Внешняя политика Петра I

Главная задача внешней политики петровской эпохи: завоевать выход к морю, поднять авторитет России среди Европейских стран. Здесь можно выделить несколько направлений.

Южное направление. Попытки Петра I получить выход к Черному морю начались с Азовских походов (1695 и 1696 годы), второй поход закончился взятием Азова (по

Константинопольскому мирному договору 1700 года). Однако в русско-турецкую войну (Прутский поход) Азов был возвращен Турции.

В результате Каспийского (Персидского) похода (1722 – 1723 годов, командующий генерал-адмирал Ф. М. Апраксин) к России были присоединены части Западного и Южного побережья Каспийского моря.

Западное направление. Для того, чтобы найти союзников против Османской империи Петр I осуществил «Великое посольство» в Западную Европу 1697 – 1698 годов. Вместе с ним в путешествии приняли участие его ближайшие сподвижники: Ф. Я. Лефорт, Ф. А. Головин. В ходе этой поездки русскому царю удалось заключить «Северный союз» с Данией, Саксонией и Польшей, после чего Петр начал Северную войну со Швецией за получение выхода к Балтийскому морю.

Итоги правления Петра: значительный экономический рост, расширение территории государства, создание боеспособной армии и флота, рост международного авторитета России с одной стороны. Ужесточение крепостного права, усиление налогового гнета, складывание абсолютной монархии с другой.

В. Серов. Пётр I.

Историки до сих пор спорят, были Реформы Петра так неизбежны. Многие вменяют ему в вину то, что преобразования были совершены путём страшного насилия над народной душой и народными верованиями.

С одной стороны, это действительно так: упразднение института патриаршества и подчинение Церкви государству не могло понравится людям, для которых религиозные верования были не пустым звуком. Стремительное приобщение России к западной культуре ломало истинно народные традиции и устои. Кроме того, налоговый гнет, обусловленный ведением Северной войны, породил многочисленные народные восстания (Астраханское, восстание Кондратия Булавина), а при строительстве Петербурга, а также новых заводов на Урале, погибло большое количество людей, что подтверждает избрание Петром I насильственных методов проведения реформ.



С другой стороны, Петром были заложены основы светской культуры и образования, а Европеизация коснулась лишь узкого круга дворянства.

Чего больше в реформах Петра I – вреда или пользы? Наверное, на этот вопрос нельзя дать однозначный ответ. Но определенно, преобразования этого правителя, в корне изменившие политико-социальные и культурные устои российского общества, были великими.

Северная война

Причины войны:

1. Имперская политика Швеции (король Карл XII) и стремление к господству на Балтике. 2. Необходимость России добиться выхода к Балтийскому морю и вернуть побережье Финского залива. 3. Противоречия Швеции с европейскими державами: Данией, Саксонией, Речью Посполитой.

Великое посольство по гравюре современника. Портрет Петра I в одежде голландского матроса.

Находясь в «Великом посольстве» Петр заключил союзные договоры против Швеции с Саксонией и Данией, образовался Северный союз. С Турцией же был заключен Константинопольский мир (1700). Царь понимал, что война на два фронта — дело опасное и заведомо проигрышное.

В 1700 году началась Северная война. Уже в первые месяцы войны стало понятно, что союзники не в силах вести борьбу со Швецией.

Шведский король Карл XII в короткие сроки добрался до Копенгагена и осадил его, вынудив Фридриха IV подписать капитуляцию и выйти из Северного союза. Это случилось 7 августа 1700 года.

В сентябре 1700 года русским полкам удалось осадить Нарву, взятие которой могло бы открыть путь к морю. Но русским так и не удалось взять эту крепость. К ноябрю к Нарве подошли основные силы шведов вместе с Карлом XII, состоялось сражение, в котором русская армия потерпела поражение. Большая часть войска оказалась небоеспособной и бежала. Значительная часть офицеров сдалась в плен. Была потеряна вся артиллерия.

