Происхождение славян, их соседи и враги

1. Место славян среди индоевропейцев

Прежде чем мы начнем говорить о восточных славянах и проследим истоки формирования у них государственности, нам предстоит заглянуть вглубь веков и окинуть беглым взглядом далеких предков славян.

Со второго тысячелетия до н.э. значительные территории от Европы до Азиатских просторов были заселены индоевропейцами, в состав которых входили различные народы или правильнее даже сказать — протонароды: это были германцы, балты, славяне. Они все изъяснялись на одном языке (сложно поверить, но это факт!) и представляли собой единый народный массив.

На рубеже тысячелетий предки славян точечно расселяются в двух районах Европы (самое время — открыть перед собой карту Европы и внимательно на нее посмотреть). Один из районов — а именно — северную часть Центральной Европы — заселили славяне, которые позже станут называться — западными, территорию же — по среднему течению Днепра (Среднее Поднепровье) стали осваивать наши предки, которые по прошествии веков станут называться восточными славянами.

2. Греческие колонии и скифы

Нашим предкам — восточным славянам приходилось не больно-то легко в налаживании быта и освоении бескрайних просторов, оказавшихся по воле случая в их пользовании. Всему виной — воинственные кочевые соседи с юга и юго-востока — киммерийцы, скифы и сарматы, которые в период с X до VII вв. до н. э. с ужасающей периодичностью совершали набеги на территории расселения славян. Регулярные столкновения с кочевниками стали важным элементов жизни славян и во многом предопределили судьбу и особенности государственности наших предков.

Со временем скифы оказались более предприимчивыми, чем киммерийцы, вытеснили неудачливых соседей и стали на несколько веков наиболее опасными соседями восточных славян.

По своему происхождению скифы были иранскими кочевниками (и снова вспоминаем или смотрим карту), своими поселениями они к IV веку до н.э. заполонили северные берега Черноморского побережья. В это же самое время на южном берегу Крыма уже вовсю обживались греческие купцы, основывая свои первые колонии.

Пройдет время, скифы построят мощное государство, куда войдет и часть территории, населенной нашими далекими предками. Спустя века, уже после того, как скифы сойдут с исторического Олимпа, проще говоря, канут в безвестность, незадачливые греки станут называть скифами — славян, проживающих на этих территориях.

3. Великое переселение народов и Восточная Европа

С конца IV в. н. э. значительно увеличивают свою активность набравшиеся сил, смелости и, судя по всему, ума - германские племена, которые начинают постепенно переходить от стратегии «набегов» на Римскую Империю к практике «завоеваний» с целью получения богатой добычи в уже освоенных римлянами землях. Так началось Великое переселение народов.

Первыми на территории Восточной Европы сдвинулись со своего места германские племена готов. Готы вообще часто меняли место жительства: сперва они были расселены в Скандинавии, затем собрались прихватить себе территорию Южной Прибалтики, однако в Прибалтике с готами здесь случилась оказия — западным славянам удалось вытеснить эти германские племена с этой территории, после чего готам ничего не оставалось, как двинуться в путь.

Поначалу им удалось добраться до степей на территории современной Украины, где отважные германцы задержались на целых два столетия. Отсюда они атаковали римские владения, а также греческие колонии. Однако своей численностью готы значительно уступали славянам. Во главе готов стоял вождь, имя которого дошло до наших дней - Германарих, который, по некоторым сведениям, дожил до 100 лет.

В 70-х г. IV в. с востока двинулось новая волна — это были гунны. До этого они уже пытались захватить Китай, однако безуспешно. Китайцы соорудили Великую Китайскую стену, заставившую гуннов отказаться от «китайского проекта» и двинуться на запад. Нашествие гуннов было, пожалуй, самым крупным явлением в истории переселения народов. Гунны направились в причерноморские степи и без особых усилий уничтожили готов.

Своей наивысшей славы держава гуннов достигла при их вожде Аттиле, который был, безусловно, талантлив, но вместе с тем груб и беспощаден.

В середине V в. Амбициозные попытки Аттилы завоевать всю Западную Европу с треском провалились. Римская армия полностью разгромила армию Аттилы. Вождю гуннов ничего не оставалось, как увести остатки своего разбитого войска на Дунай.

Вскоре между гуннскими вождями начались распри, и держава гуннов распалась. Но движение народов продолжалось еще несколько столетий.

4. Анты и первое восточно-славянское государство

Славяне также не оказались в стороне от Великого переселения народов, однако включились в этот процесс с опозданием. После того, как держава гуннов пала, были в короткие сроки заселены вновь земли по Дунаю, Днепру, Припяти, Десне, верховьям Оки. Случилось это V—VI вв. н. э. и позволило ученым говорить о демографическом взрыве.

Славяне, осознав, что гуннская угроза миновала, стали постепенно возвращаться на свои исконные земли на юге, а также понемногу продвигаться на восток. В исторической ретроспективе гунны сослужили славянам неплохую службу, расчистив для них территории.

В то же время у славян менялся социальный состав общества, росла роль племенных вождей и старейшин, вокруг них начинают складываться дружины, зарождается социальное расслоение.

