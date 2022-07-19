Согласно приказу Минобрнауки от 5 августа 2021 года № 713, были изменены минимальные баллы ЕГЭ для подачи документов в вузы Минобра. Важно помнить, что вузы могут сами устанавливать проходной порог для поступления на программы – чаще всего они намного выше минимальных.
Русский язык — 40
Математика — 39
Физика — 39
Обществознание — 45
История — 35
Информатика — 44
Иностранный язык — 30
Литература — 40
Биология — 39
География — 40
Химия — 39
Например, если получить 39 баллов по русскому языку (ниже проходного) — поступить в вуз не получится!