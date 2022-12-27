Бесплатная профориентация

Пройдите тест, получите результаты и комментарии эксперта, которые помогут сделать осознанный выбор профессии

Курсы на 2023 год
Последствия неправильного выбора
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Нет мотивации

У ребенка плохая успеваемость и нет стимула хорошо учиться

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Поступает не туда

Он набирает низкий балл аттестата, плохо сдает экзамены и не поступает в вуз мечты

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В итоге

Несколько лет обучения потрачены впустую

Результаты ребенка после профориентации с MAXIMUM Education

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Знает о своих талантах и умеет их применять
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Поставил понятные и мотивирующие цели
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Уверен в своем выборе за счет погружения в профессию
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Ребенок знает, какие предметы выбрать для сдачи экзамена
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Имеет представление о востребованных профессиях
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Определился со списком вузов и стратегией поступления

Найдено 1 предложение

🌐 Онлайн
🙋‍♀️ 1 на 1
📝 1 час
Профориентация для 5-11 классов
40-минутная живая встреча с экспертом, на которой вы:
  • 📖 Пройдете профтест
  • 🎓 Узнаете об основных критериях подбора вуза
  • 📚 Выберете профильные предметы
  • 📆 Составите индивидуальный план подготовки и поступления
  • 👀 Научитесь лайфхакам по эффективному запоминанию информации
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Часто задаваемые вопросы

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  2. Если я выберу онлайн формат профориентации, будет ли он эффективен?
  3. Кто такие эксперты MAXIMUM Education?
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