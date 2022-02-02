Онлайн-курсы по математике для 7 класса

С нами ученик улучшит оценки, закроет пробелы в знаниях и полюбит математику

Чему ребёнок научится на курсе

    Понимать математику, решать задачи по алгоритмам, легко осваивать программу следующих классов и экзаменов
    Самостоятельно и вовремя выполнять домашние задания, быстрее готовиться к контрольным и не бояться отвечать у доски
    Структурировать и упорядочивать знания, системно мыслить, считать в уме и решать логические задачи
    Не бояться математики, понимать задачи и решать их по шагам, легко запоминать формулы и применять их на практике
Таких курсов не нашлось
Онлайн
Репетитор
8 уроков

8 индивидуальных онлайн-уроков

Подготовиться к контрольной работе

Занятия с репетитором по уникальной программе


📆 Онлайн-уроки по 45 минут

👩‍🏫 Персональная программа с учетом целей ученика

📚 Личный кабинет с теорией и домашними заданиями

🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату

10 800 ₽ за курс

Онлайн
Репетитор
16 уроков

16 индивидуальных онлайн-уроков

Закрыть пробелы в программе

Занятия с репетитором по уникальной программе


📆 Онлайн-уроки по 45 минут

👩‍🏫 Персональная программа с учетом целей ученика

📚 Личный кабинет с теорией и домашними заданиями

🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату

20 000 ₽ за курс

Онлайн
Репетитор
24 урока

24 индивидуальных онлайн-урока

Занятия с репетитором по уникальной программе

📆 Онлайн-уроки по 45 минут

👩‍🏫 Персональная программа с учетом целей ученика

📚 Личный кабинет с теорией и домашними заданиями

🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату

32 400 ₽ за курс

Онлайн
Репетитор
32 урока

32 индивидуальных онлайн-урока

Сделаем из "тройки" твердую "четверку"

Занятия с репетитором по уникальной программе


📆 Онлайн-уроки по 45 минут

👩‍🏫 Персональная программа с учетом целей ученика

📚 Личный кабинет с теорией и домашними заданиями

🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату

35 200 ₽ за курс

Онлайн
Репетитор
72 урока

72 индивидуальных онлайн-урока

Целый год занятий для суперрезультатов

Занятия с репетитором по уникальной программе


📆 Онлайн-уроки по 45 минут

👩‍🏫 Персональная программа с учетом целей ученика

📚 Личный кабинет с теорией и домашними заданиями

🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату

68 400 ₽ за курс

Онлайн
Репетитор
48 уроков

48 индивидуальных онлайн-уроков

Сэкономим на домашке 100 часов вашего времени

Занятия с репетитором по уникальной программе


📆 Онлайн-уроки по 45 минут

👩‍🏫 Персональная программа с учетом целей ученика

📚 Личный кабинет с теорией и домашними заданиями

🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату

48 480 ₽ за курс

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Наши преподаватели

  • Сдали единый госэкзамен на 90+ баллов и поступили в престижный российский вуз
  • Каждый год сдают досрочный ЕГЭ и пробные ОГЭ. Знают все о критериях экзамена
  • Прошли строгий отбор на должность преподавателя курсов по математике для школьников. Только 3% кандидатов проходят четыре этапа отбора
  • Каждый месяц проходят тренинги по предмету и методическому преподаванию. Участвуют в образовательных форумах, делятся опытом с другими преподавателями, пишут научные статьи
  • Доступно и понятно объясняют материал, проводят подготовку по программе, разработанной 250 методистами нашего учебного центра. Помогают ребенку закрыть пробелы в знаниях, разбирают ошибки и мотивируют на достижение поставленной цели
Узнайте больше!

О чем должны знать родители?

  1. 1. Почему необходимы дополнительные занятия по математике?

    Ежегодно программа в школах усложняется. Появляются новые форматы заданий, проверочных работы и так далее. Также подросткам часто не хватает времени на освоение школьного материала. Из-за этого возникают пробелы в знаниях, которые не всегда вовремя закрываются. В результате у школьников снижаются оценки и мотивация к учебе, а ОГЭ и ЕГЭ становятся сложной задачей.


