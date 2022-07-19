Школы при вузах: стоит ли поступать в предуниверсарий?

О чем вообще речь? У большинства топовых вузов есть школы для умных ребят. Вместе с учителями там работают преподаватели вуза, а обучение выстроено по особой модели. Вузам нужны предуниверсарии, чтобы подготовить себе талантливых абитуриентов. Но никаких обязательств нет: например, выпускники лицея ВШЭ могут поступить в МГУ, и наоборот.

Если вы еще не выбрали профессию, это нормально. Воспользуйтесь консультацией со специалистом по поступлению , где расскажете о своих интересах и узнаете бесценную информацию: какие направления рассмотреть, о каких вузах почитать, к каким ЕГЭ готовиться. Все это абсолютно бесплатно.

Для начала расскажем о наиболее распространенных мифах, связанных со школами при вузах.

«Все школы при вузах платные» — миф

Сегодня многие гимназии и лицеи — негосударственными образовательные учреждения. Некоторые из них платные, но далеко не все! Важно узнать условия оплаты заранее.

«Все высококвалифицированные специалисты работают в лицеях и гимназиях» — миф

Во многих «обычных» школах работают крутые учителя. Однако что в школах при вузах у преподавателей больше свободы. У них есть пространство для творческих идей и нестандартных решений.

«В лицеях программа отличается» — правда!

В школах при вузах вводят профильные предметы (языки, экономику, высшую математику и многое другое), а непрофильные убирают. Так, у соцгума нет физики и химии, у технарей — литературы и географии. И так далее. Бесспорно, нагрузка у гимназистов и лицеистов выше, но это полезно при поступлении в вуз.

В лицеях и гимназиях лучше готовят к ЕГЭ» — миф

Безусловно, выпускники школ при вузах хорошо сдают ЕГЭ. Но почему? «Обычные» школы готовят универсальных

выпускников, такие дети (теоретически) смогут поступить на любой

профиль после школы. В лицеях и гимназиях все иначе. Тут никто не претендует на универсальность: ребят готовят на высокие баллы ЕГЭ по профильным предметам.

</О «Из гимназии или лицея могут отчислить» — правда!

В школах при вузах ребята сдают экзамены. Сначала для того, чтобы поступить, потом — для перевода в следующий класс. Если ученик не сдаст переводной экзаменах, его отчислят без права на восстановление.

Поступление в школы при вузах

Поступление в предуниверсарий (лицеи и гимназии) начинаются с 7-8 класса. Ученики должны подать документы, при необходимости написать ДВИ (дополнительное внутреннее испытание) или мотивационное эссе.

Поступление проходит на конкурсной основе. Зачисляют только лучших — как в университет.

Учеников набирают в 7 - 10 классы. В 11 классе поступить в предуниверсарий почти невозможно, так как профильные классы уже сформированы.

Для поступления в школы при вузе нужно собрать пакет документов:

1. Анкета. Вы заполняете форму, указываете данные о себе и родителях (законных представителях), сведения о нынешней школе. Важно написать о праве на социальные льготы.

2.Согласие на обработку персональных данных.

3.Заявление на профиль (часто входит в анкету). Можно выбрать одну специализацию, или две, если одна из них является приоритетной.

4.Результаты ДВИ и мотивационное эссе

Дальше остается только ждать результатов.

Как выбрать предуниверсарий?

Выбор лицея или гимназии — трудность, с которой сталкиваются многие школьники и их родители. Учреждения предоставляют широкий выбор специальностей, поэтому нужно хорошо подумать, прежде чем выбирать конкретный профиль.

Самое логичное решение — выбрать специальность и направление в вузе мечты. После этого смело можно поступать в школу при этом вузе на выбранный профиль.