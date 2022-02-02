Онлайн-курсы по английскому языку для 7 класса

С нами ученик улучшит оценки, закроет пробелы в знаниях и полюбит английский язык

English lesson

Английский не как в школе

Преподаватель всегда отвечает на вопросы учеников, помогает с домашними заданиями и хвалит за успехи. Программа составлена так, чтобы собрать обрывочные знания в систему и научиться понимать язык без зубрёжки правил и слов.
305 000 учеников прошли курсы
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360 экспертов создают и ежегодно обновляют курсы
Таких курсов не нашлось
Онлайн
Репетитор
8 уроков

8 индивидуальных онлайн-уроков

Подготовиться к контрольной работе

Занятия с репетитором по уникальной программе


📆 Онлайн-уроки по 45 минут

👩‍🏫 Персональная программа с учетом целей ученика

📚 Личный кабинет с теорией и домашними заданиями

🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату

10 800 ₽ за курс

Онлайн
Репетитор
16 уроков

16 индивидуальных онлайн-уроков

Закрыть пробелы в программе

Занятия с репетитором по уникальной программе


📆 Онлайн-уроки по 45 минут

👩‍🏫 Персональная программа с учетом целей ученика

📚 Личный кабинет с теорией и домашними заданиями

🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату

20 000 ₽ за курс

Онлайн
Репетитор
24 урока

24 индивидуальных онлайн-урока

Занятия с репетитором по уникальной программе

📆 Онлайн-уроки по 45 минут

👩‍🏫 Персональная программа с учетом целей ученика

📚 Личный кабинет с теорией и домашними заданиями

🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату

32 400 ₽ за курс

Онлайн
Репетитор
32 урока

32 индивидуальных онлайн-урока

Сделаем из "тройки" твердую "четверку"

Занятия с репетитором по уникальной программе


📆 Онлайн-уроки по 45 минут

👩‍🏫 Персональная программа с учетом целей ученика

📚 Личный кабинет с теорией и домашними заданиями

🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату

35 200 ₽ за курс

Онлайн
Репетитор
72 урока

72 индивидуальных онлайн-урока

Целый год занятий для суперрезультатов

Занятия с репетитором по уникальной программе


📆 Онлайн-уроки по 45 минут

👩‍🏫 Персональная программа с учетом целей ученика

📚 Личный кабинет с теорией и домашними заданиями

🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату

68 400 ₽ за курс

Онлайн
Репетитор
48 уроков

48 индивидуальных онлайн-уроков

Сэкономим на домашке 100 часов вашего времени

Занятия с репетитором по уникальной программе


📆 Онлайн-уроки по 45 минут

👩‍🏫 Персональная программа с учетом целей ученика

📚 Личный кабинет с теорией и домашними заданиями

🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату

48 480 ₽ за курс

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Наши преподаватели

  • Знают английский на уровне B2 (upper intermediate) и выше, закончили университет по языковым специальностям
  • Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
  • Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
  • Выступают на образовательных форумах и в школах, ведут курсы для школьных учителей
  • Находят общий язык с подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
Узнайте больше!

Как проходят занятия

  • Комплексное развитие языковых навыков

  • Мотивация и контроль прогресса

  • Приложение и личный кабинет

На каждом уроке курса по английскому языку для 7 класса изучаем слова и грамматику на понятных жизненных темах. Много говорим, слушаем и читаем, чтобы развить прикладные навыки. А ещё проводим разговорные клубы с носителем для закрепления.

Методика интерактивного обучения и игровых форматов разработана специально для подростков. Преподаватель контролирует домашние задания и прогресс, регулярно даёт обратную связь ученику, отвечает на вопросы и помогает работать над ошибками.

Вся теория курса в одном кабинете: не нужно ничего искать. Удобно подключаться к урокам и пересматривать записи. За каждый урок и выполненные задания начисляются баллы, ученики видят прогресс. А ещё мы разработали приложение для удобного изучения слов — где угодно и когда угодно.

Отвечаем на вопросы учеников и родителей

  • Кому подойдёт курс по английскому?

  • Как проходят онлайн-уроки по английскому языку

  • Что нужно для прохождения онлайн-курса по английскому языку?

  • Есть ли домашние задания на онлайн-курсах по английскому языку?

Ученикам 5-11 классов, которые хотят выучить язык для путешествий, обучения в вузе, будущей профессии или школы. А ещё у нас есть курсы ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку. Онлайн-группы по английскому языку формируются по уровню языка и классу, чтобы ученики чувствовали себя комфортно и учились продуктивнее. Уровень языка определим на консультации.

В мини-групппе до 15 человек или индивидуально. Преподаватель уделяет внимание каждому ученику: отвечает на вопросы, задействует в уроке и помогает исправить ошибки. Практика в мини-группе помогает развить разговорные навыки. Индивидуальная практика с репетитором — отработать темы по индивидуальной программе подготовки по английскому языку для 7 класса и закрыть личные пробелы в знаниях.

Только смартфон или ноутбук с доступом в интернет, микрофоном и камерой, плюс тетрадь для конспектов. Ученики подключаются к урокам с видеосвязью для максимального эффекта присутствия и учатся, как в обычном классе, но в комфортной домашней обстановке. Приложение для изучения слов устанавливается на смартфон.

Да: ученики курса по английскому языку для 7 класса готовятся к каждому уроку и выполняют упражнения по новым темам. Ученикам легко совмещать курс со школьной программой и при этом быстро осваивать английский язык.

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Согласен на получение маркетинговых рассылок

Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных﻿

А ещё мы готовим к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку

    • Курс ЕГЭ по английскому языку, 11 класс 

      Подготовьтесь к ЕГЭ по английскому языку и поступите на бюджет в вуз мечты!

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    • Курс ОГЭ по английскому языку, 9 класс

      Подготовьтесь к ОГЭ по английскому языку на 4 или 5

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    1. Преимущества онлайн-уроков

      Изучение иностранных языков всегда вызывает у школьников определенные трудности: боязнь предмета, пробелы в знаниях, невозможность преодолеть языковой барьер. Дистанционное обучение английскому языку для 7 класса поможет подросткам справиться с любыми трудностями.

      Во-первых, онлайн-уроки помогают проработать пробелы в знаниях, которые появились по причине пропуска или непонимания темы. Во-вторых, ученик получает новые знания, которые ему пригодятся не только в школе, во время контрольных работ, но и при переводе в профильный класс, поступлении в лицей, а также для сдачи в будущем экзаменов для вуза.

      Курсы включают теоретические и практические материалы школьной программы и материалы, специально разработанные методистами нашего учебного центра. Подготовка осуществляется комплексно. То есть школьники изучают правила, грамматику, слова, развивают свои навыки в письменной и устной речи, много читают, проходят аудирование и учатся поддерживать диалоги на английском.

      Ребенок не зазубривает темы, а учится понимать предмет, справляться со сложными заданиями. Кроме того, для учеников онлайн-курсов создан разговорный клуб, где можно общаться с носителями языка.

      Преимущества онлайн-курсов по английскому языку для 7 класса:

      • Быстрое освоение материала и проработка пробелов по всем темам школьной программы.
      • Практические занятия в интерактивном формате. Общение с носителями языка.
      • Интересные задания и нескучные ДЗ, которые наставник проверяет с разбором ошибок.
      • Дополнительная подготовка к контрольным и сдаче экзаменов.
      • Отслеживание прогресса.
      • Все учебные материалы в одном онлайн-модуле.
      • Возможность выбрать недорогой формат курсов: индивидуальные и групповые занятия.