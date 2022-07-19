Правление Александра II (1855 - 1881 гг.)

Реформы 1860 – 1870-х годов.

Период правления Александра II получил название «эпоха великих реформ».

Одной из ключевых реформ стала крестьянская реформа.

Еще в 1856 году император выступил перед представителями московского дворянства с краткой речью, в которой затронул этот вопрос. В период подготовки крестьянской реформы были созданы Секретный комитет (1857), который позже переименовали в Главный комитет (1858). В марте 1859 года была создана Редакционная комиссия во главе с Я. И. Ростовцевым, которая принимала губернские проекты отмены крепостного права и пыталась выработать окончательный проект реформы (ключевую роль в выработке окончательного проекта сыграли Н. А. Милютин и Ю. Ф. Самарин).

Александр II Николаевич.

19 февраля 1861 года Александр II подписал «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» и манифест об освобождении крестьян (один из авторов Н. А. Милютин). Главная суть реформы заключалась в личном освобождении крестьян.

Крестьяне получали право владеть имуществом, заниматься торгово-промышленной деятельностью, переходить в другие сословия, вести судебные дела, поступать в учебные заведения. При этом они все также облагались подушной податью, несли рекрутскую повинность, по-прежнему могли подвергаться телесным наказаниям. Сохранялась крестьянская община и круговая порука.

Чтобы стать собственником земли, крестьянам следовало заплатить выкуп, который был в несколько раз выше рыночной стоимости земли. Поскольку крестьяне не располагали такими значительными средствами, в роли посредника выступило государство. Оно выплатило помещикам до 80% всей выкупной суммы, и этот долг с процентами крестьяне должны были вернуть государству в течение 49 лет (эти ежегодные выплаты денег государству назывались выкупные платежи). Остальные 20% необходимо было выплатить помещику при совершении выкупной сделки. Оформляли эти сделки (а также решали поземельные споры между крестьянами и помещиками) мировые посредники, назначаемые из дворян.

Крестьяне, не выплатившие свою долю выкупа помещикам и не подписавшие уставную грамоту (документ, оформлявший поземельные отношения между помещиком и крестьянской общиной), считались временнообязанными и за пользование наделами должны были отбывать прежние повинности — барщину и оброк.



Еще одним явлением в истории крестьянской реформы стало появление— часть находившихся в пользовании крестьян земель, отрезанных после крестьянской реформы 1861 года в пользу помещиков. Отрезки в основном производились, если надел превышал установленную государством высшую норму и составляли около 18% дореформенного землепользования крестьян.

Появление отрезков способствовало возникновению проблемы малоземелья у крестьян. Чтобы выжить, им приходилось арендовать у своих бывших помещиков землю, отдавая им часть полученного урожая в качестве платы. Такая аренда называлась издольщина.

Временнообязанное состояние было ликвидировано в 1881 году, когда всех крестьян обязали выкупить свой надел. Реформа способствовала утверждению в России капиталистических отношений.

Что послужило причиной отмены крепостного права? Некоторые исследователи полагают, что решающим фактором стал рост крестьянского движения: во время Крымской войны практиковались массовые самовольные уходы крепостных крестьян на фронт (так как они полагали, что за это их в награду ждет освобождение от зависимости), а в 1848 году произошло 160 крестьянских волнений, что было в 4 раза выше среднего уровня.

Другие историки считают, что главной причиной издания Манифеста 19 февраля 1861 года послужила экономическая отсталость России от стран Западной Европы, а также унизительное поражение в Крымской войне и неразвитость рынка вольнонаемного труда, тормозящего капиталистическое развитие государства.

Отмена крепостного права и освобождение многомиллионного крестьянства вынудили Александра II совершить и другие преобразования, которые бы соответствовали новой общественной системе:

Университетский устав, который предоставил высшим учебным заведениям широкую автономию; 1. В 1863 году был принят новый, который предоставил высшим учебным заведениям широкую автономию; 2. Земская реформа (1864) вводила всесословные выборные органы местного самоуправления — земские собрания и земские управы, которые занимались решением местных хозяйственных проблем. Сделано это было с целью приобщения ранее бесправного крестьянства к гражданской жизни, а также для реорганизации системы управления на местах (ведь теперь помещик не отвечал за крестьян). Деятельность земств оказалась довольна плодотворна: была создана сеть земских школ и больниц, крестьяне начали вовлекаться в политическую жизнь страны. 3. Судебная реформа (1864) утвердила бессословность судов, вводила гласность судопроизводства, состязательность судебного процесса, суд присяжных, мировой суд. Однако несмотря на положительные стороны реформы, она носила половинчатый характер, так как провозглашенная отмена телесных наказаний распространялась не на всех (телесные наказания сохранялись для крестьян, каторжан, солдат).

