Как поступить в вуз в 2022?

Разбираем самые частые вопросы родителей и учеников:

Как узнать, какие ЕГЭ сдавать?

Раньше: вузы предоставляли единый список экзаменов, если указан определённый предмет — его нужно сдавать.

Сейчас: вузы могут устанавливать несколько экзаменов для поступления на выбор. Поэтому абитуриент может выбирать, результат какого экзамена ему предоставить.

Как подавать документы?

Приём документов в электронном формате будет обязательным для всех вузов. Это упростит поступление для абитуриентов из регионов. По желанию можно подавать документы очно или по почте.

Сколько заявлений на поступление я могу подавать?

Можно подавать в 5 вузов, а количество направлений теперь определяет сам вуз!

Как проходит зачисление?

Зачисление пройдёт в 2 этапа. Если после второго этапа у вуза останутся незаполненные места, они зачислят тех, кто ниже в списке.

Как формируется конкурс?

В этом году Минобрнауки предложило вещам организовать единый конкурс на группу родственных направлений. Сначала студенты будут учиться вместе, а потом на 1 или 2 курсе вузы распределяют их по специализациям.

Могу ли я поступать в вуз не по результатам ЕГЭ?

Конечно, да! Ты можешь поступать, если ты:

1.Победитель олимпиады

2.Поступаешь на основе СПО

3.Имеешь инвалидность

4.Иностранный гражданин

5.Получил аттестат не более года назад и не сдавал ЕГЭ, то есть сдавал экзамен в другом государстве или сдавал ГВЭ.