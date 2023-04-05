Работы наших учеников с прошлого потока
Мы – эксперты в обучении цифровым технологиям
Более 10 000 учеников уже учатся программированию на проекте «Код Будущего»
Организовываем и проводим международную олимпиаду «Путь в IT»
Являемся резидентами Сколково в IT-кластере
Проводим лекции от реальных разработчиков топовых IT-компаний
Найдено 2 предложения
🌐 Онлайн
⭐ Бесплатно
📅 4 месяца
Создание сайтов
Освой три основных языка front end разработки – HTML, CSS, JavaScript
- 🙋🏻♀️ 32 живых занятия по 1.5 часа
- 💻 9 экспертных лекций от разработчиков
- 👩🏻🎓 3 вебинара по профориентации в IT
- 👩🏻🏫 Поддержка персонального куратора
🌐 Онлайн
⭐ Бесплатно
📅 4 месяца
Программирование на Python
Познакомься с основами языка программирования
- 🙋🏻♀️ 32 живых занятия по 1.5 часа
- 💻 9 экспертных лекций от разработчиков
- 👩🏻🎓 3 вебинара по профориентации в IT
- 👩🏻🏫 Поддержка персонального куратора
Как попасть на программу?
1. Оставьте заявку
2. После 15 апреля заполните заявление на выбранный курс на портале «Госуслуги» и загрузите справку об обучении в школе.
3. Пройдите вступительное тестирование на базовые знания по математике и информатике
4. После прохождения теста мы свяжемся с вами, чтобы зачислить на курс
Вопрос-ответ
- Что такое Код будущего?
- Почему обучение бесплатное?
- Если я не учусь в 8-11 классе, могу ли я пройти обучение бесплатно?
- Будут ли на курсе контрольные и домашние работы?
- Что делать, если пропустил занятие?
- Какая техника необходима для обучения?
- Смогу ли я учиться, если я никогда не занимался программированием?
- Я сдаю экзамены в июне, как мне начать учиться?