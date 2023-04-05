Как попасть на программу?



1. Оставьте заявку



2. После 15 апреля заполните заявление на выбранный курс на портале «Госуслуги» и загрузите справку об обучении в школе.



3. Пройдите вступительное тестирование на базовые знания по математике и информатике



4. После прохождения теста мы свяжемся с вами, чтобы зачислить на курс