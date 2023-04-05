Работы наших учеников с прошлого потока

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Мы – эксперты в обучении цифровым технологиям

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Более 10 000 учеников уже учатся программированию на проекте «Код Будущего»
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Организовываем и проводим международную олимпиаду «Путь в IT»
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Являемся резидентами Сколково в IT-кластере
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Проводим лекции от реальных разработчиков топовых IT-компаний

Найдено 2 предложения

🌐 Онлайн
⭐ Бесплатно
📅 4 месяца
Создание сайтов
Освой три основных языка front end разработки – HTML, CSS, JavaScript
  • 🙋🏻‍♀️ 32 живых занятия по 1.5 часа
  • 💻 9 экспертных лекций от разработчиков
  • 👩🏻‍🎓 3 вебинара по профориентации в IT
  • 👩🏻‍🏫 Поддержка персонального куратора
Бесплатно
🌐 Онлайн
⭐ Бесплатно
📅 4 месяца
Программирование на Python
Познакомься с основами языка программирования
  • 🙋🏻‍♀️ 32 живых занятия по 1.5 часа
  • 💻 9 экспертных лекций от разработчиков
  • 👩🏻‍🎓 3 вебинара по профориентации в IT
  • 👩🏻‍🏫 Поддержка персонального куратора
Бесплатно
Как попасть на программу?

1. Оставьте заявку

2. После 15 апреля заполните заявление на выбранный курс на портале «Госуслуги» и загрузите справку об обучении в школе.

3. Пройдите вступительное тестирование на базовые знания по математике и информатике

4. После прохождения теста мы свяжемся с вами, чтобы зачислить на курс
Вы:
Какой класс заканчивает ученик

Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных﻿

Согласен на получение маркетинговых рассылок

Вопрос-ответ

  1. Что такое Код будущего?
  2. Почему обучение бесплатное?
  3. Если я не учусь в 8-11 классе, могу ли я пройти обучение бесплатно?
  4. Будут ли на курсе контрольные и домашние работы?
  5. Что делать, если пропустил занятие?
  6. Какая техника необходима для обучения?
  7. Смогу ли я учиться, если я никогда не занимался программированием?
  8. Я сдаю экзамены в июне, как мне начать учиться?