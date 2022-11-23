Персональный гид по вузам России
Что получишь на курсе:
О курсе
Найдено 1 предложение
- 🔥 Разберем 4 популярных направлений обучения: гуманитарное, техническое, IT, экономическое, медицинское
- 🎓 Расскажем о тонкостях поступления и студенческой жизни из первых рук
- 📈 Уже сейчас узнаешь о карьерных возможностях в университете
- 📘 Сделаешь осознанный выбор и будешь знать, что тебя ждет дальше
Направления подготовки в вузах
более 1250 специалистов
Это направление занимает 2-е место по популярности после IT.Специалистов высокой квалификации готовят такие вузы, как: МГИМО, МИФИ и многие другие.Технические профессии востребованы на рынке труда, так как необходимы в каждой отрасли для обеспечения работы техники и технических систем.Подключайся к курсу, чтобы выбрать востребованную профессию и узнать секреты поступления в ведущие вузы страны.
более 1250 специалистов
Ты уверен, что точно знаешь чем занимается маркетолог или графический дизайнер? Как сделать верный выбор, чтобы не тратить зря 4-5 лет жизни?На курсе расскажем про многообразие профессий и факультетов внутри гуманитарного направления.Вузы расскажут о крутых возможностях реализовать себя еще на 1 курсе, секретах поступления и многом другом.
более 1250 специалистов
Как стать одним из самых востребованных специалистов современности?Осваивай IT-профессию и открывай для себя широкий выбор отраслей, компаний и работодателей.Расскажем на курсе секреты поступления на востребованное направление в топовые вузы страны.Смотри курс, чтобы быть первым в списках на поступление.
более 1250 специалистов
А ты знаешь, как поступить на экономическое направление в топовом вузе?На курсе откроем секреты поступления в такие вузы, как: РЭУ им. Г.В. Плеханова, ИОН РАНХиГС, Финансовый университет при Правительстве РФ и многие другие.Выбирай профессию уже сейчас: экономист, финансист, финансовый аналитик, бухгалтер, специалист по внешнеэкономической деятельностиПредставители университетов расскажут об условиях поступления, образовательном процессе , студенческой жизни, стажировках и трудоустройству во время обучения.