Отечественная война 1812 года.

Россия не смогла в полной мере выполнить условия Тильзитского мира. Континентальная блокада слишком сильно подрывала российскую экономику, поэтому с Англией продолжали тайно торговать через Архангельский порт. Нарушение союзнических обязательств со стороны Александра I и послужило формальным поводом к войне.

Войска Наполеона (448 тысяч человек) планировали вторжение по трем направлениям: Север (Петербург), Центр (Москва), Юг (Украина).

Им противостояла русская армия (240 тысяч человек) в составе: - I армии М.Б. Барклая-де-Толли (который не был формально назначен главнокомандующим, но фактически являлся им); - II армии П. И. Багратиона; - III армии А. П. Тормасова; - корпуса П. Х. Вихтгенштейна.

Тактика М.Б. Барклай-де-Толли

Зная стратегию императора Наполеона — разбить противника в генеральном сражении на границе и принудить его к миру — Барклай-де-Толли начинает отступление, чтобы соединить распыленные русские силы и не дать французским маршалам разбить их по частям. Подобные действия встречают протест как среди генералитета, так и среди офицеров и солдат. Причем против Барклая выступает не только командующий 2-й Западной армией генерал от инфантерии П. И. Багратион, но и начальник штаба 1-й армии А. П. Ермолов. Отовсюду слышаться обвинения Барклая в измене, на имя императора пишутся жалобы и доносы. Под Смоленском, где двум русским армиям, наконец, удается соединиться, Багратион прямо бросает в лицо своему начальнику слово «предатель».

В подобной ситуации Барклай педантично продолжает отступление, ставшее путем французских завоевателей к могиле. «Великая армия» Наполеона вынуждена догонять русских, погружаясь в русские пространства. Ее коммуникации растягиваются, от тяжелого климата и непривычной пищи пехота и кавалерия постоянно несут потери. Уже у Смоленска войска Наполеона сократились вдвое, и французам не удалось взять этот город с ходу. Сражение под Смоленском обескровило войска Наполеона и заставило их на некоторое время приостановить наступление. Однако последующий отход русской армии не прибавил славы главнокомандующему Барклаю. Его отставки уже требовало все русское дворянство, и царь был вынужден уступить общественному мнению, назначив на должность главнокомандующего М. И. Кутузова.

Целью Наполеона было навязать русским приграничное генеральное сражение и разбить основные силы противника, в короткий срок покорить Россию.

Цель русского командования — затянуть противника вглубь территории, объединить первую и вторую армии под Смоленском, и только после этого дать генеральное сражение.

Война получила название «Отечественная», так как в ней участвовали не только подготовленные солдаты, но и крепостные крестьяне, аристократы, купцы, государственные деятели.

В этой войне впервые на территории России зарождается партизанское движение. Оно было организовано по инициативе гусара Дениса Давыдова и поддержано М. И. Кутузовым.

Партизанское движение являлось одной из трех главных форм войны русского народа против французов, наряду с пассивным сопротивлением, которое выражалось в уничтожении продовольствия и фуража противника, поджогах собственных домов, уходе в леса и массовым участием в ополчениях.

Ход военных действий:

12 июня — вторжение Наполеона в Россию

2 августа — соединение I армии М.Б. Барклая-де-Толли и II армии П.И. Багратиона под Смоленском

4-5 августа — поражение русских войск в битве за Смоленск

8 августа — назначение М. И. Кутузова главнокомандующим

26 августа — Бородинское сражение

Бородинское поле находилось на стыке двух дорог — старой Смоленской и новой Смоленской. В центре расположения русской армии возвышалась Курганная высота, господствующая на местности. Защищать её было доверено 7-му корпусу генерала Раевского, и в историю она вошла как «батарея Раевского».

Историческое значение Бородинского сражения: Переломный этап войны, так как силы Наполеона были значительно ослаблены, в силу чего французская армия сначала понесла поражение в России, а затем и в Европе; После победы при Бородино русские войска воспряли духом и поверили в победу;

1 сентября — состоялся совет в Филях, на котором было принято решение оставить Москву.

2 сентября — вступление Наполеона в Москву.

4-20 сентября — Тарутинский маневр русских войск (русские войска сделали вид, что отступают по старой Рязанской дороге, а потом резко свернули на Старую Калужскую дорогу и остановились в районе села Тарутино).

Сделан был этот неожиданный для противника маневр по нескольким причинам:

Во-первых, М. И. Кутузов стремился сохранить армию, дать ей передышку;

Во-вторых, необходимо было защитить Калугу, в которой находились продовольствие и вооружение, необходимые Наполеону (у французских войск кончались припасы, коммуникации были растянуты, а Герцогство Варшавское, служившее базой наступавших, находилось далеко).

В-третьих, необходимо было обеспечить пополнение и снабжение русской армии, что и могли сделать южные губернии России, избежавшие разорения.

М. И. Кутузову удалось оторваться от преследующих его французских частей и дезориентировать противника, замаскировав направление движения русских войск.

11 октября — отступление армии Наполеона из Москвы, его движение на юг России с целью пополнения боеприпасов.

12 октября — произошел бой под Малоярославцем, наполеоновские войска не смогли прорваться на юг к стратегически важным регионам Российской империи, они были вынуждены вернуться на разоренную ими же Смоленскую дорогу и начать отступление.

14-16 ноября — при переправе французов через реку Березину они понесли серьезные потери; через несколько дней после этого Наполеон бросил свою армию и уехал во Францию.

25 декабря — Александра I издал манифест об окончании войны.

Заграничный поход русской армии (1813 – 1814)

После разгрома наполеоновской армии на территории России боевые действия были продолжены в союзе с Пруссией, Швецией и Австрией на территории Европы, их целью было освободить Европу от французских завоевателей.

Основные сражения:

Октябрь 1813 года — разгром наполеоновских войск в «Битве народов под Лейпцигом». В итоге образовалась могучая антифранцузская коалиция, и распался Рейнский союз, который включал в себя 36 германских государств под протекторатом Наполеона.

А. Зауервейд. Сражение при Лейпциге с 2 по 7 октября 1813 года.

2. Декабрь 1813-начало января 1814 года — армии России, Австрии, Пруссии форсировали Рейн и начали наступление вглубь Франции.

3. Март 1814 года — вступление русских войск в Париж, поражение Наполеона.

В 1814 году прошел Венский конгресс по итогам войны: Франция возвращалась к довоенным границам, к России же перешла основная часть Герцогства Варшавского.

Для того, чтобы укрепить коалицию, между Великобританией, Россией, Австрией и Пруссией был подписан Шомонский трактат: стороны обязались не вступать в сепаратные переговоры с Францией о мире, оказывать друг другу военную помощь, вместе решать вопросы о будущем Европы. Эти соглашения между странами позже легли в основу Священного Союза, который будет образован в 1815 году для организации борьбы с революциями в странах Европы.