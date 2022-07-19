Правление Владимира Мономаха (1113 – 1125 гг.)

Во второй половине XI века, во время правления Ярославичей, на политической арене появился новый сильный лидер, который все больше давал о себе знать - Владимир Мономах. Этот человек известен потомкам прежде всего как князь, который весьма результативно боролся с половцами.

Так в 1080 году, когда кочевники напали на черниговские земли, Владимиру Мономаху удалось отбить их удар и одержать победу над неприятелем.

Участвовал Мономах и в наведении порядка внутри страны, подавив восстание вятичей. Его решительность и целеустремленность вызывали восхищение современников и потомков.

К началу 90-х г. XI в. Владимир Мономах по праву считался самым авторитетным князем на Руси.

После смерти отца Владимира Мономаха — Всеволода — сложилась ситуация, при которой любой внук Ярослава Мудрого мог занять киевский стол: Владимир Мономах, Олег Святославич, Святополк Изяславич.

Однако учрежденный Ярославом Мудрым порядок наследования гласил, что старший в роду, то есть Святополк Изяславич должен занять престол и стать великим князем. Боярская группировка поддержала «лествичный принцип» и передала престол Святополку (1093-1113). Святополк, как и череда правителей до него, был не дальновидным, не ярким и не харизматичным, а ко всему прочему еще и скупым и завистливым (военная слава Владимира Мономаха не давала ему покоя).

Так на Руси сформировались три враждующие между собой политические группировки, каждая из которых претендовала на лидерство среди других: одна — во главе со Святополком в Киеве, вторая — с Владимиром Мономахом в Чернигове, третья — с Олегом в Тмутаракани.

В 1093 г. половцам удалось совершить большой набег на Русь. Началось все с того, что после смерти Всеволод (который в бытность свою великим князем удачно откупился от кочевников) половцы вновь пришли к границам Руси и отправили в Киев посла с требованием золота, серебра и прочих богатств в качестве откупа. Новый князь Святополк из-за своей жадности и скудоумия посчитал правильным половцам отказать, а посла бросить в темницу. В ответ на это половцы напали на Русь.

Святополк бросился за помощью к Мономаху. Владимир Мономах прибыл в Киев, где стал уговаривать брата договориться с половцами миром, поскольку на тот момент у Руси было не достаточно сил, чтобы одержать победу. Святополк не хотел слушать никаких доводов, но еще более не хотел терять своих богатств и настаивал на проведении сражения.

Сражение состоялось у города Треполя 26 мая 1093 г. Русские войска, как и предсказывал Мономах, потерпели сокрушительное поражение. Это было единственное поражение в военной истории князя Владимира Мономаха.

Таким образом, военные неудачи 1093 г. стали толчком к началу очередной волны усобицы. Воспользовавшись неудачами киевского и черниговских князей в борьбе с половцами, Олег Святославич вновь решил попытать счастья с Черниговом.

Олег подошел к Чернигову, в котором в тот момент находился Владимир Мономах. Мономах понимал, что сил у него не достаточно для того, чтобы сразиться с двоюродным братом, поэтому после 8 дней штурма принял решение пойти на переговоры.

Владимир согласился отдать Олегу Чернигов, а сам вернулся в Переяславль.

Наступило временное успокоение Руси. Ни один из князей не имел достаточно силы для того, чтобы нанести удар противнику.

Тем более в этот момент снова активизировались половецкие орды и в 1095 г. огромное половецкое войско во главе с ханами Итларем и Китаном подошло к Переяславлю. Владимиру ничего не оставалось, как согласиться на мирные переговоры. Он отправил приглашение хану Итларю — войти с его лучшими воинами в город.

Хан Китан в это время встал рядом с городом и потребовал от Мономаха привести заложников, одним из которых должен был стать сын Владимира Всеволодовича — Святослав. Мономах вынужден был согласиться.

В это время из Киева прибыл гонец от великого князя Святополка, который упрашивал Мономаха — убить Итларя с воинами, пока они находятся в городе. А затем перебить и ставку хана Китана. В то же время Святополк обещал Владимиру, что его люди ночью выкрадут сына Мономаха из половецкого плена. Мономах согласился. Ночью русские воины перебили людей хана Итларя и умертвили его самого. Сына Владимира успешно вызволили из плена, а деморализованные половцы, завидев, что к Мономаху идет подкрепление из Киева, отошли в степь.

Владимиру Мономаху хотелось закрепить достигнутый успех, и он предложил Киеву и Чернигову объединить свои силы и организовать масштабный поход в степь. Олег пообещал прийти с дружиной, но не выполнил своего обещания. Святополк согласился и собрал войско, после чего киево-переяславская армия углубилась в степь и разгромила несколько половецких стоянок. Это был первый поход против кочевников со времен князя Святослава (который ходил против хазар) и закончился победой.

