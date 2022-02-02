Дистанционное обучение по математике для 5 класса подойдет школьникам, которые хотят улучшить свои знания по предмету. Онлайн-занятия помогут ученикам в изучении сложных тем, научат самостоятельно выполнять ДЗ и легко справляться с любыми контрольными работами. Преподаватели учебного центра в доступной форме объяснят материал. И даже если у ребенка есть пробелы в знаниях, он сможет быстро их закрыть.
Онлайн-подготовка позволяет каждому ребенку освоить теоретический материал и отработать его на практике.
Курсы по математике для учеников 5 классов включают теоретические и практические компоненты школьной программы. Обучение проходит по материалам, разработанным специалистами нашего учебного центра.
Чтобы программа быстро и легко осваивалась, преподаватели учат решать задачи по специальным методикам. Дети закрывают пробелы в изучении предмета, переходят к сложным темам, углубленно изучают разделы алгебры и геометрии, повторяют темы из школьной программы.
Ребенок перестает бояться математики, учится пространственно и логически мыслить, структурировать полученные знания.
Дополнительные занятия рассчитаны на пятиклассников с разной подготовкой. Перед началом курса наставники проведут диагностику знаний школьника, чтобы составить индивидуальный план занятий.
Преимущества онлайн-курсов по математике для 5 класса:
- Разные форматы курсов. Недорогие онлайн-уроки с теорией, увлекательными заданиями и проверочными работами для закрепления пройденного материала.
- Обратная связь с педагогами. Наставник ответит на все интересующие вопросы по предмету, объяснит пропущенную тему, проверит ДЗ.
- Разбор ошибок. Преподаватель индивидуально разбирает ошибки с учеником, рассказывает о лайфхаках, которые помогут решать задачи разного уровня сложности.
- Удобная система обучения. Все нужные для занятий материалы собраны в онлайн-модуле: учебники, ДЗ и контрольные, расписания уроков.
- Интересная подача материалов. Наставник поможет достичь высоких результатов, исправить плохие оценки, подготовиться к олимпиаде. Пятиклассники не только учат теорию и решают задачи, но и участвуют в различных тренингах, пишут тесты, выполняют интерактивные задания.