    Дополнительные занятия помогают ученику наверстать упущенный материал, разобраться в темах и заданиях разного уровня, наработать базу для будущей подготовки к государственным экзаменам. Ребенок повысит оценки в школе, перестанет бояться предмета.

  2. 2. Что лучше: занятия с репетитором или онлайн-курсы?

    Программа наших математических курсов строится по принципу «от простого к сложному». Это системная наработка знаний, которая позволяет ученику легко выучить теорию и применять ее на практике.


    Дети не зазубривают предмет, а учатся его понимать, чувствовать ответственность за свой результат. Задача преподавателя — помочь школьнику достичь поставленной цели, мотивировать на хорошие оценки и учебу вне школы и курсов.


    Подготовка по математике для 7 класса начинается с диагностики знаний школьника, постановки целей. Такой подход позволяет определить сильные стороны и пробелы. На основе полученной информации мы можем построить индивидуальный план обучения. Дети и родители видят прогресс на протяжении всего курса математики.


    Наши образовательные материалы соответствуют требованиям ФИПИ и ФГОС, синхронизированы со школьной программой.

  3. 3. Формат уроков?

    Курсы по математике для 6 класса в нашей школе базируются не только на школьной программе, но и на учебных материалах и методиках собственной разработки. Занятия помогают закрыть пробелы по программе младших классов, что позволит легко осваивать сложные темы старших классов.


    Преподаватель разбирает с учениками разные методы решения задач от классических способов до нестандартных, алгоритмов и формата основного госэкзамена.


    Для закрепления полученных знаний школьники выполняют домашнее задание, упражнения на закрепления и повторение, а также разбирают ошибки с учителем.


    Решение каждого задания помогает ребенку использовать различные навыки, которые отрабатываются на занятиях и закрепляются ДЗ, проверочными работами, тестами.

  4. 4. Как проходят уроки?

    Занятия проходят по следующему алгоритму:


    • Изучение теории по учебникам, разработанным методистами и преподавателями MAXIMUM Education. Преподаватель объяснит тему, разберет задания, ответит на вопросы


    • Групповая и индивидуальная практика: решение задач, контрольных, тестов. Учитель меняет форматы заданий, поясняет сложные моменты, акцентирует внимание учеников


    • Закрепление полученных навыков: выполнение ДЗ, работа над ошибками. Преподаватель проверяет домашнее задание, указывает на недочеты, напоминает о задолженностях по работам

  5. 5. Кому подойдет онлайн-курс?

    Курсы математики подойдут для школьников 5–7 классов с разным уровнем знаний и поставленными целями:


    • Закрыть пробелы в знаниях.

    • Улучшить оценки по предмету в школе

    • Научиться самостоятельно выполнять домашнее задание

    • Получить дополнительные знания по предмету

    • Перестать бояться сложных задач, включая олимпиадные задания

    • Перейти в профильный класс

Преимущества наших онлайн-занятий:

    Всё для учёбы — в личном кабинете
    Не нужно покупать дополнительные материалы. Все необходимое для урока собрано в личном кабинете: учебники, домашние задания, проверочные работы, расписание занятий, личный прогресс в цифрах. В чате ученик может связаться с педагогом
    Уроки в реальном времени
    Уроки проходят в реальном времени. Дети занимаются в группах. Учитель видит каждого ученика, контролирует учебу, акцентирует внимание, задает вопросы
    Обратная связь
    Уроки подготовки по математике для 7 класса проходят в реальном времени. Репетитор всегда на связи с учениками. Преподаватель проверяет ДЗ, разбирает ошибки, а не ругает за них, подробно отвечает на вопросы по предмету. Кроме того, можно организовать личную встречу с учителем, обсудить прогресс, мотивацию ребенка
    Аналитика прогресса
    Результат обучения находится под постоянным контролем. Школьники выполняют ДЗ, пишут контрольные работы. Прогресс можно отследить в личном кабинете
Ответственность за результаты каждого ученика
Гарантия поступления
  • Наш центр заключает с клиентами официальный договор на оказание услуг
  • Кроме того, мы имеем необходимую государственную лицензию, которая разрешает вести образовательную деятельность
Способы оплаты стрелка

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FAQ

  1. Почему учебный курс эффективнее репетиторов?

