Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Русский язык
Синтаксис и пунктуация
Подлежащее. Виды подлежащего Синтаксический анализ текста Пунктуационный анализ текста Сказуемые. Виды сказуемого Знаки препинания в предложениях с разными придаточными ССП СПП Разные виды придаточного Понятие о сложном предложении Основные единицы синтаксиса БСП Грамматическая основа
Орфография
Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание суффиксов причастий Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание НЕ с различными частями речи Орфографический анализ текста Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Развернутые ответы
Сочинение 9.1 Сочинение 9.2 Методы сжатия текста Говорение Сочинение 9.3
Работа с текстом
Средства выразительности Анализ содержания текста Лексический анализ текста

Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК)

В большинстве существительных работает следующий принцип: если при изменении формы слова нам встречается буква И в суффиксе или в основе, скорее всего она и будет в суффиксе.

Суффиксы Правило
-ЕК-

Если гласный при склонении слова выпадает, пишется Е

нет звоночка
-ИК-

Если гласный при склонении слова если НЕ выпадает, пишется И

нет мячика
-ИЧ-К-

пишется буква И, если слово образовано от существительного ж. р. на -ИЦ-;

водичка ← водИЦа,
-ЕЧК-

в остальных случаях пишется буква Е

чаша → чашЕЧКа
-ИН-К-

-ин-к- пишется в словах, образованных от основы, оканчивающейся на суффикс –ин.

+ исключения: снежинка, горлинка, пушинка

горох → горошИНа → горошинКа
-ЕН-К-

-ен-к- пишется в словах, образованных от основы на Н, которые при склонении теряют Е.

пример: башня (нет башен) → башенКа
-ЕНК-

Во всех остальных случаях у лиц женского пола пишется –енк-

бежать → бежЕНКа

Это не все суффиксы существительных, которые нам нужны. Особняком стоит правило написания суффиксов «ИЦ - ЕЦ».

Правила написания суффикса ИЦ-ЕЦ

М. р. - всегда ЕЦ

Мороз - морозЕЦ

Ж. р. - всегда ИЦ

Метель - метелИЦа

Ср. р

Ударение в слове стоит ДО суффикса -ИЦ

плАтьИце

Ударение в слове стоит после суффикса -ЕЦ

ружьЕцО