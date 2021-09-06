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Онлайн-курсы
по математике, русскому и физике в 5 классе

Зачем ребёнку курсы в 5 классе

Закрыть пробелы с 5 по 8 класс и улучшить оценки в аттестате
Разобраться в предмете и повысить уверенность в знаниях
Подготовиться к профильной школе или колледжу
Стать самостоятельнее и учиться без контроля родителей
Русский язык
Научитесь рассуждать и четко структурировать свои мысли, писать грамотные изложения и сочинения, которые встретятся на экзаменах.
Математика
Закроете пробелы младших классов, научитесь решать задачи по алгоритмам, заложите базу для сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

Что будет на курсе ЕГЭ с сентября по май

Не понравится первая неделя? Вернём деньги за курс?
  • Входное тестирование для объективной оценки знаний
  • Понятные объяснения и игровые практики
  • Онлайн-модуль с теорией и домашними заданиями
  • Проверочные работы по каждой теме
  • Постоянный контроль прогресса и отчеты для родителей
  • Семинары по мотивации и борьбе с невнимательностью
  • Связь с преподавателем 24/7
  • Входное тестирование для объективной оценки знаний
  • Понятные объяснения и игровые практики
  • Онлайн-модуль с теорией и домашними заданиями
  • Проверочные работы по каждой теме
  • Постоянный контроль прогресса и отчеты для родителей
  • Семинары по мотивации и борьбе с невнимательностью
  • Связь с преподавателем 24/7

Учитесь с нами в удобном формате

  • Заключаем договор и берём на себя юридические обязательства

  • Поступите на бюджет, или мы вернём вам деньги за курсы

  • Не понравилась первая неделя занятий? Вернём деньги за курс

  • Верните до 13% от стоимости курса в виде налогового вычета

Наши преподаватели

  • Знают психологию подростков, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
  • Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
  • Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
  • Выступают на образовательных форумах, ведут курсы для школьных учителей
Проверьте сами!

Как проходит онлайн-обучение?

Всё для учёбы — в онлайн-модуле
В онлайн-модуле есть всё, что нужно для учёбы: расписание уроков, теория, домашние задания, статистика прогресса и чат с преподавателем.
Уроки в реальном времени
Занятия проходят в режиме реального времени — как в классе. Преподаватель видит каждого ученика и контролирует внимание группы. В любой момент можно задать вопрос в чате или обсудить тему голосом.
Обратная связь
Преподаватель отвечает на вопросы учеников, помогает с домашними заданиями и индивидуально разбирает ошибки. На курсе есть личные встречи, где преподаватель обсуждает прогресс в обучении, успеваемость и мотивацию подростка.
Аналитика прогресса
Ученики делают домашние задания и пишут контрольные по каждой теме. В онлайн-модуле можно следить за прогрессом школьника: посещаемостью, рейтингом в баллах, домашними заданиями.

Государственная лицензия
  • Заключаем договор и несем юридическую ответственность за результат в обучении.
  • У нас есть лицензия на образовательную деятельность, поэтому вы можете вернуть до 13% от курса в виде налогового вычета
Государственная лицензия

О чем важно знать родителям

  1. 1. Почему ребёнку не хватает школьных уроков в 8 классе?

    В 8 классе школьная программа усложняется: появляются новые предметы и трудные темы. Через год учеников ждет ОГЭ, поэтому именно сейчас важно понять пробелы и составить план подготовки.
    Родители отмечают, что подростки в 8 классе становятся неорганизованными: бросают дело на полпути и быстро теряют мотивацию. Преподаватель поможет школьнику поставить цель, заинтересовать учебой и определиться с направлением будущей профессии.

  2. 2. Что выбрать: репетитора или курсы?

    Начните выбор дополнительного образования с целеполагания. Вы сразу поймёте, что для вас будет результатом обучения, и не потратите время и деньги впустую.
    Специалисты MAXIMUM проводят бесплатные консультации перед началом курса, чтобы объективно оценить знания ребёнка, поставить цель и план по её достижению. Курс начинается с диагностики знаний и личной беседы ученика с преподавателем: преподаватель помогает найти мотивацию и обозначить точку старта, а в дальнейшем отслеживать прогресс и поддерживать интерес подростка к учёбе. Родитель и ученик получают отчёты о результатах и видят эффективность обучения в цифрах.
    Обратите внимание на материалы курса: ученик не сможет освоить навык, если будет просто решать задачи по учебнику. И, конечно, личность преподавателя. Ученик должен чувствовать ответственность за подготовку к урокам и домашние задания, но также и комфорт на занятиях и в общении с преподавателем.
    Узнайте больше о преимуществах курсов MAXIMUM перед репетиторами на индивидуальной консультации

  3. 3. Как проходят занятия?

    ● На уроке ученики изучают теорию и закрепляют её на практике. Практика делится на групповую и индивидуальную, чтобы каждый ученик закрепил материал.
    ● Преподаватель меняет формат заданий каждые 15 минут, чтобы поддерживать внимание учеников
    ● После урока ученики выполняют домашнее задание, чтобы закрепить навык. Если что-то непонятно, можно пересмотреть запись урока и задать вопрос преподавателю. Преподаватель обязательно проверит работы и напомнит о долгах.