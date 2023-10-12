- 11-10 класс
- 9-8 класс
- 7-5 класс
Курсы для учеников 6-11 классов
Программирование для детей
Обучаем цифровым навыкам с нуля: Python, создание игр или сайтов и графический дизайн
Проверенная методика
80% практики и работы в команде и только 20% теории
Опытные преподаватели
Действующие разработчики и дизайнеры
Крутое портфолио
4 проекта и сертификат прохождения курса
Сделайте свой первый шаг в IT
Создавайте самые смелые проекты:
от функциональных чат-ботов до нестандартных и увлекательных игр
Создайте свою легендарную игру, которая поселится в топ-чартах Steam
Делайте онлайн-платформы для брендов и компаний или создайте интернет-магазин
Почему IT-сфера — это хорошая перспектива
Большой выбор направлений
Стать профи в IT может каждый – необязательно быть технарем. Пробуйте разные сферы и находите свою
Высокий уровень дохода
Программисты могут зарабатывать до 100 000 уже в начале карьеры – больше, чем на других направлениях
Много возможностей для старта
Получите стажировку в топовых IT-компаниях или начните делать оплачиваемые проекты вместе с друзьями
Льготы от государства
Помощь в получении образования, ипотеки, сниженной налоговой нагрузки, отсрочки от армии и другие социальные гарантии
Из чего состоят курсы
Преимущества IT-курсов MAXIMUM Education
Знания под рукой
Материалы и уроки в записи доступны 24/7: всегда можно повторить темы занятий
80% практики
Все новые знания сразу будут реализованы в проектах для будущего портфолио
Секретные бонусы
Приятные награды за успеваемость, лучшее ДЗ и хорошую посещаемость
Телеграм бот
Вовремя напомнит об уроках и ДЗ, поднимет настроение и даст заряд мотивации
Поддержка куратора
Ответит на личные вопросы, поддержит эмоционально и сделает обучение комфортным
Дружное сообщество
Находите новых друзей, помогайте друг другу с ДЗ и обменивайтесь мемами
Мы – эксперты в обучении цифровым технологиям