В 1096 году Владимир и Святополк снова обратились к Олегу с предложением приехать на общерусский съезд князей и обсудить там все взаимные обиды и претензии, заключив в присутствии бояр и представителей духовенства договор о порядке на Руси. Олег ответил отказом.

В конце концов, устав от высокомерия Олега, Святополк и Владимир во главе объединенного войска двинулись на Чернигов. Олег, не надеясь на помощь черниговцев, бежал в Стародуб, пробыл там несколько недель, после чего согласился на переговоры с братьями.

Олега лишили Чернигова, определив для него местом жительства Муром. А поскольку в Муроме в это время пребывал на княжении старший сын Мономаха Изяслав, то Олега временно определили в Смоленск к брату.

Чернигов же остался за другими братьями Олега, то есть был закреплен за ветвью наследников сына Ярослава Мудрого - Святослава Ярославича. Олегу предписали явиться на общерусский съезд князей и обязали участвовать в походах против половцев.

Олег недолго просидел в Смоленске, собрал небольшие силы и двинулся к Мурому, чтобы захватить свою «отчину». Дядя шел войной на племянника. Около Мурома произошла встреча войск Олега и Изяслава, сражение закончилось победой многоопытного Олега. Молодой князь и старший сын Владимира Мономаха Изяслав погиб в сражении.

После этого Олег захватил Суздаль и Ростов.

Через некоторое время Олег получил послание из Новгорода, где княжил следующий по старшинству сын Мономаха Мстислав, в котором от него требовали оставить земли, принадлежавшие Мономаховичам.

Тогда же Олег получил письмо от самого Мономаха, где тот убитый горем из-за смерти сына, предлагал Олегу не губить Русскую землю, отказывался от мести и предлагал забыть обиды и помириться.

Олег отказал Мономаху и стал готовить войско для похода на Новгород. Своими действиями Олег настроил против себя всех Мономаховичей.

Новгородская армия при поддержке войска Мономаха вытеснила Олега из северных городов. Олег добрался до Мурома и укрылся там. Однако гнев Мономаховичей уже нельзя было остановить. Олег вынужден был сдать Муром, после чего стал просить о мире и дал клятвенное обещание приехать на общерусский съезд князей.

В 1097 г. состоялся общерусский съезд князей в городе Любеч, на который собрались все Рюриковичи, чтобы договориться о том, как править Русью без междоусобиц и кровопролития. С инициативой проведения съезда выступил Владимир Мономах.

С.Иванов. Съезд князей.

Главный принцип, который был утвержден на этом съезде, звучал как «каждо да держить отчину свою». Таким образом, за каждой ветвью Рюриковичей закреплялись земли их отцов. Никто не вправе был претендовать на чужие территории, в случае нарушения главного принципа нарушителю грозило наказание со стороны остальных князей. Участники съезда клялись перед богом и друг другу в верности принятым решениям.

Но стоило князьям разъехаться по своим землям, как случилось страшное по своей жестокости событие. В Киеве великий князь Святополк и Давыд Игоревич схватили, а затем ослепили участника Любечского съезда князя Василька, который приехал в Киев, чтобы помолиться в монастыре. Как позже станет ясно: Давыд Игоревич уговорил Святополка пойти на такое, поскольку опасался роста влияния смелого и дальновидного Василька на Волыни, а также уверил подозрительного и недалекого Святополка в том, что несчастный Василько и Мономах готовят против киевского князя заговор. После ослепления Василька заключили в темницу, а города, ранее ему принадлежавшие, были захвачены Давыдом. Этот случай продемонстрировал, что Любечские соглашения были лишь пустой попыткой урегулировать отношения и что эти договоренности ничего не стоят.

Владимир Мономах принял решение подвергнуть (согласно Любечским договоренностям) князей-нарушителей наказанию. Войско, в которое вошли Мономаховичи и Святославичи, двинулось на Киев, город был осажден. Святополк был вынужден принять условия Мономаха и выставить войска для участия в совместном карательном походе против Давыда Игоревича. Осознав, что против него ополчилась вся Русь, Давыд освободил Василька и замирился с ним, о чем сообщил подошедшим к Волыни князьям. Василько, освободившись, через некоторое время стал воевать с Давыдом и потребовал выдать ему всех лиц, участвовавших в его ослеплении, все они были повешены у городских стен.

Крестовый поход в степь 1111 г.

Несмотря на то, что Владимиру Мономаху не удалось полностью прекратить междоусобицы, Любечский съезд стал началом объединения сил русских князей против половцев. В 1100 г. в Витичеве князья собрались снова, чтобы определиться со временем начала общерусского похода против половцев.

