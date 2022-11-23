Персональный гид по вузам России

Узнайте все о поступлении: от выбора направления и вуза до карьерных перспектив
Курсы на 2023 год

Что получишь на курсе:

idea
Заранее познакомишься с востребованными направлениями
idea
Получишь ответы на вопросы от собственного менеджера приемной комиссии университета
idea
Выберешь предметы и стратегию подготовки к экзамену
idea
Сможешь спланировать свою жизнь после школы
idea
Узнаешь, как реализовать свои таланты уже в университете
idea
Примеришь на себя атмосферу студенческой жизни каждого вуза

О курсе

Найдено 1 предложение

👀 9-11 класс
💻 Видеокурс
Персональный гид по вузам
Получишь ответы от личного менеджера приемной комиссии университета
  • 🔥 Разберем 4 популярных направлений обучения: гуманитарное, техническое, IT, экономическое, медицинское
  • 🎓 Расскажем о тонкостях поступления и студенческой жизни из первых рук
  • 📈 Уже сейчас узнаешь о карьерных возможностях в университете
  • 📘 Сделаешь осознанный выбор и будешь знать, что тебя ждет дальше
3,000
1 500 ₽
Купить

Направления подготовки в вузах

    Направления подготовки в вузах
    Техническое
    Гуманитарное
    IT
    Экономическое
    За результат ученика отвечают
    более 1250 специалистов
    Техническое

    Это направление занимает 2-е место по популярности после IT.Специалистов высокой квалификации готовят такие вузы, как: МГИМО, МИФИ и многие другие.Технические профессии востребованы на рынке труда, так как необходимы в каждой отрасли для обеспечения работы техники и технических систем.Подключайся к курсу, чтобы выбрать востребованную профессию и узнать секреты поступления в ведущие вузы страны.

    За результат ученика отвечают
    более 1250 специалистов
    Гуманитарное

    Ты уверен, что точно знаешь чем занимается маркетолог или графический дизайнер? Как сделать верный выбор, чтобы не тратить зря 4-5 лет жизни?На курсе расскажем про многообразие профессий и факультетов внутри гуманитарного направления.Вузы расскажут о крутых возможностях реализовать себя еще на 1 курсе, секретах поступления и многом другом.

    За результат ученика отвечают
    более 1250 специалистов
    IT

    Как стать одним из самых востребованных специалистов современности?Осваивай IT-профессию и открывай для себя широкий выбор отраслей, компаний и работодателей.Расскажем на курсе секреты поступления на востребованное направление в топовые вузы страны.Смотри курс, чтобы быть первым в списках на поступление.

    За результат ученика отвечают
    более 1250 специалистов
    Экономическое

    А ты знаешь, как поступить на экономическое направление в топовом вузе?На курсе откроем секреты поступления в такие вузы, как: РЭУ им. Г.В. Плеханова, ИОН РАНХиГС, Финансовый университет при Правительстве РФ и многие другие.Выбирай профессию уже сейчас: экономист, финансист, финансовый аналитик, бухгалтер, специалист по внешнеэкономической деятельностиПредставители университетов расскажут об условиях поступления, образовательном процессе , студенческой жизни, стажировках и трудоустройству во время обучения.

    Университеты — участники

    Остались вопросы?
    Заполните форму, мы с вами свяжемся в ближайшее время и ответим на все вопросы
    Вы:
    Какой класс заканчивает ученик

    Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных﻿

    Согласен на получение маркетинговых рассылок