Вопросы родителей про аттестат 9 и 11 класса

В пору главенства ЕГЭ и ОГЭ многие из нас и вовсе забывают про аттестат, считая его совершенно бесполезной корочкой и пережитком прошлого. Рассказываем, на что влияют аттестаты за 9 и 11 класс и как их получить.

Как вообще получить аттестат?

Несложно. Нужно получить итоговые оценки за 5-9 класс выше оценки 2, а также получить минимальный первичный балл по ОГЭ.

Важно! Отдельно про 2021 год: аттестат будет выдаваться на основе результатов двух обязательных предметов — русского языка и математики. ОГЭ по предметам по выбору проводиться не будет. Для девятиклассников также будут проведены контрольные работы по выбору по одному учебному предмету. Результаты этих контрольных работ будут влиять на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации.

Чуть сложнее. Сохраняется необходимость набрать минимальный первичный балл по ОГЭ. И второе, самое сложное: за все года и все предметы с 5 по 9 класс получить «отлично». То есть думать о красном аттестате стоить уже с 5 класса, если он вам так нужен.

Важно! Отдельно по 2021 год: ОГЭ по выбору не проводятся, поэтому хватит минимального балла по русскому и математике.

Какие предметы идут в аттестат?

Все, что вы проходили за 5-9 классы.

На что влияет аттестат?

На поступление в колледж. Собственно, там смотрят только на аттестат, а баллы ОГЭ не учитывают. Набор в колледжи осуществляется по конкурсу аттестатов.

Как восстановить школьный аттестат?

Как ни странно, всё просто. Во-первых, это бесплатно. Во-вторых, вам надо будет обратиться в школу, в которой учились, написать заявление и получить дубликат аттестата (он имеет юридическую силу). Актуально и для аттестата за 11 класс.

Что будет, если не получить аттестат?

Вас не возьмут в 10 класс, также не сможете поступить в колледж, соответственно, дорога к сдаче ЕГЭ и поступлению в вуз тоже закрыта. Можно попробовать найти колледж, который примет вас на базе 8 классе, но это сложно. Также можно попробовать пойти на курсы и получить профессию, которую можно освоить не в рамках гос. учреждений.

Кому дадут аттестат?

Одиннадцатикласснику, который закончил школу без двоек, а также сдал на минимум ЕГЭ по русскому и математике. Схема похожа на 9 класс.

Важно! Отдельно про 2022 год: если вы поступаете в вуз — необходимо сдать ЕГЭ по русскому на удовлетворительный результат, а если не идете в вуз — необходимо сдать ГВЭ (государственный выпускной экзамен) по русскому языку и математике. Тогда аттестат в кармане!

Кому дадут красный аттестат?

Здесь посложнее, чем в 9 классе. Нужно получить пятерки по всем предметам за 10-11 класс и набрать минимум 70 баллов по ЕГЭ (по русскому языку и по профильной математике/или базовая математика на «отлично»).

Важно! Отдельно про 2021 год: исключается базовая математика. Возможно, красных аттестатов будет больше?

Важны ли при поступлении оценки в аттестате?

Нет, они ни на что не влияют.

Что будет, если не получить аттестат?

В этом случае не забудьте, что у вас есть возможность пересдать обязательные предметы (в 2021 году это ЕГЭ по русскому языку или ГВЭ по русскому и математике), если вы не преодолели минимальный порог.

А если и пересдача не помогла, можно попробовать пойти в колледже на базе аттестата за 9 класс. А ещё можно отправиться на курсы или искать работу, где будет достаточно аттестата за 9 класс.