Кто такой тьютор и зачем он моему ребёнку?

Если по-простому, то тьютор – это наставник для человека, который ищет свой путь. Почти как в Шао-Лине, потому что разобраться, как с пользой для себя использовать систему образования, сейчас не проще, чем освоить несколько стилей восточных единоборств. Так вот, в идеале тьютор не только видит систему в 3D, но еще и может разобраться, что подходит конкретному ребенку.

Как работает тьютор?

Ну, понятно, это такой психолог, — решат многие родители и будут не правы. Да, и психолог, и тьютор — это так называемые помогающие профессии. Оба специалиста должны рассматривать любую проблемную ситуацию со стороны ребенка. Например, не загонять по олимпиадам ради школьного рейтинга или помогать говорить «нет», если другие взрослые давят на него в своих интересах. Но тьютор — это именно про образование, карьеру, жизнь в обществе. А психолог — про личное: отношения, эмоции, чувства и мысли по этому поводу.

В методах работы у них есть общее. Тьюторы используют различные психологические тесты для диагностики, общаются при помощи техник, которые помогают человеку самому найти ответы на волнующие вопросы, а не решают за него. Тьютор, как и психолог, стоит на безоценочной позиции по отношению к ребенку. Но, в отличие от психолога, еще и выдает информацию том, где, как и чему можно поучиться, как развивается рынок труда и т.п. Он может выслушать ребенка и предложить ему попробовать себя в каком-то новом деле или по-новому подойти к учебному процессу. Ресурсная карта и метод проб — важные инструменты тьютора.

Тьюторы в школе еще и помогают справляться со школьной неуспешностью. У них в арсенале есть техники тайм-менеджмента, они могут «учить учиться». Например, разобраться в том, как ребенку проще заставить себя сделать тяжелую домашку или как ему проще запоминать информацию.

Где учат на тьюторов?

В разных странах, в том числе у нас, есть тьюторские ассоциации, которые гарантируют профессиональный уровень коллег. Есть магистерские программы для тьюторов в педагогических вузах или университетах. Есть и курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки для людей с высшим образованием. Понятно, что все они разные. Как и люди, которые идут в эту профессию по разным причинам. Кто-то, потому что действительно может и хочет делать эту сложную работу. А кто-то - чтобы сохранить рабочее место, когда попал под очередные изменения в системе, которых толком не понял. Не все психологи одинаково полезны — то же самое можно сказать и о тьюторах. Наставничество — это, с одной стороны, опыт и квалификация, а с другой стороны, как и у других помогающих профессий, — личные данные.

В целом больше доверия, конечно, вызывают тьюторы, которые не «живут в школе», а сами делают что-то вполне себе реальное в обычном, не-школьном мире. Организовывают мероприятия, делают проекты, работают на другой работе. Тьютор, который после школы отучился на педагога, потом закончил магистратуру и пришел в школу ориентировать школьников по жизни — это как бизнес-консультант, который едва закончил вуз и ни одного бизнеса не поднял и не похоронил. Конечно, таких мало. Но встретить настоящего наставника — большая удача. Счастливый билет — не меньше.

Где искать тьюторов?

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Многие продвинутые школы развернули у себя целые тьюторские службы. Если по-честному, это не всегда работает, как хотелось бы. Некоторые превращаются в педагогов-организаторов профориентационных мероприятий. Кто-то ломается на тех же противоречиях, что и школьные психологи: вроде ты на стороне ребенка, но интересы работодателя иногда вступают с ними в конфликт. Кого-то заносит в психологическое консультирование, а вопрос образования остается побоку.

Бывает, что на тьюторов просто сваливают детей, которые мешают учителям. Сейчас в некоторых школах фраза «вашему ребенку нужен тьютор» означает, что он просто всех достал, не справляется, и неплохо бы было, чтобы с ним за партой сидели, следили и делали домашку. Но есть и вполне удачные примеры, когда с детьми работают люди, которые действительно в курсе того, как развивается и меняется мир, и могут сориентировать ребенка и родителей.

Независимые (внешкольные) наставники – не самый плохой вариант. Их можно найти на различных программах дополнительного образования и профессиональной ориентации. Их плюс – при прочих равных, конечно, - способность быть на стороне ребенка, а не образовательной организации. Минус – они не могут наблюдать за ним так интенсивно, как в школе, но это восполняется специальными техниками: не только правильно построенными беседами, но и системой регулярных встреч.

К примеру, в программе «Система выбор» подбирают под конкретного подростка. Он проводит с подростком 8 встреч один-на-один и еженедельно общается с родителями. Наставник на программе знает подростковую психологию, умеет найти подход и вдохновить, а также разбирается в современных тенденциях рынка труда. Наставник помогает определить цели и ценности и спроектировать будущее.

Как оценить тьютора

Хороший наставник

Имеет опыт работы за пределами школьной системы.

Является зрелой личностью.Имеет хорошее базовое образование и может переработать тонну информации за считанные секунды.

Имеет тьюторское образование и владеет инструментами.

Умеет вести себя эмпатически: не оценивая, разбираясь, не давя своим мнением.

Участвует в различных ассоциациях и мероприятиях с коллегами.

Можно ли прожить без тьютора и найти свой путь в жизни? Вполне. Да, ребенку, который отделяется от родителей, наставник необходим. Но очень часто им может стать и человек, который просто является мастером того дела, которым увлекся ребенок. Звезды сошлись – и человек стал двигаться по жизни, пусть и безо всяких техник, а просто – глядя на свою ролевую модель. Но если звезды так и не сошлись, а ребенок явно потерялся, тьютор может оказать серьезную поддержку ему и родителям.

Если же ребенок в целом осознанно движется по образовательному маршруту и ему просто нужна поддержка мотивации и психологическая подготовка к экзамену, то эту задачу может решить учитель по предмету, который имеет навыки наставника, как на всех хороших курсах подготовки экзаменам.