Грамматическая основа

Подлежащее и сказуемое в предложении взаимосвязаны: подлежащее обозначает то, о чем или о ком говорится в предложении, а сказуемое передает действие, которое совершает кто-то или что-то, или действие, которое совершается над кем-то или чем-то.
Примеры:
1) В саду зацвели яблони.
2) В дверь постучали.
3) Замечательный вечер!
По строению грамматической основы предложения делятся на:
1) двусоставные – есть и подлежащее, и сказуемое.
Пример:
Мы вышли вечером.
2) односоставные – есть только один из главных членов: или подлежащее, или сказуемое.
Примеры:
Вечер. Жду твоего звонка.
По числу грамматических основ предложения делятся на:
1) простые – имеют одну грамматическую основу.
Пример:
Гости сразу сели за стол.
2) сложные – имеют две и более грамматические основы.
Пример:
Мы хотим, чтобы молодежь знала историю родного города.