Есть несколько суффиксов причастий:
Суффикс -ущ- (-ющ-) — причастия глаголов 1 спряжения: пишущий, борющийся.
Суффикс -ащ- (-ящ-) — причастия глаголов 2 спряжения: дышащий, видящий.
Суффикс -ем- причастия глаголов 1 спряжения: читаемый.
Суффикс -им- причастия глаголов 2 спряжения: видимый.
Суффикс -анн- (-янн-) — причастия глаголов на -ать (-ять): задержанный (задержать).
Суффикс -енн- причастия глаголов на -ить (-еть): просмотренный (просмотреть), купленный (купить).
Правописание суффиксов причастий
|Действительные причастия
|Страдательные причастия
|
-УЩ-, -ЮЩ-
от глаголов I спряжения читающий (читать), скачущий (скакать)
-АЩ-, -ЯЩ- от глаголов II спряжения рушащий (рушить), строящий (строить)
|
-ЕМ-
от глаголов I спряжения уважаемый (уважать) -ИМ-
от глаголов II спряжения гонимый (гнать) — искл. -ОМ- (устаревший суффикс) знакомый (знакомить), ведомый (ведать)
|
-ВШ-
видевший (видеть, видел) читавший (читать, читал) -Ш-
несший (нести, нес) ставший (стать, стал)
|
-НН-
перед суффиксом сохраняются гласные А и Я инфинитива -Я-
сеянный (сеять)
-А-
увенчанный (увенчать)
-Е-
пишется во всех остальных случаях подстреленный (подстрелить), увиденный (увидеть), найденный (найти) остриженный (остричь)
-Т-
взятый (взять), нагретый (нагреть)
Обращаем внимание на зависимость суффикса причастия от спряжения глагола:
|Ед.ч.
|Ед.ч.
|
1-е лицо: я дремлЮ
2-е лицо: ты дремлЕШЬ
3-е лицо: он дремлЕТ
|
1-е лицо: я брошУ
2-е лицо: ты бросИШЬ
3-е лицо: он бросИТ
|Мн.ч.
|Мн.ч.
|
1-е лицо: мы дремлЕМ
2-е лицо: вы дремлЕТЕ
3-е лицо: они дремлЮТ
|
1-е лицо: мы бросИМ
2-е лицо: вы бросИТЕ
3-е лицо: они бросЯТ
|Суффиксы причастий настоящего времени
|действительных
|-УЩ-, -ЮЩ-
|-АЩ-/ -ЯЩ-
|страдательных
|-ЕМ-
|-ИМ-
Будьте внимательны! Выучите все глаголы-исключения!
Всегда определяйте вид глагола — совершенный или несовершенный, а иначе легко можно ошибиться в выборе правильного окончания.