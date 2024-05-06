Нескучные занятия для 8 класса

Курсотека – новый формат

﻿школьных предметов

Учитесь с интересом, применяйте знания на практике и получайте пятерки

формат

интерактивный онлайн

когда начинаем

прямо сейчас

длительность

4 мес. + летние занятия

Оставьте заявку до 1 июня и начните заниматься уже сейчас

оставить заявку

imageDesktop

Почему нам доверяют 305 000 учеников

Работающая методика

Классное комьюнити

Удобная платформа

Поддержка

https://maximumtest-site.storage.yandexcloud.net/page-constructor/2df677e4-6c1e-4f1f-a0f0-0a38a725f696-%D1%8B%D1%8C%D0%B2%D1%8C%D0%B1%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%8C%D1%8C%D0%B1%D1%8B%D0%B2.webp
  • Проходим школьную программу – нестандартно, понятно и интересно
  • Проводим эксперименты на уроках и расширяем кругозор
  • Увлекательное преподавание влюбляет в учебу с первого занятия и не дает «запустить» предмет

Учитесь легко и с удовольствием!

Оставьте заявку – наш менеджер ответит на все вопросы и подберет удобное расписание

Как еще с нами можно связаться
Выберите класс

Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных﻿

Согласен на получение маркетинговых рассылок

Изображение лид формы
Как еще с нами можно связаться