Онлайн-курсы по русскому языку для 7 класса

С нами ученик улучшит оценки, закроет пробелы в знаниях и полюбит русский язык

Чему ребёнок научится на курсе

    Понимать правила русского языка, применять их на практике и легко осваивать программу следующих классов
    Самостоятельно и вовремя выполнять домашние задания, быстрее готовиться к контрольным и не бояться отвечать у доски
    Грамотно писать, логически рассуждать и ясно излагать мысли в устной и письменной речи
    Анализировать тексты, разбирать предложения и слова по составу, находить и исправлять ошибки в своих работах
Таких курсов не нашлось
Онлайн
Репетитор
8 уроков

8 индивидуальных онлайн-уроков

Подготовиться к контрольной работе

Занятия с репетитором по уникальной программе


📆 Онлайн-уроки по 45 минут

👩‍🏫 Персональная программа с учетом целей ученика

📚 Личный кабинет с теорией и домашними заданиями

🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату

10 800 ₽ за курс

Онлайн
Репетитор
16 уроков

16 индивидуальных онлайн-уроков

Закрыть пробелы в программе

Занятия с репетитором по уникальной программе


📆 Онлайн-уроки по 45 минут

👩‍🏫 Персональная программа с учетом целей ученика

📚 Личный кабинет с теорией и домашними заданиями

🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату

20 000 ₽ за курс

Онлайн
Репетитор
24 урока

24 индивидуальных онлайн-урока

Занятия с репетитором по уникальной программе

📆 Онлайн-уроки по 45 минут

👩‍🏫 Персональная программа с учетом целей ученика

📚 Личный кабинет с теорией и домашними заданиями

🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату

32 400 ₽ за курс

Онлайн
Репетитор
32 урока

32 индивидуальных онлайн-урока

Сделаем из "тройки" твердую "четверку"

Занятия с репетитором по уникальной программе


📆 Онлайн-уроки по 45 минут

👩‍🏫 Персональная программа с учетом целей ученика

📚 Личный кабинет с теорией и домашними заданиями

🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату

35 200 ₽ за курс

Онлайн
Репетитор
72 урока

72 индивидуальных онлайн-урока

Целый год занятий для суперрезультатов

Занятия с репетитором по уникальной программе


📆 Онлайн-уроки по 45 минут

👩‍🏫 Персональная программа с учетом целей ученика

📚 Личный кабинет с теорией и домашними заданиями

🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату

68 400 ₽ за курс

Онлайн
Репетитор
48 уроков

48 индивидуальных онлайн-уроков

Сэкономим на домашке 100 часов вашего времени

Занятия с репетитором по уникальной программе


📆 Онлайн-уроки по 45 минут

👩‍🏫 Персональная программа с учетом целей ученика

📚 Личный кабинет с теорией и домашними заданиями

🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату

48 480 ₽ за курс

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Наши преподаватели

  • Сдали единый госэкзамен на 90+ баллов и поступили в топовый российский вуз
  • Несколько раз в год сдают досрочный ЕГЭ и ОГЭ
  • Прошли четыре этапа отбора, чтобы преподавать курсы по русскому языку в нашем образовательном центре. Только 3% кандидатов проходят все отборочные этапы
  • Каждый месяц проходят тренинги по предмету и методической подготовке. Участвуют в образовательных форумах и конференциях
  • Мотивируют учеников на хорошие оценки, достижение поставленных целей, учебу. Помогают разобраться с ошибками, а не ругают за них
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О чем должны знать родители?

  1. 1. Почему необходимы дополнительные занятия по русскому языку для школьников?

    Школьная программа ежегодно усложняется: темы становятся более абстрактными, появляются новые форматы заданий. Кроме того, проведение ВПР (всероссийских тестовых испытаний) крадет у школьников часть времени, которое необходимо для изучения фундаментальных тем, к примеру, создания текстов с нуля и так далее. У детей возникают пробелы в знаниях, которые накапливаются, что приводит к снижению успеваемости и мотивации к учебе.


    Ребенок не успевает закрепить предыдущие темы, как ему приходится учить новые, параллельно готовясь к обязательным тестовым испытаниям.


    Поэтому курсы по русскому языку для школьников помогут заполнить пробелы в знаниях, подготовят к решению сложных заданий, работе с устной и письменной речью, созданию текстов. Дети смогут повысить школьные оценки, перестанут бояться предмета, а обучение станет интересным занятием.

  2. 2. Что лучше: занятия с репетитором или онлайн-курсы?

    Обучение в MAXIMUM Education начинается с целеполагания. Наши специалисты проводят бесплатную консультацию, выявляют сильные стороны в знаниях ученика и пробелы, которые необходимо закрыть. На консультации мы определяем уровень знания ребенка, помогаем поставить цели и достигнуть их. А личная беседа с преподавателем помогает найти мотивацию.


    Такой подход решает сразу несколько важных моментов:

    • Задает цель
    • Находит точку старта для каждого ученика
    • Составляет индивидуальный план
    • Отслеживает прогресс на протяжении всего курса. Результат ученика виден в цифрах не только преподавателю, но и родителям


    Дети не просто решают задания по учебнику, а учатся понимать предмет, темы и формат задач, которые перед ними ставятся. Преподаватель постоянно мотивирует учеников, повышает интерес к учебе. Кроме того, подготовка для школьников по русскому языку для 7 класса проходит в комфортной обстановке с репетитором нашего обучающего центра. Педагог поможет исправить ошибки и объяснит ключевые моменты.


