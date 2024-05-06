Нескучные занятия для 8 класса
Курсотека – новый формат
школьных предметов
Учитесь с интересом, применяйте знания на практике и получайте пятерки
формат
интерактивный онлайн
когда начинаем
прямо сейчас
длительность
4 мес. + летние занятия
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- Проходим школьную программу – нестандартно, понятно и интересно
- Проводим эксперименты на уроках и расширяем кругозор
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