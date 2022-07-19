Как определить, поступлю ли я в вуз на бюджет?

Вы сдали ЕГЭ и получили аттестат? Самое интересное только начинается! Каждый выпускник задается вопросом «Поступлю ли я в вуз на бюджет?». И ответить на него можно, пусть не со стопроцентной вероятностью. В этой статье мы расскажем, как оценить свои шансы на поступление в университет.
Прежде всего, необходимо подготовить всю информацию, которая уже есть на руках:
Аттестат. В отличие от 2020 и 2021 года, теперь для зачисления на бюджет снова нужны оригиналы документов.
Если Вы сдавали более трёх предметов, просуммируйте сразу несколько их комбинаций, так как в разных вузах набор предметов может различаться.
Индивидуальные достижения: золотая медаль, спортивные достижения, итоговое сочинение, дипломы олимпиад, свидетельство об участии в волонтерской деятельности.
За индивидуальные достижения суммарно дают не более 10 дополнительных баллов. Сколько добавить за каждое достижение, университет решает сам. Например, за аттестат с отличием РАНХиГС даёт 5 баллов, а МГУ — 6 баллов. Не забывайте: даже 1 балл при поступлении может быть решающим! Соберите как можно больше достижений — то же самое постараются сделать ваши конкуренты.
Выберите 5 университетов и от 2 до 10 направления в каждом из них (в этом году вузы сами устанавливают, на сколько направлений одновременно может подавать документы студент) — чем больше вариантов, тем больше шансов поступить. Еще проверьте, какие ЕГЭ нужны для поступления — если вы не сдавали какой-нибудь из требуемых экзаменов, подавать документы смысла нет.
Если вы боитесь не поступить никуда, подайте документы хотя в бы один вуз с низкими проходными. Например, если ваша цель — МГИМО, ВШЭ или МГУ, добавьте в свой список РГСУ или ГУУ. Даже если все пойдет не по плану, у вас будет резервный вариант — попадете на бюджет, проучитесь год на «отлично» и попытаетесь перевестись в престижный вуз.
Личные данные готовы, список университетов тоже. Теперь стоит присмотреться к особенностям каждого из них.
Вот краткий список того, что вам нужно знать об университете, чтобы оценить шансы на поступление:
Количество бюджетных мест. От него зависит, насколько сложно будет поступить: чем меньше бюджетных мест, тем выше конкурс на место.
Минимальный проходной балл для поступления на платной основе. Это ваш план «Б» — если вы не пройдете на бюджет, но хотите именно в этот вуз, полезно иметь запасной вариант. Впрочем, минимальные баллы обычно невысокие — если вы претендуете на бюджет, то на «платку» точно пройдете.
Проходной балл на бюджет за прошлый год. Если ваши баллы ЕГЭ ниже проходного на 30 и более баллов, скорее всего, чуда не произойдет. Если разница небольшая, стоит попробовать. Обычно с каждым годом проходные чуть-чуть повышаются — изучите, как менялись баллы на бюджет за последние несколько лет.
Дополнительные баллы. Сколько добавят за золотую медаль, ГТО, итоговое сочинение, волонтёрство, портфолио?
Приоритетные предметы на каждом направлении. Если у абитуриентов одинаковое количество баллов, на позицию в рейтинговом списке будет влиять балл по приоритетному предмету. Например, на направлении «Международные отношения», приоритетным может быть английский язык. Если у одного из абитуриентов балл по английскому языку больше, он окажется выше в конкурсном списке.
ДВИ. Некоторым вузам для отбора абитуриентов недостаточно результатов ЕГЭ. Например, поступающие в МГУ должны сдать дополнительные испытания. Университет сам разрабатывает и проводит экзамены. Они могут быть устными и письменными, состоять из эссе или собеседования, задач или сочинений — это зависит от направления и предмета. Всю информацию о ДВИ ищите на сайте вуза.
Поступление может оказаться намного сложнее и запутаннее, чем сдача ЕГЭ. Стратегию подачи документов придется разрабатывать на ходу. Подготовьтесь к трудностям заранее — вам будет проще реагировать на ситуацию и принимать решения. И не забывайте про нашу программу сопровождения абитуриентов со специалистом по поступлению, если не знаете, какой вуз и какую профессию выбрать.
Вот что нужно сделать, чтобы ответить на вопрос «Поступлю ли я в вуз на бюджет?»:
Подготовьте заранее документы и выберите вузы.
Изучить информацию о вузах.
Следите за положением в конкурсном списке и за количеством абитуриентов, подавших оригиналы.
В день окончания приемной комиссии ищите на сайте вуза приказ о зачислении.