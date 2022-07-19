Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

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Минимальные баллы ЕГЭ для подачи документов

Согласно приказу Минобрнауки от 5 августа 2021 года № 713, были изменены минимальные баллы ЕГЭ для подачи документов в вузы Минобра. Важно помнить, что вузы могут сами устанавливать проходной порог для поступления на программы – чаще всего они намного выше минимальных.

Русский язык — 40

Математика — 39

Физика — 39

Обществознание — 45

История — 35

Информатика — 44

Иностранный язык — 30

Литература — 40

Биология — 39

География — 40

Химия — 39

Для чего нужны минимальные баллы? Если абитуриент набирает баллы ЕГЭ ниже минимальных, он не может поступить ни в один вуз России

Например, если получить 39 баллов по русскому языку (ниже проходного) — поступить в вуз не получится!