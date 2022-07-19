Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Русский язык
Развернутые ответы
Сочинение 9.3 Сочинение 9.1 Сочинение 9.2 Методы сжатия текста Говорение
Работа с текстом
Лексический анализ текста Средства выразительности Анализ содержания текста
Синтаксис и пунктуация
Понятие о сложном предложении ССП СПП Подлежащее. Виды подлежащего Разные виды придаточного Синтаксический анализ текста Пунктуационный анализ текста Сказуемые. Виды сказуемого Знаки препинания в предложениях с разными придаточными Основные единицы синтаксиса БСП Грамматическая основа
Орфография
Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание НЕ с различными частями речи Правописание суффиксов причастий Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Орфографический анализ текста
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Правописание Н и НН в отыменных прилагательных

Что такое отымённые прилагательные? Это прилагательные, которые были образованы от существительного (вечер – вечерний) или вовсе не образованы от другого слова, первообразные слова (например, юный).

Прилагательные, образованные от существительных

-Н- -НН-

1. В суффиксах –ИН-, -АН-, -ЯН-

КРОМЕ

стекляННый, оловяННый, деревяННый

Легко запомнить: стеклянное окно в деревянной раме с оловянной ручкой

2. Прилагательные без суффикса (они не образованы ни от каких слов)

Пьяный, рьяный,

Зеленый, единый, багряный,

Синий, юный,

Свиной, пряный, рдяный, румяный.

1. В суффиксах -ОНН- и -ЕНН-

КРОМЕ

ветреНый (НО безветреННый)

2. Если основа исходного существительного заканчивается на Н + суффикс Н

Например, стариННый (образовано от стариНа с помощью суффикса Н), камеННый (от камеНь), тумаННый (от тумаН).

КРОМЕ

бараНий, фазаНий, кабаНий