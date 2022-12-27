Бесплатная профориентация
Пройдите тест, получите результаты и комментарии эксперта, которые помогут сделать осознанный выбор профессии
Последствия неправильного выбора
Нет мотивации
У ребенка плохая успеваемость и нет стимула хорошо учиться
Поступает не туда
Он набирает низкий балл аттестата, плохо сдает экзамены и не поступает в вуз мечты
В итоге
Несколько лет обучения потрачены впустую
Результаты ребенка после профориентации с MAXIMUM Education
Знает о своих талантах и умеет их применять
Поставил понятные и мотивирующие цели
Уверен в своем выборе за счет погружения в профессию
Ребенок знает, какие предметы выбрать для сдачи экзамена
Имеет представление о востребованных профессиях
Определился со списком вузов и стратегией поступления
Найдено 1 предложение
🌐 Онлайн
🙋♀️ 1 на 1
📝 1 час
Профориентация для 5-11 классов
40-минутная живая встреча с экспертом, на которой вы:
- 📖 Пройдете профтест
- 🎓 Узнаете об основных критериях подбора вуза
- 📚 Выберете профильные предметы
- 📆 Составите индивидуальный план подготовки и поступления
- 👀 Научитесь лайфхакам по эффективному запоминанию информации
Истории наших выпускников
Часто задаваемые вопросы
- Нужно ли ехать в учебный центр?
- Если я выберу онлайн формат профориентации, будет ли он эффективен?
- Кто такие эксперты MAXIMUM Education?
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