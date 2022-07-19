Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Русский язык
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Развернутые ответы
Говорение Сочинение 9.3 Сочинение 9.1 Сочинение 9.2 Методы сжатия текста
Работа с текстом
Лексический анализ текста Средства выразительности Анализ содержания текста
Синтаксис и пунктуация
Разные виды придаточного Синтаксический анализ текста Пунктуационный анализ текста Понятие о сложном предложении Основные единицы синтаксиса ССП БСП Грамматическая основа СПП Подлежащее. Виды подлежащего Сказуемые. Виды сказуемого Знаки препинания в предложениях с разными придаточными
Орфография
Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Орфографический анализ текста Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание суффиксов причастий Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание НЕ с различными частями речи Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание гласных в корнях с чередованием

Теория к вариантам ОГЭ по Русскому языку

ОГЭ по русскому языку Экзаменационная работа состоит из трёх частей и включает в себя

9 заданий.

На выполнение всей работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Часть 1 – это изложение, прослушивается аудио два раза.

Часть 2 – это задания с кратким ответом (слово/слова/цифры в зависимости от задания).

Часть 3 – это сочинение, на основе того же текста, который вы читали, работая над заданиями части 2. Приступая к части 3, выберите одно из трёх предложенных

заданий (9.1, 9.2 или 9.3) и дайте письменный развёрнутый аргументированный ответ.

Вы можете проверить себя по эталонным ответам и выставить себе балл, для этого нажмите "Посмотреть решение".

Разбор заданий этого варианта можно посмотреть в группе Вк https://vk.com/mobapprusoge