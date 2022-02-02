Школьная программа ежегодно усложняется: темы становятся более абстрактными, появляются новые форматы заданий. Кроме того, проведение ВПР (всероссийских тестовых испытаний) крадет у школьников часть времени, которое необходимо для изучения фундаментальных тем, к примеру, создания текстов с нуля и так далее. У детей возникают пробелы в знаниях, которые накапливаются, что приводит к снижению успеваемости и мотивации к учебе.





Ребенок не успевает закрепить предыдущие темы, как ему приходится учить новые, параллельно готовясь к обязательным тестовым испытаниям.





Поэтому курсы по русскому языку для школьников помогут заполнить пробелы в знаниях, подготовят к решению сложных заданий, работе с устной и письменной речью, созданию текстов. Дети смогут повысить школьные оценки, перестанут бояться предмета, а обучение станет интересным занятием.