Учебник MAXIMUM Education

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9 класс
История
Всеобщая история
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Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Отечественная война 1812 г. Общественные движения в пореформенной России Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Восстание декабристов Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Правление Николая II (1894 - 1917 гг.)
Древняя Русь
Первые русские князья Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Происхождение славян, их соседи и враги Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.)
Культура
Русская культура в XVIII в. Культура Руси X-XIII вв. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность во второй половине XIX в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Наука и словесность в первой половине XIX в. Русская культура в XVI-XVII вв.

Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.)

Внутренняя политика Александра I

В результате дворцового переворота 12 марта 1801 года на российский престол вступил старший сын Павла I Александр I (1801 – 1825).

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В. Боровиковский. Портрет Александра I.

Его правление характеризуется борьбой двух направлений во внутренней политике: либерального и консервативного.

Остановимся сначала на либеральном этапе (1801 – 1812), который А. С. Пушкин назвал «дней Александровых прекрасное начало».


Первоначально направленность Александровских реформ была следующая: превращение страны из аграрной в аграрно-индустриальную; развитие рыночных отношений, переход к вольнонаемному труду; постепенное стирание сословных различий; укрепление правовой основы государства; распространение просвещения.

В 1801 – 1803 годах при императоре действовал Негласный комитет (состав: графы П. А. Строганов, В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, князь А. А. Чарторыйский), который являлся негосударственным органом власти, помогающим Александру I реализовывать свои либеральные задумки.

В этот период было совершено множество преобразований:

― Прекращена раздача государственных крестьян в частные руки, которая практиковалась в XVIII веке;
― Принят указ о праве не дворян покупать незаселенную крестьянами землю (1801);
― Восстановлены положения Жалованных грамот дворянству и городам, отмененные Павлом I (отмена телесных наказаний для дворян, лишения дворянского титула только через суд, восстановление губернских дворянских собраний);
― Коллегии были заменены министерствами (1802);
― Был также принят указ о «вольных хлебопашцах», который разрешал помещикам отпускать крестьян на волю с землей за выкуп (1803);
― Было ограничено крепостное право в Прибалтике (1804 – 1805);
― Отменено право помещиков ссылать крестьян в Сибирь за маловажные проступки (1809).

  • В 1804 году был принят школьный устав, в соответствии с которым в школах всех ступеней могли обучаться дети всех сословий;

  • В этот же период основываются университеты: Казанский, Харьковский, Виленский, Петербургский, Дерптский, открывается Царскосельский лицей (1811);

  • Также в 1804 году вводится первый университетский Устав, который давал широкую автономию высшим учебным заведениям.

В 1808 году М. М. Сперанскому было поручено подготовить общий проект государственных преобразований в России. В основу проекта Сперанский (1809 – 1811) положил идею разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Законодательная власть должна была воплотиться в Государственной думе (которой были бы подотчетны губернские, окружные, волостные думы), исполнительная — в министерствах, судебная — в Сенате. Во главе государства должен стоять монарх. При нем действует Государственный совет — совещательный орган из числа сановников, назначаемых императором.

Избирательные права предоставлялись дворянству и «среднему сословию» (например, купечеству и государственным крестьянам).

Из всех предложений Сперанского был учрежден лишь Государственный совет (1810), да и то с урезанными функциями (он стал законосовещательным, а не законодательным органом власти, как его задумывал Сперанский).

Сперанский составил царский указ «Об экзаменах на чин», согласно которому чины, дающие личное и потомственное дворянство, присваивались только в случае предъявлении диплома об университетском образовании или сдаче экзамена в объёме университетского курса.

По его совету был введен ряд налогов, в том числе на дворянские имения. Возвышение незнатного реформатора и характер предлагаемых им реформ настроили против него дворянство и чиновничество. Сыграла свою роль и нерешительность Александра I - под напором недоброжелателей Сперанского император вынужден был отправить сановника в опалу (1812-1816).

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Михаил Михайлович Сперанский.

