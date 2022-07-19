Техникум, колледж и училище: в чем разница?

Техникум — тоже среднее специальное учебное заведение, в которое можно поступить после 9 или 11 класса. Здесь также дают среднее профессиональное образование, и закончить его можно с дипломом или квалифицированного рабочего/служащего, или специалиста среднего звена.

Техникум находился на ступень ниже колледжа до 2013 года. Это значит, что в нем давали только базовые знания: то есть в образовательную программу было добавлено больше прикладных занятий. На них студенты проходили практическую подготовку по выбранной специальности. Поэтому обучение могло быть чуть короче, чем в колледже: 2-3 года, но выходили оттуда по-прежнему специалистами среднего звена.

Что такое училище и что оно может предложить

Профессиональные училища, а вместе с ними и профессиональные лицеи, учебно-производственные центры и др., раньше относились к учреждениям начального профессионального образования (НПО). Здесь готовили квалифицированных рабочих на базе основного общего образования.

Хотя и профессиональное училище, и профессиональный лицей относились к одной ступени образования, окончание первого не давало права поступать в вуз. Выпускники же профессиональных лицеев получали такую возможность.

С 2013 года в училищах, как в колледжах и техникумах, дают среднее профессиональное образование и, соответственно, те же самые дипломы.

Колледж и техникум: в чем разница и при чем здесь училище?

Важная дата — 2013 год. Именно тогда вступили в силу поправки к федеральному закону «Об образовании»:

• начальное профессиональное образование (НПО) приравняли к среднему профессиональному образованию;

• среднее профессиональное образование стало включать в себя подготовку как специалистов среднего звена, так и квалифицированных рабочих/служащих.

А теперь то же самое, но простым языком

Благодаря поправкам 2013 года абсолютно все ссузы относятся к среднему профессиональному образованию (СПО). А значит, слова «колледж», «училище», «техникум», которые все еще можно встретить в названиях, по сути утратили значение. Это всего лишь дань прошлому: ссузам проще не менять устоявшиеся названия. Более того, наименование «колледж» становится все более общеупотребительным.

Но есть разница между программами, на которых можно учиться в колледже, техникуме или училище:

•на более простых и прикладных программах учат на квалифицированного рабочего/служащего,

•а на более сложных и теоретических — на специалиста среднего звена.

И по статусу специалист чуть выше, чем рабочий или служащий. Но у обоих по-прежнему среднее профессиональное образование.

Поступление в ссуз — сложный процесс. Для начала надо понять, куда именно вы собираетесь поступать и на кого планируете учиться. Где дадут те знания, которые пригодятся именно вам? На какой программе вам будет интереснее и полезнее учиться? Какой средний балл аттестата нужен для поступления? А какие экзамены сдавать? Проводит ли колледж, техникум или училище дополнительные испытания? Есть ли какие-то ограничения на поступление? Ответы на все эти вопросы можно найти самостоятельно. Но вы точно потратите кучу времени — которое могли бы потратить на учебу и зарабатывание высоких оценок для аттестата. Приходите на нашу бесплатную консультацию, и мы найдем ответы на все ваши вопросы о поступлении в колледж, техникум или училище. Более того, мы подберем несколько ссузов, которые подойдут именно вам — составляя список, мы будем отталкиваться от ваших интересов и пожеланий: город, направление обучения и сроки. Определившись с ссузами, мы расскажем, что нужно для поступления: вы узнаете все о документах и экзаменах. И помните: все это — бесплатно 😉

Что нужно, чтобы поступить в колледж?

Предоставить в приемную комиссию:

•аттестат за 9 класс, если вы поступаете в ссуз на базе 9 классов;

•или аттестат за 11 класс — если поступаете в ссуз на базе 11 классов.

На бюджет проходит тот, у кого выше средний балл аттестата, остальные учатся платно.

Помните, что экзамены надо сдавать в любом случае: ОГЭ в 9 классе или ЕГЭ в 11. Без них вы не получите аттестат для конкурса.