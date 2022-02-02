Онлайн-обучение по математике для учеников 7 классов — это возможность повысить свой уровень знаний, улучшить школьные оценки, проработать все пробелы по темам и хорошо подготовиться к контрольным работам и будущим экзаменам.
Недорогие дополнительные уроки помогут подростку не только быстро освоить школьную программу, но и получить дополнительные знания, которые пригодятся для решения сложных задач по алгебре и геометрии, участия в олимпиадах или для перевода в профильный класс, поступление в лицей и гимназию.
Дистанционная подготовка состоит из теории и практики. Семиклассники изучают правила, формулы и теоремы, учатся пространственно и логически мыслить.
Полученные знания закрепляются практическими заданиями: тестами, опросами, контрольными работами и ДЗ. Педагог поясняет каждый непонятный момент в теме, разбирает задания разного уровня сложности и проверяет ДЗ. А если школьник допустил ошибки, наставник поможет разобраться в проблеме, проработает материал еще раз, научит пользоваться простыми лайфхаками для быстрого решения задачи.
Преимущества онлайн-курсов по математике для 7 класса:
- Удобный формат обучения. Занятия проходят онлайн. Все необходимые учебные материалы и практические задания собраны в электронном модуле.
- Связь с преподавателем. Педагог всегда ответит на вопросы по предмету, поможет разобраться в сложной теме.
- Прогресс уже с первых дней обучения. Его можно отследить в модуле, где фиксируются все достижения ученика.
- Интересная форма проведения занятий. Уроки проводятся в интерактивной форме: в формате вопросов, тестов, проверочных работ. Педагог мотивирует подростка и помогает достигнуть поставленных целей.