После Отечественной войны 1812 года во внутренней политике наметилась тенденция к реакции. Обычно 1812-1825-е годы считаются консервативными в царствовании Александра I.

Однако и во второй период своего правления император предпринимал реформаторские шаги:

1. Даровал Конституцию Царству Польскому (1815), присоединенному к России после Венского конгресса (1814-1815);

2. Окончательно отменил крепостное право в Прибалтике (1816 – 1819);

3. Поручил нескольким своим сановникам (например, А. А. Аракчееву) разработать проекты отмены крепостного права (правда, не реализованные в итоге).

Однако консервативных тенденций все же было больше.

Этот этап — «аракчеевщина», названный так по имени военного министра графа А. А. Аракчеева — характеризуется ужесточением режима.

В 1816 году им были созданы военные поселения, где крестьяне пожизненно отбывали военную службу, одновременно занимаясь сельским хозяйством. Их дети автоматически становились солдатами.

Идея военных поселений несла в себе прогрессивные мысли. Предполагалось, что их организация:

  1. Уменьшит расходы государства на содержание армии (так как армия сама будет обеспечивать себя продовольствием);

  2. Увеличит армию количественно за счет меньших расходов на нее.

Однако жесткий повседневный распорядок дня, изнурительные работы и палочная дисциплина с муштрой вызывали многочисленные бунты. Проект военных поседений провалился уже на начальных этапах (хотя окончательно проект был свернут лишь в 1857 году).

Д. Доу. Портрет Алексея Андреевича Аракчеева.

В 1822 – 1823 годах совершился переход к открытой реакции: был восстановлен указ о праве ссылать крестьян в Сибирь на каторгу (1822).

Внешняя политика Александра I

Во внешней политике перед Александром I стояло несколько целей:

1. Решить восточный вопрос (определить положение и статус православных славянских народов Балканского полуострова, находившихся под гнетом Османской империи);

2. Укрепить позиции России в Европе.

В 1804-1813 годах Россия вела войну с Ираном, по итогам которой был заключен Гюлистанский договор (Иран признал присоединение к России территорий в Закавказье).

С 1805 года Российская империя была членом III, а затем и IV антинаполеоновских коалиций, целью которых было препятствие распространению влияния Наполеона в Европе.

На данном поприще Россию преследовали неудачи: в 1805 году войска союзников были разгромлены в битве под Аустерлицем. После этого серьезного поражения III коалиция распалась.

Через некоторое время собралась IV коалиция, которая в 1807 году также потерпела поражение (в битве под Фридландом).

После этой битвы Наполеон продолжил двигаться к границам Российской империи, которая в экономическом отношении была истощена бесчисленными баталиями.

В такой ситуации Александр I пошел на заключение Тильзитского мира с Францией, условия которого были неутешительны:

― Под боком у России из польских территорий Австрии и Пруссии образовывалось Герцогство Варшавское (ставшее впоследствии плацдармом для нападения на Россию);

― Россия присоединялась к континентальной блокаде Англии (что больно ударило по экономике государства);

― Россия обязалась вывести свои войска из завоеванных у Турции Молдавии и Валахии.

Особенно негативно к Тильзитскому миру отнеслось дворянство, экспортировавшее за границу сельскохозяйственную продукцию, и купечество, торговавшее английскими товарами.

Однако Тильзитский мир содержал и положительные для Российской империи моменты:

― С Францией был заключен оборонительный и наступательный военный союз, что обеспечило России мощного союзника в Европе;

― Франция обязывалась прекратить оказание любой помощи Турции, что позволило России сосредоточиться на борьбе с ней (в это время шла Русско-турецкая война 1806-1812 годов).

Воспользовавшись передышкой, которую Наполеон предоставил России, Александр I начал войну со Швецией (1808-1809 годы). По итогу конфликта был заключен Фридрихсгамский договор, по которому к России отошла Финляндия.

Параллельно этим событиям шла Русско-турецкая война (1806 – 1812), окончившаяся Бухарестским миром (к России отошли Бессарабия и часть Черноморского побережья Кавказа с городом Сухуми).