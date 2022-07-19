Грамматическая основа

Грамматическая основа — это главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) или один из главных членов предложения (или подлежащее, или сказуемое). Наличие грамматической основы – один из главных признаков предложения.

Подлежащее и сказуемое в предложении взаимосвязаны: подлежащее обозначает то, о чем или о ком говорится в предложении, а сказуемое передает действие, которое совершает кто-то или что-то, или действие, которое совершается над кем-то или чем-то.

Примеры:

1) В саду зацвели яблони.

2) В дверь постучали.

3) Замечательный вечер!

По строению грамматической основы предложения делятся на:

1) двусоставные – есть и подлежащее, и сказуемое.

Пример:

Мы вышли вечером.

2) односоставные – есть только один из главных членов: или подлежащее, или сказуемое.

Примеры:

Вечер. Жду твоего звонка.

По числу грамматических основ предложения делятся на:

1) простые – имеют одну грамматическую основу.

Пример:

Гости сразу сели за стол.

2) сложные – имеют две и более грамматические основы.

Пример:

Мы хотим, чтобы молодежь знала историю родного города.