Начиная с V в. н. э. на землях, где к тому моменту успела побывать не одна волна кочевников, складывается союз восточнославянских племен, которых называли антами. Греческие авторы уверенно называют антов — славянами.

5. Славянский вождь Кий. Основание Киева

В летописи говорится о том, что один из вождей племени полян, живших по Среднему Днепру, вместе со своими братьями Щеком и Хоривом и сестрой Лыбедью основали город, который был назван в честь старшего брата, Киевом. Затем Кий отправился в Царьград, где сам император принял его с большим почетом.

Археологи подтверждают, что в конце V—VI вв. на Киевских горах уже существовало неплохо укрепленное поселение, а некоторые Киевские горы носили название Шековицы, Хоревицы. Речка же, которая протекала поблизости, называлась Лыбедью.

6. Борьба с аварами и хазарами

В середине VI в. очередная волна кочевников вышла из глубин Азии — это были авары, многочисленная тюркская орда, которая продвинулась в Восточную Европу, вела постоянные войны с Византией и, в конце концов, осела в дунайских долинах, на склонах Карпатских гор; благоприятный климат, обширные пастбища и плодородные земли давно привлекали сюда многих завоевателей.

Как и 200 лет назад во время гуннского нашествия, удару подверглись южные области восточных славян. Авары были невероятно жестоки, по свидетельству летописца, любили издеваться над славянскими женщинами, запрягая их в телеги вместо волов и лошадей.

Но прошло то время, когда славяне безропотно терпели насилие кочевников. К этому времени сами они уже не раз ходили походами на своих соседей, имели сильные дружины. В течение VI—VII вв. славяне вели с аварами постоянные войны, заключали мирные договоры.

Лишь после того как войска франков в конце VII в. разгромили аваров, начинается быстрый упадок их кочевой державы. Окончательное поражение аварам нанесла тюркская орда с востока — хазары.

В устье Волги была основана столица Хазарии город Итиль. В дальнейшем значительная часть хазар перешла на оседлый образ жизни. С восточнославянскими племенами у Хазарии установились весьма непростые отношения. Через Хазарию шла вся торговля славянского мира с Востоком. Мирные отношения перемежались военными конфликтами, потому что славяне стремились освободить свои юго-восточные территории, левобережье Днепра от хазарского владычества.

7. Норманнская теория образования Древнерусского государства

Норманнская теория возникновения Древнерусского государства ― теория, согласно которой государство на Русь было принесено извне. Согласно этой теории — восточные славяне не обладали уровнем развития, достаточным для создания государства, государственность была привнесена извне варягами. Эта теория, помещенная в определенный контекст, может служить подтверждением неполноценности восточнославянских племен, их неразвитости. Так Адольф Гитлер, готовя свой план нападения на СССР «Барбаросса» и чудовищный проект «Ост», руководствовался той же норманнской теорией.

Теорию сформулировали немецкие ученые, прибывшие на русскую «научную службу» в середине XVIII века: Г.Ф. Миллер, Г. З. Байер, А. Л. Шлёцер. Непримиримым противником теории до конца жизни оставался известный российский ученый с энциклопедическими знаниями почти по всем научным дисциплинам М.В. Ломоносов. Известным сторонником теории был не менее известный ученый-историк, автор одного из крупнейших трудов по Отечественной истории - Н.М. Карамзин.

Тот факт, что варяжские дружины и варяжские князья (а понимаются под варягами жители скандинавского полуострова) периодически вовлекались в процессы, происходящие на территории расселения восточных славян, не вызывает сомнения и не оспаривается. Между восточнославянскими племенами и скандинавами существовали прочные экономические связи, что находит свое отражение в источниках различного происхождения (греческие, арабские, собственно скандинавские) Сомнению подвергается положение об определяющем влиянии скандинавов на экономику, политику, общество и культуру восточных славян.

Однако это не подтверждается, во-первых, историческими источниками — в скандинавских сагах Русь предстает перед читателем страной огромных богатств, а военная служба Руси — почетна и может принести славу и богатство.

Во-вторых, археологи свидетельствуют, что количество варягов на Руси в V-IX вв. — не значительно.

В современную эпоху вполне доказана научная несостоятельность норманнской теории. Однако ее политический смысл представляет опасность и в наши дни, пример чему мы уже приводили.

Таким образом, у восточных славян предпосылки к образованию государства сложились задолго до призвания варягов, которые в данном случае стали исключительно основателями княжеской династии. Подобная практика привнесения извне династии была характерна для средневековой Европы и здесь нечему удивляться.

Если Рюрик был реальной исторической личностью, то его призвание на Русь следует рассматривать как ответ на реальную потребность в княжеской власти русского общества того времени.

В исторической литературе вопрос о месте, которое следует отводить Рюрику, до сих пор остается спорным. Одни историки утверждают, что русская династия имеет скандинавское происхождение, как и само название «Русь».

Их противники называют легенду о призвании варягов плодом воображения летописца, более поздней вставкой в летопись, обусловленной политическими причинами.

Существует также точка зрения, что варяги-русь и Рюрик были славянами, происходившими либо с южного побережья Балтики (остров Рюген), либо из района реки Неман.