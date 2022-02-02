Онлайн-обучение английскому языку для учеников 6 классов — отличный вариант подготовки для тех, кто хочет закрепить свои знания и закрыть пробелы по темам. Дистанционные уроки подходят для школьников с любым уровнем знаний. Любая пропущенная по предмету тема будет вовремя изучена и проработана, и ребенок сможет дальше продвигаться и выполнять более сложные задания.
Дополнительные онлайн-уроки проходят в комфортной обстановке. Все нужные материалы для обучения собраны в специальном модуле. Кроме того, преподаватель курса всегда находится на связи с учеником: ребенок может задавать вопросы по предмету, индивидуально разбирать ошибки, обсуждать свой прогресс, который также отображается в модуле.
Курсы преподаются на основе материалов, разработанных специалистами обучающего центра. Дети не зубрят теорию и слова, а учатся понимать предмет и не бояться его. Шестиклассники изучают грамматику, постоянно пополняют свой словарный запас, выполняют практические задания. Школьники учатся поддерживать диалог на английском языке, правильно писать, составлять личные письма, читать и разбирать тексты.
Преимущества дистанционных курсов по английскому языку для 6 класса:
- Помогут быстро и легко усвоить школьную программу, проработать все пробелы.
- Дадут дополнительные знания по языку, чтобы ребенок мог справиться с заданиями разной сложности, подготовился к контрольной, олимпиаде или переводу в профильный класс.
- Проходят в увлекательном формате. Педагоги проводят интерактивные игры, тесты, аудирование. Кроме того, в разговорном клубе школьники общаются с носителями языка. А для изучения слов предусмотрено специальное приложение.
- Курсы представлены в нескольких форматах: от недорогих уроков в группах до индивидуальных занятий.