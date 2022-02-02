Программа наших математических курсов строится по принципу «от простого к сложному». Это системная наработка знаний, которая позволяет ученику легко выучить теорию и применять ее на практике.





Дети не зазубривают предмет, а учатся его понимать, чувствовать ответственность за свой результат. Задача преподавателя — помочь школьнику достичь поставленной цели, мотивировать на хорошие оценки и учебу вне школы и курсов.





Подготовка по математике для 6 класса начинается с диагностики знаний школьника, постановки целей. Такой подход позволяет определить сильные стороны и пробелы. На основе полученной информации мы можем построить индивидуальный план обучения. Дети и родители видят прогресс на протяжении всего курса математики.





Наши образовательные материалы соответствуют требованиям ФИПИ и ФГОС, синхронизированы со школьной программой.