В 1103 г. князья с войсками встретились у Долобского озера. Мономах говорил о необходимости немедленного весеннего выступления, пока половцы не вывели еще своих коней на летние пастбища и вдоволь не накормили их.

А. Д. Кившенко. «Долобский съезд князей — свидание князя Владимира Мономаха с князем Святополком».

Вскоре русское войско, в которое вошли дружины всех видных русских князей (не пришел лишь, сославшись на болезнь, черниговский князь Олег) выступило в степь. Решающая битва случилась 4 апреля недалеко от Азовского побережья. На стороне половцев в сражении принимало участие около 20 ханов, однако и это не помогло половецкой армии одержать победу. Это была первая значительная победа русской армии на территории степи. Три года после этой битвы половцы не тревожили Русь своими набегами.

С дружественными половцами устанавливались мирные отношения, заключались династические браки. Так в эти годы Мономах и Олег женили своих сыновей, Юрия Владимировича, в будущем Долгорукого, и Святослава Ольговича, на дочерях половецких ханов.

В 1111 г. Русь организовала очередной общерусский поход против половцев, задачей которого было добраться до центра половецких земель — города Шарукань. Владимир Мономах, который был инициатором этого похода, решил превратить его в крестовый поход, за образец он взял крестовые походы против мусульман.

Когда русские приблизились к городу Шарукань — ни хана, ни половецкого войска рядом не оказалось. Мономах уже собирался готовиться к взятию города, духовенство вышло вперед, чтобы освятить русскую армию, как в этот момент ворота города открылись и горожане вышли навстречу русским князьям, заявив о сдаче города на милость победителей и пожелав заплатить большой выкуп за сохранение жизни жителей города.

27 марта 1111 года на реке Солница сошлись русские и половецкие силы. Пленных в этом бою не брали. Половцы были уничтожены, остатки половецких орд рассеялись по широким степным просторам. Таким образом, Владимиру Мономаху удалось уничтожить главного внешнеполитического противника Руси того времени, а также хоть и с трудом, но установить на Руси мир и порядок.

Победа коалиции русских князей над половцами на реке Солнице 24 марта 1112 г. представлена символически.

После смерти Святополка в 1113 году произошло крупное восстание против ростовщиков в Киеве, справиться с которым удалось только Владимиру Мономаху, чей авторитет был непререкаем. Не оставалось даже сомнений в том, что следующим великим князем должен стать именно Мономах.

Великий князь Владимир II Всеволодович Мономах. Портрет из Царского титулярника. 1672 год.

Владимир Мономах, придя к власти, пошел на определенные уступки населению и издал «Устав Владимира Мономаха», который стал своего рода дополнением к «Русской правде». Устав урегулировал процесс взимания процентов ростовщиками, улучшил правовое положение купечества, регламентировал переход в холопство.

Особое место в Уставе было отведено правовому положению закупов, что говорит о том, что закупничество стало очень распространенным явлением, а закрепощение земледельцев шло быстрыми темпами. Изданием «Устава», Владимир, несомненно, снизал градус социальной напряженности законодательным путем и повысил свой авторитет перед народом, создав и укрепив образ «князя-заступника».

Владимиру Мономаху все время своего правления удавалось удержать под своей властью всю Русскую землю, несмотря на то, что признаки феодальной раздробленности становились все очевиднее. При Владимире Всеволодовиче монах Киево-Печерского монастыря Нестор написал «Повесть временных лет» (1113 – 1117), ценнейший источник по истории Древней Руси. Сам князь является автором «Поучения детям», в котором призывает своих детей помогать нищим, не губить христианских душ, быть верными клятвам.

Во время правления Владимира Мономаха значительно вырос авторитет Руси на международной арене. Сам князь был внуком византийского императора Константина Мономаха, а в жены себе выбрал английскую принцессу.

Правление Мстислава Великого (1125 – 1132 гг.)

После смерти Владимира Мономаха, вопреки лествичному праву, на престол вступил его старший сын Мстислав, хотя и были еще живы его дяди, двоюродные братья, которые были старше по возрасту. Однако слишком велик был авторитет и слишком обширны военные заслуги сына Владимира Мономаха.

Мстислав Великий. Миниатюра из Царского Титулярника. 1672 год.

Мстислав продолжил политику отца в борьбе со степью. Эпизодические набеги половцев возобновились и требовали молниеносной реакции киевского князя.

Мстислав защищал и северо-западные границы Руси, совершил ряд походов против литовских племен, а также против чуди, которые также вызывали беспокойство и периодически нападали на пограничные территории.

Мстислав стал последним князем Руси, которому удавалось удерживать государство от распада. После смерти Мстислава на Руси началась феодальная раздробленность.