В общеобразовательных классах средней школы на физику отводится 2 часа. За это время трудно освоить программу на достаточном уровне и сдать ОГЭ в 9 классе.





Если ученик планирует сдавать физику на ЕГЭ, то нарабатывать базу знаний нужно уже сейчас. В 10-11 классе наверстать упущенное будет сложно — в старшей школе времени на дополнительные занятия не хватает.

В средней школе обязательно нужно разобраться в основах механики, молекулярной физике и электродинамике, ведь в старшей школе эти темы будут только углубляться.





﻿Курсы по физике для 7 классов помогают закрыть не только пробелы из школьной программы, но и получить дополнительные знания, которые пригодятся на уроках, при подготовке к контрольным, тестам и государственным экзаменам.



