Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Русский язык
Синтаксис и пунктуация
Основные единицы синтаксиса Грамматическая основа Подлежащее. Виды подлежащего Сказуемые. Виды сказуемого Понятие о сложном предложении Знаки препинания в предложениях с разными придаточными ССП Пунктуационный анализ текста БСП Разные виды придаточного СПП Синтаксический анализ текста
Орфография
Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание НЕ с различными частями речи Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание суффиксов причастий Орфографический анализ текста Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК)
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Развернутые ответы
Сочинение 9.1 Сочинение 9.2 Методы сжатия текста Говорение Сочинение 9.3
Работа с текстом
Анализ содержания текста Лексический анализ текста Средства выразительности

Грамматическая основа

Грамматическая основа — это главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) или один из главных членов предложения (или подлежащее, или сказуемое). Наличие грамматической основы – один из главных признаков предложения.

Подлежащее и сказуемое в предложении взаимосвязаны: подлежащее обозначает то, о чем или о ком говорится в предложении, а сказуемое передает действие, которое совершает кто-то или что-то, или действие, которое совершается над кем-то или чем-то.

Примеры:

1) В саду зацвели яблони.

2) В дверь постучали.

3) Замечательный вечер!

По строению грамматической основы предложения делятся на:

1) двусоставные – есть и подлежащее, и сказуемое.

Пример:

Мы вышли вечером.

2) односоставные – есть только один из главных членов: или подлежащее, или сказуемое.

Примеры:

Вечер. Жду твоего звонка.

По числу грамматических основ предложения делятся на:

1) простые – имеют одну грамматическую основу.

Пример:

Гости сразу сели за стол.

2) сложные – имеют две и более грамматические основы.

Пример:

Мы хотим, чтобы молодежь знала историю родного города.