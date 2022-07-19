Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ)

Правописание этих приставок зависит от лексического значения слова.

ПРИ- ПРЕ- 1. = около (приморский, Прибалтика) 2. прибавление, приближение, присоединение (приклеить, приехать, примерзнуть) 3. неполнота действия (приоткрыть, присесть) 4. действие, доведенное до конца (до определенного результата) (пристрелить, придумать) 5. совершения действия в собственных интересах, усиленного проявления действия (присвоить, приглядеться) 6. сопутствующее действие (припевать, присвистнуть) 1. = очень (предолгий – очень долгий) 2. = пере- («через», «по-иному») (преградить - перегородить)

Различай значения слов!

предать друга претворить мечту в жизнь преклониться перед кем-то преступать закон пребывать (находиться где-либо) преемник (последователь) преходящий (временный) презирать (не уважать) предел желаний претерпеть лишения превратный (изменяющийся) придать значение притворить дверь приклонить ветку к земле приступать к делу прибывать куда-либо приёмник (аппарат) приходящий (кто приходит) призирать (давать приют) придел храма притерпеться (привыкнуть) привратник (сторож, стражник)

Помни!

Это правило включает множество иностранных слов или слов, происхождение которых не всегда понятно. Их нужно запомнить.