    ● Команда методистов — более 100 специалистов — уже изучила требования ФГОС, документы ФИПИ и учебники по каждому предмету, написала программу курса. Поэтому наши ученики системно изучают предметы и повышают оценки в школе


    ● Проверенный преподаватель умеет понятно объяснять, отвечает на вопросы учеников и мотивирует учиться — даже вне уроков


    ● Ученик и родитель видят прогресс в онлайн-модуле в любой момент курса

  2. Кому подойдет курс?

    ● Ученики изучают предмет системно и полно, используют мнемотехники для запоминания и простые методы решения. Поэтому курс по математике для 7 класса подойдёт школьникам, которые хотят закрыть пробелы в знаниях, улучшить оценку, научиться самостоятельно выполнять домашние задания и начать обучение в лучшей школе

  3. Как проходит обучение?

    ● На уроке ученики изучают теорию и закрепляют её на практике


    ● Преподаватель меняет формат заданий каждые 15 минут, чтобы поддерживать внимание ученика


    ● После урока ученик выполняет домашнее задание, чтобы закрепить навык. Если что-то непонятно, можно задать вопрос преподавателю 24/7. Преподаватель обязательно проверит работы и напомнит о долгах

  4. Чем полезны математические курсы для школьников?

    Образовательный центр MAXIMUM Education организовал онлайн-курсы по математике для учеников 5–7 классов, которые хотят закрыть пробелы в знаниях, освоить программу и повысить оценки в школе


    На занятиях дети научатся:

    ● Понимать предмет

    ● Решать задачи разной сложности по простым алгоритмам

    ● Легко осваивать программу для старших классов, а также ЕГЭ и ОГЭ

    ● Выполнять ДЗ без посторонней помощи

    ● Быстро готовиться к контрольным работам

    ● Бороться со стрессом. Дети не будут бояться отвечать у доски

    ● Мыслить системно и логически

    ● Понимать задания разного формата, формулы и теоремы, а также применять их на практике

  5. Преимущества онлайн-уроков

    Онлайн-обучение по математике для учеников 7 классов — это возможность повысить свой уровень знаний, улучшить школьные оценки, проработать все пробелы по темам и хорошо подготовиться к контрольным работам и будущим экзаменам.


    Недорогие дополнительные уроки помогут подростку не только быстро освоить школьную программу, но и получить дополнительные знания, которые пригодятся для решения сложных задач по алгебре и геометрии, участия в олимпиадах или для перевода в профильный класс, поступление в лицей и гимназию.


    Дистанционная подготовка состоит из теории и практики. Семиклассники изучают правила, формулы и теоремы, учатся пространственно и логически мыслить.


    Полученные знания закрепляются практическими заданиями: тестами, опросами, контрольными работами и ДЗ. Педагог поясняет каждый непонятный момент в теме, разбирает задания разного уровня сложности и проверяет ДЗ. А если школьник допустил ошибки, наставник поможет разобраться в проблеме, проработает материал еще раз, научит пользоваться простыми лайфхаками для быстрого решения задачи.


    Преимущества онлайн-курсов по математике для 7 класса:

    • Удобный формат обучения. Занятия проходят онлайн. Все необходимые учебные материалы и практические задания собраны в электронном модуле.
    • Связь с преподавателем. Педагог всегда ответит на вопросы по предмету, поможет разобраться в сложной теме.
    • Прогресс уже с первых дней обучения. Его можно отследить в модуле, где фиксируются все достижения ученика.
    • Интересная форма проведения занятий. Уроки проводятся в интерактивной форме: в формате вопросов, тестов, проверочных работ. Педагог мотивирует подростка и помогает достигнуть поставленных целей.