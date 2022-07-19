Правила поступления в вуз 2022

Поспорим, хороших результатов ЕГЭ недостаточно для поступления в вуз? Важно заранее разобраться с самой процедурой поступления, чтобы организационные вопросы не подвели вас в последний момент. Мы знаем, какими будут новые правила поступления в вузы в 2022/2023 году, а вы?
Для обычных государственных и частных вузов нужен стандартный пакет документов:
1.заявление;
2.копия паспорта;
3.копия аттестата с приложением.
В 2022 году будут действительны результаты ЕГЭ 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годов.
В некоторых вузах может потребоваться медицинская справка 086/у. О необходимости ее предоставления, а также перечне других документов можно узнать на официальном сайте вуза.
Также соберите документы, которые подтвердят ваши льготы при поступлении, если они есть.
В выбранный вуз нужно принести оригиналы этих бумаг. Это правило действует для всех льготников, целевиков, победителей олимпиад и профильных профессиональных конкурсов.
Календарь абитуриента: сроки подачи и другие важные даты:
В 2022 году сроки подачи документов и зачислений будут отличаться от прежних.
Не позднее 20 июня — старт приема заявлений и документов у абитуриентов
27 июля — публикация конкурсных списков
28 июля — завершение приема заявлений о согласии на приоритетное зачисление
30 июля — издание приказов о приоритетном зачислении
3 августа — завершение приема заявлений о согласии на основное зачисление
9 августа — издание приказов об основном зачислении
В 2022 году останется возможность для проведения единого конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы.
Подать документы по-прежнему можно максимум в 5 вузов. Также вуз будет самостоятельно устанавливать максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент сможет участвовать в конкурсе — раньше было можно не больше 3 направлений, теперь от 2 до 10 направлений.
В 2022 году подача документов в электронном виде доступна наравне с личным предоставлением документов и их отправкой почтой. Поступающие также смогут вносить изменения в заявление о приеме или подать второе заявление, если хотят пройти отбор на другую специальность, не отзывая ранее поданное заявление.
При подаче документов онлайн проверяйте, чтобы сведения в документах совпадали со сведениями, указанными в ЕПГУ. Только если информация в документах подтверждена сведениями с портала, вуз сможет их принять.
При этом в 2022 году необходимо принести оригинал аттестата в желаемый вуз только лично в очной форме.
Зачисление будет проводиться в 2 этапа: приоритетного зачисления (абитуриентов без вступительных испытаний, абитуриентов, имеющих льготы и заключивших договоры о целевом обучении) и основного зачисления.
Второй этап на первую и вторую «волны» с прошлого года не разделяется.
Незаполненными из-за отказов от поступления места в итоге оставаться тоже не будут — вузы получили право проводить дополнительное зачисление абитуриентов на основании конкурсных списков.