Как определить, поступлю ли я в вуз на бюджет?

Вы сдали ЕГЭ и получили аттестат? Самое интересное только начинается! Каждый выпускник задается вопросом «Поступлю ли я в вуз на бюджет?». И ответить на него можно, пусть не со стопроцентной вероятностью. В этой статье мы расскажем, как оценить свои шансы на поступление в университет.

Подготовка личных данных для поступления

Прежде всего, необходимо подготовить всю информацию, которая уже есть на руках:

Аттестат. В отличие от 2020 и 2021 года, теперь для зачисления на бюджет снова нужны оригиналы документов.

Итоговые результаты ЕГЭ.

Если Вы сдавали более трёх предметов, просуммируйте сразу несколько их комбинаций, так как в разных вузах набор предметов может различаться.

Индивидуальные достижения: золотая медаль, спортивные достижения, итоговое сочинение, дипломы олимпиад, свидетельство об участии в волонтерской деятельности.

За индивидуальные достижения суммарно дают не более 10 дополнительных баллов. Сколько добавить за каждое достижение, университет решает сам. Например, за аттестат с отличием РАНХиГС даёт 5 баллов, а МГУ — 6 баллов. Не забывайте: даже 1 балл при поступлении может быть решающим! Соберите как можно больше достижений — то же самое постараются сделать ваши конкуренты.

Список вузов и направлений.

Выберите 5 университетов и от 2 до 10 направления в каждом из них (в этом году вузы сами устанавливают, на сколько направлений одновременно может подавать документы студент) — чем больше вариантов, тем больше шансов поступить. Еще проверьте, какие ЕГЭ нужны для поступления — если вы не сдавали какой-нибудь из требуемых экзаменов, подавать документы смысла нет.

Если вы боитесь не поступить никуда, подайте документы хотя в бы один вуз с низкими проходными. Например, если ваша цель — МГИМО, ВШЭ или МГУ, добавьте в свой список РГСУ или ГУУ. Даже если все пойдет не по плану, у вас будет резервный вариант — попадете на бюджет, проучитесь год на «отлично» и попытаетесь перевестись в престижный вуз.

Выбору университета нужно уделить особое внимание. Конечно, лучше делать это до сдачи ЕГЭ, чтобы сконцентрироваться на необходимых экзаменах. Если выбор вуза вам только предстоит, обязательно обратитесь за помощью в поступлении к команде наставников MAXIMUM Education. Мы знаем все лазейки и подводные камни сложной и запутанной процедуры. Только представьте, что вам не придется разбираться в этой системе самостоятельно! С момента начала программы « Индивидуальное сопровождение в поступлении » до момента зачисления с вами будет надежный помощник, который защитит вас от паники и бесполезных слухов. Поверьте, этого летом будет предостаточно. Повысьте свои шансы поступить вместе с нами.

Изучите информацию о вузах

Личные данные готовы, список университетов тоже. Теперь стоит присмотреться к особенностям каждого из них.

Вот краткий список того, что вам нужно знать об университете, чтобы оценить шансы на поступление:

Количество бюджетных мест. От него зависит, насколько сложно будет поступить: чем меньше бюджетных мест, тем выше конкурс на место. Минимальный проходной балл для поступления на платной основе. Это ваш план «Б» — если вы не пройдете на бюджет, но хотите именно в этот вуз, полезно иметь запасной вариант. Впрочем, минимальные баллы обычно невысокие — если вы претендуете на бюджет, то на «платку» точно пройдете. Проходной балл на бюджет за прошлый год. Если ваши баллы ЕГЭ ниже проходного на 30 и более баллов, скорее всего, чуда не произойдет. Если разница небольшая, стоит попробовать. Обычно с каждым годом проходные чуть-чуть повышаются — изучите, как менялись баллы на бюджет за последние несколько лет. Дополнительные баллы. Сколько добавят за золотую медаль, ГТО, итоговое сочинение, волонтёрство, портфолио? Приоритетные предметы на каждом направлении. Если у абитуриентов одинаковое количество баллов, на позицию в рейтинговом списке будет влиять балл по приоритетному предмету. Например, на направлении «Международные отношения», приоритетным может быть английский язык. Если у одного из абитуриентов балл по английскому языку больше, он окажется выше в конкурсном списке. ДВИ. Некоторым вузам для отбора абитуриентов недостаточно результатов ЕГЭ. Например, поступающие в МГУ должны сдать дополнительные испытания. Университет сам разрабатывает и проводит экзамены. Они могут быть устными и письменными, состоять из эссе или собеседования, задач или сочинений — это зависит от направления и предмета. Всю информацию о ДВИ ищите на сайте вуза.

Что нужно запомнить?

Поступление может оказаться намного сложнее и запутаннее, чем сдача ЕГЭ. Стратегию подачи документов придется разрабатывать на ходу. Подготовьтесь к трудностям заранее — вам будет проще реагировать на ситуацию и принимать решения. И не забывайте про нашу программу сопровождения абитуриентов со специалистом по поступлению, если не знаете, какой вуз и какую профессию выбрать.

Вот что нужно сделать, чтобы ответить на вопрос «Поступлю ли я в вуз на бюджет?»: