий день, во время крестного хода в Кремле, царь снова оказался окружен возмущенными подданными, которые требовали того же — отставки Морозова, Плещеева, Траханиотова и Чистого. В этот раз недовольных было намного больше. Алексей Михайлович уступил, самые одиозные личности были казнены, иные — удалены из Москвы. Так закончился бунт, получивший название «соляной».

Э. Лисснер. Соляной бунт.

Одним из проявлений социальной напряжённости стало Псковское восстание 1650 года. Причиной восстания послужил быстрый рост цен на хлеб из-за осуществлявшихся в то время крупных закупок зерна для исполнения обязательства русского правительства поставить Швеции зерно в счёт компенсации за перебежчиков с территорий, уступленных шведам по Столбовскому миру 1617 года. Спекуляция ценами на хлеб во Пскове вызвала резкий протест со стороны преимущественно малоимущей прослойки городского населения: крестьян, городской бедноты и мелких ремесленников. Волнения начались в 20-х числах февраля. Уже 26 – 27 февраля восставшие, состоявшие в основном из мелких торговцев, ремесленников, стрельцов и городской бедноты громили дворы зажиточных купцов, православного духовенства и городской знати. Бунтовщики схватили и заключили под стражу представителей шведского монарха, находившихся в городе. Свои требования восставшие изложили на бумаге, которая была подана царю в Москву. В ней возмущенные люди излагали ряд требований по реформам городского самоуправления и выражали неудовольствие произволом местных чиновников и шведских представителей. В ответ, во Псков был послан карательный отряд под предводительством князя Ивана Хованского.

Соборное Уложение 1649 года и Медный бунт

В сентябре 1648 года начал работу Земский собор, и уже в январе 1649 года было принято Соборное Уложение.

Этот документ поставил жирную точку в процессе закрепощения крестьян, «урочные лета» были отменены, отныне устанавливался бессрочный сыск беглых крестьян. Крестьянин теперь становился собственностью помещика вместе со всем своим имуществом.

Со времен Киевской Руси существовали различные категории несвободных крестьян (закупы, рядовичи и другие). Судебник 1497 года ограничил переход крестьян на другие земли двумя неделями в году (до и после Юрьева дня), ввел плату «за пожилое», которую крестьянин, уходя, должен был уплатить феодалу. В 1581 году были впервые введены «заповедные лета», когда переход запрещался безусловно. В 1592 году было закончено составление писцовых книг, с помощью которых облегчался поиск беглых крестьян. В 1597 году был введен пятилетний срок сыска крестьян, бежавших после 1592 года. В 1607 году был введен пятнадцатилетний срок сыска. Наконец, в 1649 году было окончательно оформлено крепостное право. Как указывалось выше, крепостное право — это зависимость крестьянина от феодала (или от феодального государства) в личном, земельном, имущественном, юридическом отношениях, основанная на прикреплении крестьянина к земле.

Следует отметить, что регион Поморья в XVI – XVII веках становится одним из основных зерновых районов страны. Долина реки Сухоны превратилась в одного из главных поставщиков товарного хлеба. Это хозяйственное достижение стало возможным по причине свободного труда крестьян Севера, не знавших над собой помещика (Русский Север всегда был регионом, свободным от крепостничества!), а также высоким уровнем грамотности и образованности, по уровню которой Поморье опережало всю остальную Россию.

Одной из категорий крестьянства в Русском государстве были черносошные крестьяне, жившие на «черных», государственных землях. Они находились фактически в феодальной зависимости от государства ввиду их полного прикрепления к земельному участку (со второй половины XVI века). Помимо уплаты податей и оброков они должны были отбывать и тяжелые натуральные повинности: пахать десятинную пашню (государственная барщина), исполнять дорожные работы, доставлять подводы, рубить леса и т. д.

Глава 1 Соборного Уложения («О богохульниках и церковных мятежниках»). Виден текст первых трёх статей этой главы.

Уложение также признавало за дворянином право передачи поместья по наследству при условии, что сыновья будут служить, как и отец. Таким образом, две формы феодальной собственности — вотчина и поместье — сближались.

Уложением существенно ограничивалось церковное землевладение. Ликвидировались белые слободы, население которых теперь было обязано платить тягло.



По новому законодательству землевладельцам было предоставлено право вотчинного суда и полицейского надзора над крепостными, а также право распоряжаться имуществом крепостного крестьянина.Не обошло Соборное Уложение и взаимоотношения крестьян с посадским населением: за посадскими людьми было закреплено право торговли (крестьянам запрещено держать постоянную торговлю в городах).

Принятие Соборного Уложения обострило отношения между различными социальными группами, но в то же время способствовало определению прав и обязанностей основных сословий.

