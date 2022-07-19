Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок)

Неизменяемые приставки

Правописание некоторых приставок надо запомнить. Они не изменяются ни при каких условиях (ДОнести, ОТнести, ЗАнести и т. д.). К этим же приставкам относится и приставка С- (Сбежать, Сделать).

ПОМНИ, что в русском языке нет приставки З-.

Изменяемые приставки

Приставки на –З и –С

без- — бес-

воз- —вос- (вс-)

из- — ис-

низ- — нис-

раз- (роз-) — рас- (рос-)

через- (чрез-) — черес-

и т. п.

Перед ЗВОНКИМИ согласными пишется З (беЗводный, раЗгораться)

Перед ГЛУХИМИ согласными пишется С (беСпредельный, воСстать).

Запомним мнемоническую фразу, в которой все 10 согласных звуков глухие: «Степка, хочешь щец?» «Фи!».

Запомни!

ДИС- иноязычная приставка, поэтому на письме она не изменяется.

Гласные после приставок:

Если корень начинается с гласной И, а приставка заканчивается на согласный, то вместо И пишется Ы (предЫюньский, разЫграть);

Исключения

Правило не распространяется на приставки ДВУХ- (ТРЕХ-) СВЕРХ- и МЕЖ- (сверИнтеллект, межИнститутский)

Слово взИмать (но изЫмать)

Сложносокращенные слова (педИнститут от педагогический институт, спортИнвентарь от спортивный инвентарь)