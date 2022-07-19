Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Русский язык
Развернутые ответы
Сочинение 9.3 Сочинение 9.1 Сочинение 9.2 Методы сжатия текста Говорение
Работа с текстом
Лексический анализ текста Средства выразительности Анализ содержания текста
Синтаксис и пунктуация
Подлежащее. Виды подлежащего Синтаксический анализ текста Понятие о сложном предложении Знаки препинания в предложениях с разными придаточными Основные единицы синтаксиса Грамматическая основа Разные виды придаточного СПП Пунктуационный анализ текста Сказуемые. Виды сказуемого ССП БСП
Орфография
Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание НЕ с различными частями речи Правописание суффиксов причастий Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Орфографический анализ текста Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ)

Правописание этих приставок зависит от лексического значения слова.

ПРИ- ПРЕ-

1. = около

(приморский, Прибалтика)

2. прибавление, приближение, присоединение

(приклеить, приехать, примерзнуть)

3. неполнота действия

(приоткрыть, присесть)

4. действие, доведенное до конца (до определенного результата)

(пристрелить, придумать)

5. совершения действия в собственных интересах, усиленного проявления действия

(присвоить, приглядеться)

6. сопутствующее действие

(припевать, присвистнуть)

1. = очень

(предолгий – очень долгий)

2. = пере- («через», «по-иному»)

(преградить - перегородить)

Различай значения слов!

предать друга

претворить мечту в жизнь

преклониться перед кем-то

преступать закон

пребывать (находиться где-либо)

преемник (последователь)

преходящий (временный)

презирать (не уважать)

предел желаний

претерпеть лишения

превратный (изменяющийся)

придать значение

притворить дверь

приклонить ветку к земле

приступать к делу

прибывать куда-либо

приёмник (аппарат)

приходящий (кто приходит)

призирать (давать приют)

придел храма

притерпеться (привыкнуть)

привратник (сторож, стражник)

Помни!

Это правило включает множество иностранных слов или слов, происхождение которых не всегда понятно. Их нужно запомнить.

привередничать

привередливый

приверженец

привидение

привилегия

пригожий

придирчивый

приличие

примитивный

приоритет

присяга

притязание

прихотливый

преамбула

презент

президент

президиум

преимущество

прекословить

прелюдия

премьера

пренебрежение

препарат

препирательство

препятствие

прерогатива

пресловутый

пресмыкаться

престиж

престол

претендент

претензия

прецедент