Особый общественный резонанс в связи с этой реформой получило громкое дело Веры Засулич. В июле 1877 года петербургский градоначальник Ф. Ф. Трепов отдал приказ о порке политического заключенного народника А. С. Боголюбова за то, что тот не снял перед ним шапку. Приказ Ф. Ф. Трепова о сечении розгами был нарушением закона о запрете телесных наказаний от 17 апреля 1863 года и вызвал широкое возмущение в российском обществе. 5 февраля 1878 года Засулич пришла на приём к Трепову и выстрелила в него из револьвера, тяжело ранив. Была немедленно арестована, но на суде снискала симпатии присяжных заседателей. И хотя по закону за подобные преступления полагалось от 15 до 20 лет тюремного заключения, суд присяжных 12 апреля 1878 года полностью оправдал Засулич, что, конечно же, показывает его необъективность и предвзятость.

Школьная реформа (1864) демократизировала сферу начального и среднего образования (реформа министра народного просвещения графа А. Д. Толстого), разрешала открытие женских гимназий. 4.(1864) демократизировала сферу начального и среднего образования (реформа министра народного просвещения графа А. Д. Толстого), разрешала открытие женских гимназий. 5. Реформа цензуры (1865) отменяла предварительную цензуру для изданий объемом более 10 печатных листов. 6. Городская реформа (1870) учреждала всесословные городские думы, органы местного городского управления. 7. Военная реформа (1874) вводила всеобщую воинскую повинность мужчин с 20 лет. Сроки службы существенно сокращался: в армии он составлял 6 лет (9 лет в запасе), во флоте — 7 лет (3 года в запасе).

Реформы Александра II имели серьезные последствия:

Активизировалась хозяйственная жизнь страны, так как появился рынок вольнонаемной рабочей силы;

Власть сумела укрепить свой авторитет, так как реформы были проведены «сверху», без революционных потрясений;

Однако половинчатость почти всех реформ, а также несправедливый характер отмены крепостного права, при котором от крестьянских наделов в пользу помещиков отторгались отрезки, породил всплеск революционного народничества.

Особую проблему на протяжении всего XIX века составлял польский вопрос.

На волне подъема национального самосознания в Польше вспыхнуло очередное восстание (1863 – 1864 годов).

Причиной восстания стало стремление передовой части польского общества получить национальную независимость и восстановить свою государственность. Подъему польского национального движения способствовали успехи в освобождении и объединении Италии, рост демократических сил в европейских странах, создание и деятельность тайных радикально-демократических организаций в России.

Польские патриотические организации, возникшие в конце 1850-х годов в среде студентов и офицеров русской армии, начали подготовку восстания в согласии с российскими заговорщиками. Мятеж окончился поражением повстанцев и привёл к активизации антипольской политики российских властей.

В конце своего правления Александр II объявил о создании Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия, которая была учреждена в России в 1880 году для руководства борьбой с революционным движением после взрыва в Зимнем дворце, произведенного С. Н. Халтуриным.

Во главе комиссии был поставлен М. Т. Лорис-Меликов, предложивший проект политической реформы ("Конституция Лорис-Меликова"). По этому проекту предполагалось создать временные подготовительные комиссии для разработки законопроектов, а также учредить выборный орган при царе из представителей земств и городов, который бы имел законосовещательные функции. Некоторые исследователи считают, что это был первый шаг к построению конституционной системы в России, начало подготовки к созданию парламента.

Одновременно с привлечением к власти либеральной общественности Лорис-Меликов жестоко расправлялся с революционерами. За симпатии к либералам и жесткость по отношению к революционерам режим Лорис-Меликова получил название «Диктатуры сердца».

Михаил Тариэлович Лорис-Меликов.

Проект был одобрен Александром II, однако в тот же день — 1 марта 1881 года — император был убит. Александр III отклонил «Коснтитуцию», а М. Т. Лорис-Меликов вынужден был уйти в отставку.

Значение реформ Александра II:

Реформы значительно изменили социальный и экономический уклад России;

После ликвидации крепостного права началось медленное, но неуклонное превращение России в страну с современной капиталистической промышленностью;

Реформирование страны вело к устранению сословных различий;

Увеличивалась численность и влияние в обществе представителей средних классов – разночинцев;

Реформы носили противоречивый, непоследовательный и незавершенный характер, поэтому вызывали неодобрение в обществе и подталкивали революционные организации на радикальный путь.

Внешняя политика Александра II

Перед Россией в области международных отношений стояли сложные задачи:

1. Необходимость освободиться от статей Парижского мирного договора. 2. Ликвидировать «нейтрализацию» Черного моря. 3. Усилить защищенность своих южных границ. 4. Получить возможность оказывать более активную помощь балканским славянским народам в их борьбе против османских поработителей.

