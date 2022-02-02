Ученикам 6 классов не всегда хватает школьной программы по математике. Дополнительные знания понадобятся для контрольных и олимпиад, поступления в лицей и гимназию. Кроме того, каждая непонятная или пропущенная тема — это пробел. Значит, ребенку будет тяжело осваивать более сложные правила и формулы и дальше продвигаться по темам.
Онлайн-курсы по математике для 6 класса — отличная возможность повысить успеваемость в школе, научиться правильно готовиться к проверочным работам и тратить меньше времени на ДЗ. Дистанционные уроки помогают школьнику быстро освоить пропущенные темы и сложный материал.
Задача педагога — не просто дать теоретическую базу, а научить понимать алгебру и геометрию, помочь справиться со страхом перед сложными заданиями и ответами у доски. Наставник мотивирует ученика на высокий результат, прорабатывает каждую ошибку, хвалит за хороший результат.
Дети учатся решать математические задачи по специальным методикам, что позволяет легко справиться с заданиями для шестого класса, подготовиться к старшей школе и предстоящим экзаменам.
Преимущества онлайн-обучения по математике для учеников 6 классов:
- Обучение в комфортной обстановке. Онлайн-подготовка проходит дистанционно. Все необходимое для урока можно найти в электронном модуле.
- Структурирование и упорядочивание знаний. Школьник быстро закроет пробелы, научится понимать сложные темы, решать задачи по шагам и быстро запоминать формулы и теоремы.
- Отслеживание прогресса. Теория отрабатывается на практических занятиях. Наставники проводят тестовые и контрольные работы, задают ДЗ, проверяют, как ребенок усвоил тему. Весь прогресс зафиксирован в модуле.
- Диагностика знаний. На курсах занимаются ученики с разным уровнем подготовки. Педагог определяет уровень знаний, составляет индивидуальный план занятий и учитывает поставленные цели.
- Различные форматы курсов. Вы можете найти недорогой формат подготовки в группах или заниматься индивидуально с преподавателем.