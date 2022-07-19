Как поступить в вуз в 2022?

Разбираем самые частые вопросы родителей и учеников:
Раньше: вузы предоставляли единый список экзаменов, если указан определённый предмет — его нужно сдавать.
Сейчас: вузы могут устанавливать несколько экзаменов для поступления на выбор. Поэтому абитуриент может выбирать, результат какого экзамена ему предоставить.
Приём документов в электронном формате будет обязательным для всех вузов. Это упростит поступление для абитуриентов из регионов. По желанию можно подавать документы очно или по почте.
Можно подавать в 5 вузов, а количество направлений теперь определяет сам вуз!
Зачисление пройдёт в 2 этапа. Если после второго этапа у вуза останутся незаполненные места, они зачислят тех, кто ниже в списке.
В этом году Минобрнауки предложило вещам организовать единый конкурс на группу родственных направлений. Сначала студенты будут учиться вместе, а потом на 1 или 2 курсе вузы распределяют их по специализациям.
Конечно, да! Ты можешь поступать, если ты:
1.Победитель олимпиады
2.Поступаешь на основе СПО
3.Имеешь инвалидность
4.Иностранный гражданин
5.Получил аттестат не более года назад и не сдавал ЕГЭ, то есть сдавал экзамен в другом государстве или сдавал ГВЭ.