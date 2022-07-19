Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Русский язык
Синтаксис и пунктуация
Понятие о сложном предложении Знаки препинания в предложениях с разными придаточными ССП Основные единицы синтаксиса БСП Грамматическая основа СПП Сказуемые. Виды сказуемого Синтаксический анализ текста Подлежащее. Виды подлежащего Пунктуационный анализ текста Разные виды придаточного
Орфография
Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание НЕ с различными частями речи Правописание суффиксов причастий Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Орфографический анализ текста Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание Н и НН в отыменных прилагательных
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Развернутые ответы
Сочинение 9.2 Методы сжатия текста Говорение Сочинение 9.3 Сочинение 9.1
Работа с текстом
Лексический анализ текста Средства выразительности Анализ содержания текста

Правописание суффиксов причастий

Есть несколько суффиксов причастий:

  • Суффикс -ущ- (-ющ-) — причастия глаголов 1 спряжения: пишущий, борющийся.

  • Суффикс -ащ- (-ящ-) — причастия глаголов 2 спряжения: дышащий, видящий.

  • Суффикс -ем- причастия глаголов 1 спряжения: читаемый.

  • Суффикс -им- причастия глаголов 2 спряжения: видимый.

  • Суффикс -анн- (-янн-) — причастия глаголов на -ать (-ять): задержанный (задержать).

  • Суффикс -енн- причастия глаголов на -ить (-еть): просмотренный (просмотреть), купленный (купить).

Правописание суффиксов причастий

Действительные причастия Страдательные причастия

-УЩ-, -ЮЩ-

от глаголов I спряжения читающий (читать), скачущий (скакать)

-АЩ-, -ЯЩ- от глаголов II спряжения рушащий (рушить), строящий (строить)

-ЕМ-

от глаголов I спряжения уважаемый (уважать) -ИМ-

от глаголов II спряжения гонимый (гнать)искл. -ОМ- (устаревший суффикс) знакомый (знакомить), ведомый (ведать)

-ВШ-

видевший (видеть, видел) читавший (читать, читал) -Ш-

несший (нести, нес) ставший (стать, стал)

-НН-

перед суффиксом сохраняются гласные А и Я инфинитива -Я-

сеянный (сеять)

-А-

увенчанный (увенчать)

-Е-

пишется во всех остальных случаях подстреленный (подстрелить), увиденный (увидеть), найденный (найти) остриженный (остричь)

-Т-

взятый (взять), нагретый (нагреть)

Обращаем внимание на зависимость суффикса причастия от спряжения глагола:

Ед.ч. Ед.ч.

1-е лицо: я дремлЮ

2-е лицо: ты дремлЕШЬ

3-е лицо: он дремлЕТ

1-е лицо: я брошУ

2-е лицо: ты бросИШЬ

3-е лицо: он бросИТ

Мн.ч. Мн.ч.

1-е лицо: мы дремлЕМ

2-е лицо: вы дремлЕТЕ

3-е лицо: они дремлЮТ

1-е лицо: мы бросИМ

2-е лицо: вы бросИТЕ

3-е лицо: они бросЯТ

Суффиксы причастий настоящего времени
действительных
-УЩ-, -ЮЩ- -АЩ-/ -ЯЩ-
страдательных
-ЕМ- -ИМ-

Будьте внимательны! Выучите все глаголы-исключения!

Всегда определяйте вид глагола — совершенный или несовершенный, а иначе легко можно ошибиться в выборе правильного окончания.