Теория к вариантам ОГЭ по Русскому языку

ОГЭ по русскому языку Экзаменационная работа состоит из трёх частей и включает в себя

9 заданий.

На выполнение всей работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Часть 1 – это изложение, прослушивается аудио два раза.

Часть 2 – это задания с кратким ответом (слово/слова/цифры в зависимости от задания).

Часть 3 – это сочинение, на основе того же текста, который вы читали, работая над заданиями части 2. Приступая к части 3, выберите одно из трёх предложенных

заданий (9.1, 9.2 или 9.3) и дайте письменный развёрнутый аргументированный ответ.

Вы можете проверить себя по эталонным ответам и выставить себе балл, для этого нажмите "Посмотреть решение".

Разбор заданий этого варианта можно посмотреть в группе Вк https://vk.com/mobapprusoge