С целью увеличить доходы казны правительство с 1654 года начинает вместо серебряной монеты чеканить медную, продолжая собирать налоги серебряной монетой. К сожалению, это имело негативные последствия для государства и экономики:

1) Чеканка медных монет за восемь лет достигла невиданных размеров во многих монетных дворах Москвы, Пскова и Новгорода, и носила неуправляемый характер;

2) В эти же годы правительство увеличивает налоги на 20%, в народе этот сбор получил название «пятой деньги»;

3) Жалование выплачивалось медными, а налоги собирались серебряными монетами. Авторитет медных денег начал катастрофически снижаться;

4) Медная копейка начала обесцениваться, торговля заметно расстроилась, никто не хотел брать за уплату медные деньги. Стрельцы и служивые люди стали роптать, на свое «медное» жалованье они не могли ничего купить. Все товары резко подорожали, никто не обращал внимания на царский указ.

Население в 1662 году поднялось на восстание, которое вошло в историю как «Медный бунт». Восстание было подавлено правительственными войсками, однако от чеканки медных денег власть отказалась. Скоро медные деньги были изъяты из обращения, а служилым людям жалованье снова стали выплачивать серебром.

Развитие хозяйства и промышленности в XVII веке

В XVII веке ремесленное производство занимает значительное место в экономике страны, наиболее значительными центрами ремесла были города: Москва, Устюг Великий, Ярославль, Новгород, Тула и др. Постепенно ремесло превращается в мелкотоварное производство, то есть если раньше ремесленники выполняли свою работу на заказ, то теперь большая часть мастеров стала работать на удовлетворение нужд рынка. Именно в XVII веке появляется товарная специализация отдельных районов.

А. Васнецов. Базар. XVII век.

Два этих фактора: появление мелкотоварного производства и товарная специализация формировали основу для появления мануфактур (крупные предприятия, основанные на разделении труда и использующие ручной труд).

У развития мануфактур в России были свои особенности: если в основе западноевропейской мануфактуры лежал вольнонаемный труд, то русская мануфактура опиралась на труд крепостных крестьян. В XVII веке в России существовало порядка 30 мануфактур.

В 1653 году царём Алексеем Михайловичем был подписан Указ «О взимании таможенной пошлины с товаров в Москве и в городах, с показанием по скольку взято и с каких товаров», положивший начало созданию единой таможенной системы на Руси.

Принятый 25 октября (4 ноября) 1653 году Торговый устав отменил множество мелких торговых сборов, сохранявшихся ещё от времени феодальной раздробленности, и взамен их ввёл одну так называемую рублёвую пошлину: по 10 копеек с рубля за продажу соли, по 5 копеек с рубля со всех остальных товаров. Отменялись различные проезжие пошлины, которые русские купцы платили при провозе товара через внутренние города, в то же время сохранялись сборы на гостиных дворах и переправах через широкие реки. Кроме того, была введена повышенная пошлина для иностранных купцов, продававших товары внутри России, что свидетельствовало о намерении правительства царя Алексея Михайловича поощрять отечественную торговлю. Иностранные купцы были обязаны платить 6 % с цены товара во внутренних таможнях и 2 % проезжих пошлин в пограничных таможнях при вывозе русских товаров.

Ещё одним важным документом этого времени стал Новоторговый устав 1667 года. Новоторговый устав является крупнейшим законодательным актом, определявшим нормы внешней и внутренней торговли России и подводившим определенный итог борьбе русских торговых людей за отечественный рынок. С точки зрения экономической политики Новоторговый устав представляет собой памятник политики меркантилизма (экономическая концепция, согласно которой государству надо вмешиваться в экономику с целью защиты ее от иностранного влияния; главный инструмент меркантилизма – протекционизм – установление повышенных пошлин на иностранные товары). Все статьи устава, посвященные внешней торговле,

проникнуты протекционизмом, который нашел выражение в системе пошлин, взимавшихся с иностранных купцов. Вопросы внутренней торговли трактовались на основе Торгового устава 1653 года, оформившего таможенную систему и вводившего единую пошлину. Одним из авторов Новоторгового устава являлся А. Л. Ордин-Нащокин (дипломат, усилиями которого в 1658 году было заключено Валиесарское перемирие со Швецией, а в 1667 году Андрусовское перемирие с Польшей).

Правление Алексея Михайловича: присоединение Украины к России

На территории Украины с 1620 – 1630-х годов происходило постепенное усиление феодального, национального и религиозного гнета со стороны поляков, что провоцировало в свою очередь рост национального самосознания среди украинцев.

Центром национально-освободительного движения стала Запорожская Сечь, на территории которой формировалось вольное казачество. Возглавил борьбу украинского народа с Речью Посполитой Богдан Хмельницкий.