Новый министр иностранных дел А. М. Горчаков основные свои задачи видел в том, чтобы с помощью мирных дипломатических средств обеспечить благоприятные условия для внутренней политики государства и добиться отмены статей Парижского договора. Для борьбы с Англией и Францией — основными гарантами Крымской системы — Горчаков нашел союзников в лице Пруссии, которая вела борьбу за объединение Германии и нуждалась в благожелательном нейтралитете России. За дипломатическую поддержку Пруссии в войнах против Дании (1864) и Австрии (1866) Бисмарк обещал не возражать против пересмотра Парижского договора.

После начала франко-прусской войны и решающего поражения французских войск под Седаном в октябре 1870 года Горчаков уведомил европейские державы об отказе России соблюдать статьи Парижского договора. Собравшаяся в Лондоне в январе 1871 года конференция вынуждена была утвердить это решение.

Своеобразной (и очень высокой) платой за этот внешнеполитический триумф стало создание сильного и опасного для России соседа — объединенной Германии. Вместе с тем, партнерство с Бисмарком было единственным для нее выходом, поскольку предпринятая было попытка сближения с Францией в итоге не увенчалась успехом, да и существенно замедлить процесс объединения германских земель вряд ли бы удалось.

Сближение России, Германии и присоединившейся к ним Австрии положило начало «Союзу трех императоров» 6 июня 1873 года. «Русская дипломатия заключила этот договор, ибо он давал некоторые гарантии безопасности западной границы империи. Этим приходилось особенно дорожить ввиду враждебной политики Англии в странах Востока. Но Горчаков был далек от того, чтобы идти на поводу у Бисмарка и уплатить ему ту цену, за которую сотрудничество с Германией могло бы стать прочным: последующие события показали, что Россия не позволяла Германии установить свою гегемонию в Западной Европе посредством нового ослабления Франции. В одном все три участника соглашения были единодушны: они усматривали в договоре выражение солидарности монархий перед лицом революционного движения».

В эпоху Александра II завершилась Кавказская война (1817 – 1864), итогом которой стало присоединение к России Чечни, горного Дагестана, Северо-Западного Кавказа.

Борьбу горцев (газават — это священная война мусульман против неверных в годы Кавказской войны) возглавлял провозгласивший себя пророком имам Шамиль.

Русские войска в этой войне возглавляли генерал А. П. Ермолов (1815 – 1827); генерал А. И. Барятинский (1856 – 1860).

Политика России в Средней Азии:

В 1865 году русским войскам удалось взять Ташкент, было образовано Туркестанское генерал-губернаторство (губернатор К. П. Кауфман).

В следующий период завоеваны Бухарское (1873), Кокандское ханства (1875) (генерал М. Д. Скобелев), покорены туркменские племена (1881) (генерал М. Д. Скобелев).

Политика России на Дальнем Востоке:

1. В 1855 году был заключен договор с Японией о «мире и дружбе» (Курильские острова, за исключением южной их группы, признавались за Россией, а Сахалин объявлялся совместным владением обеих стран); 2. В 1858 году с Китаем был заключен Айгунский договор, который определял границы между двумя государствами по реке Амур до впадения в нее реки Уссури; 3. В 1860 году с Китаем был заключен Пекинский договор, по которому Уссурийский край вошел в состав России; 4. В 1875 году был подписан трактат России и Японии о разделе владений на Курильских островах и острове Сахалин (весь Сахалин признавался российским владением, взамен чего Россия уступала Японии всю гряду Курильских островов); 5. В 1867 году США была продана Аляска.

За Россией была закреплена огромная территория Приамурья и Приморья площадью до 1,5 миллионов квадратных километров, которую начали осваивать с 1860-х годов. В 1860 году был основан город Владивосток.

Помимо Дальнего Востока и Средней Азии, Россия имела свои интересы и на Юге.

В 1877-1878 Александр II вел войну с Турцией.

В ходе конфликта русскими войсками были взяты Шипкинский перевал (1877), Плевна (1877), София (1877), Пловдив и Адрианополь (1878).

По Сан-Стефанскому договору (1878) Сербия, Черногория и Румыния получали независимость; провозглашалась автономия Болгарии, Боснии и Герцеговины; Россия получала Южную Бессарабию, крепости — Карс, Ардаган, Баязет, Батум. Казалось, что «восточный вопрос» наконец решен. Но тут в дело вмешались европейские страны, которые были недовольны усилением России на Балканах. Они вынудили Александра II пересмотреть условия Сан-Стефанского мира на Берлинском конгрессе 1878 года.

По решению Берлинского конгресса (1878) территория автономного Болгарского княжества сокращалась втрое, сама Болгария расчленялась на две части (южная часть – Восточная Румелия – превращалась в Турецкую провинцию, северная часть становилось вассальным по отношении к Турции княжеством); Австро-Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину, Англия — о. Кипр.

Главная цель Берлинского конгресса, состоявшая в ограничении притязаний России и недопущении ее к проливам, была достигнута.

Полководцы в этой войне: И. В. Гурко, Ф. Ф. Радецкий, М. Д. Скобелев.