Ученикам 5-11 классов, которые хотят выучить язык для путешествий, обучения в вузе, будущей профессии или школы. А ещё у нас есть курсы ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку. Онлайн-группы по английскому языку формируются по уровню языка и классу, чтобы ученики чувствовали себя комфортно и учились продуктивнее. Уровень языка определим на консультации.