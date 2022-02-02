Изучение иностранных языков всегда вызывает у школьников определенные трудности: боязнь предмета, пробелы в знаниях, невозможность преодолеть языковой барьер. Дистанционное обучение английскому языку для 7 класса поможет подросткам справиться с любыми трудностями.
Во-первых, онлайн-уроки помогают проработать пробелы в знаниях, которые появились по причине пропуска или непонимания темы. Во-вторых, ученик получает новые знания, которые ему пригодятся не только в школе, во время контрольных работ, но и при переводе в профильный класс, поступлении в лицей, а также для сдачи в будущем экзаменов для вуза.
Курсы включают теоретические и практические материалы школьной программы и материалы, специально разработанные методистами нашего учебного центра. Подготовка осуществляется комплексно. То есть школьники изучают правила, грамматику, слова, развивают свои навыки в письменной и устной речи, много читают, проходят аудирование и учатся поддерживать диалоги на английском.
Ребенок не зазубривает темы, а учится понимать предмет, справляться со сложными заданиями. Кроме того, для учеников онлайн-курсов создан разговорный клуб, где можно общаться с носителями языка.
Преимущества онлайн-курсов по английскому языку для 7 класса:
- Быстрое освоение материала и проработка пробелов по всем темам школьной программы.
- Практические занятия в интерактивном формате. Общение с носителями языка.
- Интересные задания и нескучные ДЗ, которые наставник проверяет с разбором ошибок.
- Дополнительная подготовка к контрольным и сдаче экзаменов.
- Отслеживание прогресса.
- Все учебные материалы в одном онлайн-модуле.
- Возможность выбрать недорогой формат курсов: индивидуальные и групповые занятия.