Причины поражения:

Слабая подготовка русской армии. Лишь несколько ее полков (Семеновский, Преображенский, Лефортовский и Гордонов) имели небольшой боевой опыт.

Неопытным и разобщенным оказалось руководство русской армией. Некоторые историки считают «дезорганизацию командования» главной причиной поражения, но несовершенной была вся система русской армии.

Предательство значительной части иностранных офицеров.

Недостаток современного вооружения и боеприпасов.

После Нарвы в Северной войне наступил перерыв, который царь Петр использовал для проведения ряда реформ в армии.

Результаты этой реформы были налицо: с конца 1701 года русская армия стала одерживать свои первые победы над шведами. В 1702 году была взята крепость Орешек, который был переименован в Шлиссельбург; в 1703 году в устье Невы был заложен Санкт-Петербург; русской армии также удалось взять Ям, Копорье и Мариенбург; в 1704 году была наконец-то отвоевана Нарва.

В 1708 году русская армия уничтожила корпус Левенгаупта у деревни Лесной, а 27 июня 1709 года состоялось генеральное сражение войны — Полтавская битва, в результате которой армия Карла XII была разбита, сам король бежал в Турцию.

Одним из важных событий войны стало предательство гетмана Малороссии И.С. Мазепы. В течение многих лет Иван Мазепа был деятельным помощником Петра в его военных предприятиях и приобрел полное его доверие, благодаря чему и упрочил за собой обладание гетманской булавой уже в 1705–1706 годах. Мазепа вёл переговоры с польской княгиней Дольской и с посаженным шведами во время Северной войны на польский трон королём Станиславом Лещинским. Успехи Карла XII и затруднительное положение Петра заставили Мазепу действовать решительнее. Уверяя царя в преданности, гетман Мазепа заключает условие со шведами и поляками и выговаривает себе вассальное владение в Белоруссии. В то же время он возбуждает в малороссийской казацкой старшине опасения на счет намерений Петра уничтожить автономию Малороссии. Довольно долго удается Ивану Мазепе скрывать свою измену от правительства, но движение Карла XII в южную Россию осенью 1708 заставило гетмана раскрыть свои карты. Он присоединяется к Карлу с 1500 казаков и призывает Малороссию к восстанию. Однако надежды Мазепы не сбылись. Украинский народ не верил в пропагандировавшийся Мазепой план самостоятельного существования страны и основательно боялся возвращения под власть Польши. Обстоятельства складывались против Мазепы. Меншиков взял и сжег гетманскую резиденцию Батурин, суровая зима затрудняла поход шведов по стране, где население относилось к ним не сочувственно. Низложенный и преданный церковной анафеме Мазепа был заменен Скоропадским. Малороссия признала нового гетмана, а наиболее предусмотрительные соучастники Ивана Мазепы вскоре передались Петру. Полтавская битва 27 июня 1709 решила судьбу кампании и Мазепы. Карл XII и гетман едва успели избежать плена и направились в Турцию. Турки, несмотря на домогательства Петра, не выдали Мазепу.

В 1710 году Турция объявила войну России, беспокоясь о ее дальнейшем усилении. Петр I рассчитывал на помощь со стороны Молдавии и Валахии, но эти надежды не оправдались. Русская армия оказалась окружена на берегу реки Прут (Прутский поход 1711 года). Петр принял решение пойти на переговоры. Их результатом стало подписание мира с Турцией, по которому Россия возвращала захваченный Азов и обязалась срыть укрепления Таганрога. Выход в Азовское море был потерян.

П. Мартен-младший. Полтавский бой.

Следующий этап войны ознаменован выходом на сцену Балтийского флота и первыми морскими победами России. В июле 1714 года у мыса Гангут состоялось сражение, в результате которого были захвачены 10 шведских кораблей. В 1718 году были начаты переговоры со Швецией о мире, однако во время осады Норвежской крепости был убит Карл ХII и переговоры были прерваны.



Шведам ничего не оставалось, как возобновить переговоры и приготовиться к подписанию мира.

Итоги войны — Ништадский мирный договор (1721):