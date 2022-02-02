Дистанционные курсы по английскому языку для учеников 5 класса помогут быстро освоить предмет. Обучение проходит комплексно с учетом требований школьной программы.
Школьники легко изучают темы, закрывают пробелы в знаниях, выполняют задания разной сложности. При этом ребенку не нужно зазубривать сотни правил и слов.
Онлайн-подготовка проходит по учебным материалам, разработанным методистами нашего образовательного центра. Программа включает задания по грамматике, аудированию, устной и письменной речи. Дети не просто выполняют поставленные на уроках задачи, а обучаются диалогу, письму, умению слушать и читать текст, понимать его идею и извлекать определенную информацию.
Преимущества онлайн-обучения английскому языку для 5 класса:
- Развитие прикладных навыков. Школьники изучают слова и грамматику на примере понятных тем, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Постоянная практика позволяет быстро закрыть пробелы и систематизировать полученные знания, чтение и аудирование помогают развить прикладные навыки.
- Интересный формат занятий. Дополнительные уроки проходят в увлекательном для детей формате: интерактивные задания, тесты, разговорный клуб. Ребенок может пообщаться с носителем языка, что позволит лучше усвоить тему и закрепить навыки.
- Обратная связь. Наставник всегда находится на связи с учеником. Педагог проверяет домашнюю работу, разбирает ошибки и не ругает за них, хвалит за успехи и мотивирует.
- Контроль прогресса. Отследить прогресс обучения можно в онлайн-модуле, где собраны все необходимые материалы: от учебников до ДЗ и расписания занятий.
- Различные форматы курсов. Вы можете выбрать индивидуальные занятия и недорогие уроки в группах. Но в любом случае получите отличный результат в изучении иностранного языка.