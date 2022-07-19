Феодальная война второй четверти XV в.

Начиная с эпохи Ивана Калиты и его Духовной грамоты, престол в Московском княжестве передавался от отца к сыну. Так было и при Василии I – престол он передал своему сыну Василию II. Однако лествичный принцип наследования престола, при котором власть получал старший в роду, никто не отменял, что и дало о себе знать в начале XV века. Распри, получившие название феодальной войны второй четверти XV века, начались после смерти Василия I в 1425 году. К концу XIV века в Московском княжестве образовалось несколько удельных владений, принадлежавших сыновьям Дмитрия Донского.

Крупнейшими из них были Галицкое и Звенигородское, которые получил младший сын Дмитрия Донского Юрий. Он же по завещанию Дмитрия должен был наследовать после брата Василия I великокняжеский престол. Однако завещание было написано, когда у Василия I еще не было детей. Такая неоднозначность и противоречивость текста завещания послужили одной из причин политического катаклизма.

После смерти великого князя Юрий как старший в княжеском роду начал борьбу за великокняжеский престол с племянником — Василием II (1425 – 1462), которому Василий I передал престол в обход законного наследника Юрия.

Борьбу после смерти Юрия продолжили его сыновья — Василий Косой и Дмитрий Шемяка.

Если на начальном этапе феодальной войны ей еще можно было дать разумное объяснение — было нарушено «старинное право» наследования от брата к брату, т. е. к старшему в роду, то после смерти Юрия Звенигородского в 1434 г. справедливая, казалось бы, борьба перешла в столкновение сторонников и противников государственной централизации.

П. Чистяков. Софья Витовтовна срывает драгоценный пояс с Василия Косого на свадьбе сына.

Борьба шла по всем негласным «правилам средневековья» с ослеплениями, заговорами и обманами. Юрию удалось дважды захватить Москву, однако удержаться в Москве ему уже не хватало сил.

Только после того как московское боярство и церковь поддержали Василия II, который был ослеплен своими политическими противниками, за что получил прозвище «Темный», Дмитрий Шемяка бежал в Новгород, где умер.

Архиепископ Евфимий II поддержал князя Дмитрия Шемяку на начальных этапах борьбы с Василием II за великое княжение Московское. Утратив Москву, Шемяка обратился в 1449 г. к Евфимию с просьбой принять в Новгороде его жену и сына и получил положительный ответ. Семья Шемяки поселилась в Юрьевом новгородском монастыре, туда же была привезена казна Шемяки. 2 апреля 1450 г., после поражения под Галичем, Дмитрий прибыл в Новгород, где союз двух сторон был скреплен крестоцелованием; Однако вскоре Евфимий отказался от прямой поддержки Шемяки и стал искать пути примирения с Василием II. Митрополит Иона, ставший на сторону Василия II, обратился в 1451 – 1452 гг. с посланием к Новгородскому архиепископу, в котором требовал не только отказать Шемяке в поддержке, но и вообще не иметь с ним никакого общения как с отлученным от Церкви.

Ослепление Василия Васильевича. Миниатюра из летописного свода XVI века.

Феодальная война второй четверти XV века закончилась победой сил централизации. В процессе борьбы Юрий Галицкий со своими сыновьями не получили поддержки ни митрополита, ни московского боярства, что предопределило исход борьбы. В конце правления Василия II Московская Русь была по своим размерам в 30 раз больше, чем в начале XIV века.