«Богдан Хмельницкий — Войска Запорожского Старший, Войны Холопской и Восстания Казаков Зачинатель и Крестьян украинских вождь». Вильгельм Гондиус, 1651 год.

Силами движения на Украине стали: крестьяне, казаки, мещане (жители городов), мелкие и средние украинские дворяне.

Весной 1648 года началось восстание на Украине. Восставшим удалось нанести полякам ряд серьезных поражений. Богдан Хмельницкий обратился к России с просьбой оказать поддержку в борьбе с Польшей и принять Украину под свое покровительство. Царь Алексей Михайлович не имел достаточно военных сил, чтобы вступить в открытое противоборство с Польшей, поэтому вынужден был ответить отказом. Однако Россия продолжала следить за события на Украине, оказывая ей дипломатическую, экономическую, военную помощь.

Летом 1649 года восставшие одержали победу в сражении под Збаражем, после чего начались переговоры о мире.

8 августа 1649 года Украина и Польша подписали Зборовский мир:

Богдан Хмельницкий признавался гетманом;

Численность реестровых казаков (то есть тех, которые получали государственное жалование) определялась в 40 тысяч;

Признавалось самоуправление казацкого войска в ряде воеводств;

На территории этих воеводств было запрещено пребывание польских войск, но польские феодалы могли вернуться в свои владения на территории этих воеводств.

Этот мир и его условия расценили в Польше, как уступку восставшим, что вызывало недовольство польского дворянства и знати. Украинские крестьяне были крайне недовольны фактом возвращения польских феодалов в свои владения. Таким образом, конфликт не был разрешен.

Военные действия возобновились в начале 1650-х, решающее же сражение произошло в июне 1651 года. Полякам удалось подкупить главного союзника украинцев хана Ислам-Гирея, который увел свою конницу, восставшие на этот раз потерпели сокрушительное положение. В сентябре 1651 года под Белой Церковью был заключен мир.

Условия этого нового мира были тяжелыми для украинцев:

Численность реестровых казаков сокращалась до 20 тысяч;

В казачьем самоуправлении оставалось только Киевское воеводство;

Гетман лишался права осуществления самостоятельной внешнеполитической деятельности;

Польское дворянство получало всю полноту власти над украинскими крестьянами.

Реакцией на этот мир стали новые выступления украинцев. В апреле 1653 года Хмельницкий вновь обратился к России, заявляя о намерении войти в состав Русского царства.

В мае 1653 года в Москве состоялся Земский Собор, на котором было принято решение о принятии Украины в состав России. В январе 1654 года Большая Рада Украины в Переяславле приняла решение о воссоединении Украины с Россией.

А. Кившенко. Переяславская рада. 1654 год. Воссоединение Украины.

При воссоединении Украина получала большие автономные права:

Сохранялась выборность гетмана на территории Украины;

Гетман имел право внешних сношений со всеми странами, за исключением Польши и Турции;

Признавались органы местного управления, существовавшие на Украине, а также подтверждались сословные права дворянства и казацкой старшины;

Численность реестровых казаков устанавливалась в 60 тысяч.

Речь Посполитая отказалась принять факт воссоединения Украины с Россией.

В 1654 году началась русско-польская война, которая продлилась 13 лет и закончилась Андрусовским перемирием 31 января 1667 года. По итогам войны Россия получила Смоленск, Дорогобуж, Белую Церковь, Красный Невель, Северскую землю с Черниговым и Стародубом. Польша признала присоединение Левобережной Украины к России. Правобережная Украина и Белоруссия входили в Речь Посполитую. Запорожская Сечь оставалась в совместном управлении России и Речи Посполитой.

«Вечный мир» 1686 года с Речью Посполитой окончательно закрепил эти условия.

Было ли воссоединение Украины с Россией позитивным событием для обеих стран?

Ответ будет не совсем однозначен. Несомненно, избавление от социального и религиозного гнета православного населения Малой Руси со стороны шляхты и католического духовенства Речи Посполитой после присоединения украинских земель к России нельзя недооценить. Кроме того, представители местной знати, а также городское население вновь присоединенных земель сохраняли свои права и привилегии. Однако надо помнить, что Россия, еще не восстановившаяся после Смуты, была втянута в 13-летнюю разорительную войну, тяжким бременем ложившимся на население, а власть гетмана неуклонно снижалась на протяжении всей второй половины XVII века, что доказывает неоднозначность этого события.

Помимо этого, одновременно с русско-польской войной, в 1656-1658 годах Россия вела войну со Швецией, целью войны было вернуть Балтийское побережье. Война завершилась поражением России. В 1661 году был подписан Кардисский мир: Балтийское побережье оставалось за Швецией.