    Обычные репетиторы основываются на школьную программу, не акцентируя внимания на уровне подготовки ученика. Также родители не могут отследить прогресс ребенка и получить гарантию за результат.


  3. 3. Формат занятий?

    Курсы по русскому языку для 7 класса в нашей школе базируются не только на школьной программе, но и на учебных материалах и методиках собственной разработки. Курс синхронизирован со школьной программой, но помогает ученикам лучше понять материал.


    На уроках дети развивают врожденную грамотность, изучают теорию и отрабатывают ее на практике, анализируют тексты, работают с устной и письменной речью.


    Каждый урок закрепляется домашним заданием, которое проверяет учитель.


    Для закрепления темы преподаватели проводят зачеты, брейн-ринги, симуляцию всероссийских тестовых испытаний.


  4. 4. Как проходят уроки?

    Занятия начинаются с изучения теории, разработанной нашими методистами. Школьники учат теоретическую часть, а преподаватель подробно разъясняет тему.


    После теоретического блока класс приступает к практике. Учитель разбирает задания, периодически меняет их формат, задает вопросы. Решение практических заданий происходит в группах и индивидуально.


    Для закрепления полученных навыков учитель задает ДЗ. Педагог проверяет домашнее задание и напоминает про долги

  5. 5. Кому подойдет онлайн-курс?

    Курсы подойдут школьника, которые хотят закрыть пробелы в темах, повысить свою успеваемость, научиться самостоятельно выполнять ДЗ, перейти в профильный класс.

Как проходят онлайн-уроки?

    Всё для учёбы — в личном кабинете
    Материалы для учебы собраны в личном кабинете: учебники, домашние задания, контрольные работы, расписание уроков, прогресс в цифрах. Поэтому родителям не придется покупать дополнительные материалы для обучения ребенка
    Уроки в реальном времени
    Преподаватели всегда на связи с учениками. В личном кабинете открыт чат, где школьники могут задавать вопросы, разбирать ошибки. При необходимости можно организовать личную встречу с педагогом, обсудить успеваемость и прогресс
    Обратная связь
    Уроки подготовки по русскому языку для 7 класса проходят в реальном времени. Преподаватель в любой момент задает вопросы. Общается с учениками в чате и голосом. Акцентирует внимание. Меняет задания каждые 15 минут. Педагог видит всех своих студентов
    Аналитика прогресса
    Прогресс ученика находится под контролем родителей и педагогов. В личном кабинете можно отследить, как школьник посещает занятия, выполняет ДЗ, какой рейтинг занимает
Ответственность за результаты каждого ученика
Гарантия поступления
  • Наш центр заключает с клиентами официальный договор на оказание услуг
  • Кроме того, мы имеем необходимую государственную лицензию, которая разрешает вести образовательную деятельность
Способы оплаты стрелка

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FAQ

  1. Почему учебный курс эффективнее репетиторов?

    ● Команда методистов — более 100 специалистов — уже изучила требования ФГОС, документы ФИПИ и учебники по каждому предмету, написала программу курса. Поэтому наши ученики системно изучают предметы и повышают оценки в школе


    ● Проверенный преподаватель умеет понятно объяснять, отвечает на вопросы учеников и мотивирует учиться — даже вне уроков


    ● Ученик и родитель видят прогресс в онлайн-модуле в любой момент курса

  2. Кому подойдет курс?

    Ученики изучают предмет системно и полно, используют мнемотехники для запоминания и простые методы решения. Поэтому курс по русскому языку для 7 класса подойдёт школьникам, которые хотят закрыть пробелы в знаниях, улучшить оценку, научиться самостоятельно выполнять домашние задания и начать обучение в лучшей школе

  3. Как проходит обучение?

    ● На уроке ученики изучают теорию и закрепляют её на практике


    ● Преподаватель меняет формат заданий каждые 15 минут, чтобы поддерживать внимание ученика


    ● После урока ученик выполняет домашнее задание, чтобы закрепить навык. Если что-то непонятно, можно задать вопрос преподавателю 24/7. Преподаватель обязательно проверит работы и напомнит о долгах

  4. Чем полезен онлайн-курс русского языка для школьников?

    На курсах MAXIMUM Education дети учатся понимать предмет, развивать врожденную грамотность, избегать ошибок из-за невнимательности, использовать простые алгоритмы для работы с разными форматами заданий.


    Чему можно научиться на курсе:

    ● Писать без ошибок

    ● Логически излагать мысли в устной и письменной речи

    ● Грамотно анализировать тексты

    ● Разбирать слова и предложения по составу

    ● Находить собственные ошибки и правильно их исправлять

    ● Выполнять ДЗ без посторонней помощи

    ● Распределять время на домашнее задание и подготовку к проверочным работам

    ● Не бояться отвечать на вопросы перед классом, решать задания у доски

    ● Понимать правила и применять их на практике

    ● Легко осваивать сложные задания, программу старших классов