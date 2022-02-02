Обучение в MAXIMUM Education начинается с целеполагания. Наши специалисты проводят бесплатную консультацию, выявляют сильные стороны в знаниях ученика и пробелы, которые необходимо закрыть. На консультации мы определяем уровень знания ребенка, помогаем поставить цели и достигнуть их. А личная беседа с преподавателем помогает найти мотивацию





Такой подход решает сразу несколько важных моментов:

• Задает цель

• Находит точку старта для каждого ученика

• Составляет индивидуальный план

• Отслеживает прогресс на протяжении всего курса. Результат ученика виден в цифрах не только преподавателю, но и родителям





Дети не просто решают задания по учебнику, а учатся понимать предмет, темы и формат задач, которые перед ними ставятся. Преподаватель постоянно мотивирует учеников, повышает интерес к учебе. Кроме того, подготовка для школьников по русскому языку для 5 класса проходит в комфортной обстановке с репетитором нашего обучающего центра. Педагог поможет исправить ошибки и объяснит ключевые моменты





Обычные репетиторы основываются на школьную программу, не акцентируя внимания на уровне подготовки ученика. Также родители не могут отследить прогресс ребенка и получить гарантию за результат