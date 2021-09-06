Онлайн-курсы
по математике, русскому и физике в 7 классе
по математике, русскому и физике в 7 классе
Зачем ребёнку курсы в 7 классе
Русский язык
Научитесь рассуждать и четко структурировать свои мысли, писать грамотные изложения и сочинения, которые встретятся на экзаменах.
Математика
Закроете пробелы младших классов, научитесь решать задачи по алгоритмам, заложите базу для сдачи ОГЭ и ЕГЭ.
Физика
Узнаем, какие физические явления скрываются за повседневными вещами. Повторим основы механики и разберём темы 8 класса.
Что будет на курсе ЕГЭ с сентября по май
Не понравится первая неделя? Вернём деньги за курс?
- Входное тестирование для объективной оценки знаний
- Понятные объяснения и игровые практики
- Онлайн-модуль с теорией и домашними заданиями
- Проверочные работы по каждой теме
- Постоянный контроль прогресса и отчеты для родителей
- Семинары по мотивации и борьбе с невнимательностью
- Связь с преподавателем 24/7
- Входное тестирование для объективной оценки знаний
- Понятные объяснения и игровые практики
- Онлайн-модуль с теорией и домашними заданиями
- Проверочные работы по каждой теме
- Постоянный контроль прогресса и отчеты для родителей
- Семинары по мотивации и борьбе с невнимательностью
- Связь с преподавателем 24/7
Учитесь с нами в удобном формате
- Заключаем договор и берём на себя юридические обязательства
- Поступите на бюджет, или мы вернём вам деньги за курсы
- Не понравилась первая неделя занятий? Вернём деньги за курс
- Верните до 13% от стоимости курса в виде налогового вычета
Наши преподаватели
- Знают психологию подростков, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
- Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
- Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
- Выступают на образовательных форумах, ведут курсы для школьных учителей
Проверьте сами!
Как проходит онлайн-обучение?
Всё для учёбы — в онлайн-модуле
В онлайн-модуле есть всё, что нужно для учёбы: расписание уроков, теория, домашние задания, статистика прогресса и чат с преподавателем.
Уроки в реальном времени
Занятия проходят в режиме реального времени — как в классе. Преподаватель видит каждого ученика и контролирует внимание группы. В любой момент можно задать вопрос в чате или обсудить тему голосом.
Обратная связь
Преподаватель отвечает на вопросы учеников, помогает с домашними заданиями и индивидуально разбирает ошибки. На курсе есть личные встречи, где преподаватель обсуждает прогресс в обучении, успеваемость и мотивацию подростка.
Аналитика прогресса
Ученики делают домашние задания и пишут контрольные по каждой теме. В онлайн-модуле можно следить за прогрессом школьника: посещаемостью, рейтингом в баллах, домашними заданиями.
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Узнайте, как проходят занятия, определите уровень знаний и подберите удобный формат обучения
- Заключаем договор и несем юридическую ответственность за результат в обучении.
- У нас есть лицензия на образовательную деятельность, поэтому вы можете вернуть до 13% от курса в виде налогового вычета
О чем важно знать родителям
1. Почему ребёнку не хватает школьных уроков в 8 классе?В 8 классе школьная программа усложняется: появляются новые предметы и трудные темы. Через год учеников ждет ОГЭ, поэтому именно сейчас важно понять пробелы и составить план подготовки.Родители отмечают, что подростки в 8 классе становятся неорганизованными: бросают дело на полпути и быстро теряют мотивацию. Преподаватель поможет школьнику поставить цель, заинтересовать учебой и определиться с направлением будущей профессии.
2. Что выбрать: репетитора или курсы?Начните выбор дополнительного образования с целеполагания. Вы сразу поймёте, что для вас будет результатом обучения, и не потратите время и деньги впустую.Специалисты MAXIMUM проводят бесплатные консультации перед началом курса, чтобы объективно оценить знания ребёнка, поставить цель и план по её достижению. Курс начинается с диагностики знаний и личной беседы ученика с преподавателем: преподаватель помогает найти мотивацию и обозначить точку старта, а в дальнейшем отслеживать прогресс и поддерживать интерес подростка к учёбе. Родитель и ученик получают отчёты о результатах и видят эффективность обучения в цифрах.Обратите внимание на материалы курса: ученик не сможет освоить навык, если будет просто решать задачи по учебнику. И, конечно, личность преподавателя. Ученик должен чувствовать ответственность за подготовку к урокам и домашние задания, но также и комфорт на занятиях и в общении с преподавателем.Узнайте больше о преимуществах курсов MAXIMUM перед репетиторами на индивидуальной консультации
3. Как проходят занятия?● На уроке ученики изучают теорию и закрепляют её на практике. Практика делится на групповую и индивидуальную, чтобы каждый ученик закрепил материал.● Преподаватель меняет формат заданий каждые 15 минут, чтобы поддерживать внимание учеников● После урока ученики выполняют домашнее задание, чтобы закрепить навык. Если что-то непонятно, можно пересмотреть запись урока и задать вопрос преподавателю. Преподаватель обязательно проверит работы и напомнит о долгах.
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