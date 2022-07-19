Учебник MAXIMUM Education

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9 класс
Русский язык
Развернутые ответы
Методы сжатия текста Сочинение 13.1-13.3
Синтаксис и пунктуация
СПП Подлежащее. Виды подлежащего Сказуемые. Виды сказуемого Понятие о сложном предложении ССП Основные единицы синтаксиса БСП Грамматическая основа Синтаксический анализ текста Пунктуационный анализ текста Знаки препинания в предложениях с разными придаточными Разные виды придаточного
Орфография
Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Орфографический анализ текста Правописание НЕ с различными частями речи Правописание суффиксов причастий Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание Н и НН в отыменных прилагательных
Языковые нормы
Фразеология и стилистика Грамматические ошибки
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Работа с текстом
Лексический анализ текста Средства выразительности Анализ содержания текста

Сочинение

Критерии оценки сочинения – рассуждения