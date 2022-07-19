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Учебник MAXIMUM Education
Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.
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Развернутые ответы
Методы сжатия текста
Методы сжатия текста
Сочинение 13.1-13.3
Сочинение 13.1-13.3
Синтаксис и пунктуация
СПП
СПП
Подлежащее. Виды подлежащего
Подлежащее. Виды подлежащего
Сказуемые. Виды сказуемого
Сказуемые. Виды сказуемого
Понятие о сложном предложении
Понятие о сложном предложении
ССП
ССП
Основные единицы синтаксиса
Основные единицы синтаксиса
БСП
БСП
Грамматическая основа
Грамматическая основа
Синтаксический анализ текста
Синтаксический анализ текста
Пунктуационный анализ текста
Пунктуационный анализ текста
Знаки препинания в предложениях с разными придаточными
Знаки препинания в предложениях с разными придаточными
Разные виды придаточного
Разные виды придаточного
Орфография
Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА)
Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА)
Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок)
Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок)
Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных
Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных
Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов
Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов
Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне
Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне
Правописание гласных в корнях с чередованием
Правописание гласных в корнях с чередованием
Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ)
Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ)
Орфографический анализ текста
Орфографический анализ текста
Правописание НЕ с различными частями речи
Правописание НЕ с различными частями речи
Правописание суффиксов причастий
Правописание суффиксов причастий
Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК)
Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК)
Правописание Н и НН в отыменных прилагательных
Правописание Н и НН в отыменных прилагательных
Языковые нормы
Фразеология и стилистика
Фразеология и стилистика
Грамматические ошибки
Грамматические ошибки
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Вариант 1
Работа с текстом
Лексический анализ текста
Лексический анализ текста
Средства выразительности
Средства выразительности
Анализ содержания текста
Анализ содержания текста
Сочинение
Критерии оценки сочинения – рассуждения