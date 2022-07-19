Учебник MAXIMUM Education

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9 класс
Русский язык
Синтаксис и пунктуация
ССП Основные единицы синтаксиса СПП Знаки препинания в предложениях с разными придаточными Понятие о сложном предложении БСП Грамматическая основа Разные виды придаточного Подлежащее. Виды подлежащего Синтаксический анализ текста Пунктуационный анализ текста Сказуемые. Виды сказуемого
Орфография
Правописание НЕ с различными частями речи Правописание суффиксов причастий Орфографический анализ текста Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Развернутые ответы
Сочинение 9.1 Сочинение 9.2 Методы сжатия текста Говорение Сочинение 9.3
Работа с текстом
Лексический анализ текста Средства выразительности Анализ содержания текста

Средства художественной выразительности

Формулировки 7 задания ОГЭ:

1) Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является фразеологизм/ метафора/ олицетворение/ эпитет/ сравнение/ сравнительный оборот.

2) Укажите, какое средство речевой выразительности используется в предложении NN.

Первая формулировка встречается гораздо чаще второй. В ней предлагается найти среди предложений тот вариант, в котором использовано определённое средство выразительности.

Вторая формулировка же представляет собой обратное задание: дано предложение и вам необходимо определить, какое средство выразительности в нём использовано. Во всём этом вам поможет только одно – знание этих самых средств.

Алгоритм решения задания (1-я формулировка)

  1. Читаем задание и подчёркиваем, какое средство художественной выразительности необходимо найти.

  2. Вспоминаем, что представляет собой данный термин.

  3. Читаем варианты ответов и ищем необходимое нам средство выразительности.

  4. Элиминируя неподходящие варианты, приходим к верному ответу.

Алгоритм решения задания (2-я формулировка)

  1. Читаем варианты ответов и вспоминаем, что значит каждый из терминов.

  2. Вспоминаем, чем могут быть выражены в предложении данные средства художественной выразительности.

  3. Читаем само предложение и ищем в нём признаки всех 4-х вариантов.

Для работы с заданием ОГЭ по этой теме, необходимо уметь работать со следующими терминами:

Для того чтобы вы умели видеть то или иное средство выразительности в тексте, необходимо знать определение и примеры. Также важно знать, что относится к тропам, что к лексике, а что к синтаксису, это поможет не запутаться в обилии терминов.

Тропы

Тропы

Метафора — речевой оборот, при котором свойства одного явления (предмета, понятия) переносятся на другое. Метафора содержит скрытое сравнение, образное уподобление явлений с помощью использования переносного значения слов, то, с чем сравнивается предмет, лишь подразумевается автором. Развёрнутая метафора – это развёрнутый образ, всё стихотворение может строиться только на развёрнутой метафоре, где много деталей и смыслов.

Пример

Сыплет черёмуха снегом. (снег подобен цветущим кистям черёмухи).

"(...) Исчезал сонный небосвод, опять  одевало весь морозный мир синим шелком неба, продырявленного черным и губительным хоботом орудия".

Гипербола (преувеличение) — образное выражение, состоящее в преувеличении размеров, силы, красоты и т. п.

Пример

...дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни.

…В сто сорок солнц закат пылал….

Олицетворение — художественный прием (троп), при котором неодушевленному предмету, явлению или понятию придаются человеческие свойства (не перепутайте, именно человеческие!).

Пример

Убитый немцами вечер…

Скрипка немножко нервно пела…

Лес ласково шептал…

Литота — художественное преуменьшение.

Пример

Она на своих крошечных хрупких плечах вытянула всю семью.

Эпитет — это один из тропов, являющийся художественным, образным определением.

Пример

Кроткий  лик (С.Есенин);

Эти  бедные  селенья, эта  скудная  природа…(Ф.Тютчев); 

Прозрачная  дева (А.Блок).

Сравнение — это художественный прием (троп), при котором образ создается посредством сравнения одного объекта с другим.

Пример

Потом поп, как большой тяжелый зверь, опять прыгнул на середину круга, прогнул половицы…"

Змеёй тревога в сердце закралась.

Лексические средства

Лексические средства Примеры
Омонимы — это слова, разные по значению, но одинаковые по произношению и написанию. Водопроводная система систематически выходит из строя, а у ремонтников нет никакой системы в работе.
Синонимы — это слова одной и той же части речи, близкие друг другу по значению. Испытывать страх, бояться, опасаться, пугаться, страшиться, ужасаться, трусить.
Антонимы И не друг, и не враг, а так…
Паронимы — однокоренные слова, близкие по звучанию, но не совпадающие в значении.

Отпечатки и опечатки,

безответный и безответственный.

Просторечные слова ― слова, выражения, характеризующиеся упрощённостью, оттенком грубости и служащие обычно для выражения резких оценок. Просторечные слова стоят на границе литературного языка, часто не желательны даже в обычной беседе. башка (голова), муторный (неприятный), втемяшиться (укрепиться в сознании).
Книжная лексика — слова, которые употребляются прежде всего в письменной речи, используются в научных работах, официальных и деловых документах, публицистике.

Я вас обязан известить, 

Что не дошло до  адресата. 

Фразеологизмы — устойчивые сочетания слов, обладающие обычно целостным значением. Работать засучив рукава, беречь как зеницу ока, ставить палки в колёса, носом клевать.
Лексический повтор — повторение в тексте одного и того же слова, словосочетания. «В лесах попадались большие луговины и глухие озёра с огромными соснами по берегам. Вместе с соснами всё время тихонько шумели ели».
Сравнительный оборот — сопоставление двух предметов, понятий или состояний, имеющих общий признак. Есть слова, что жгут, как пламя.

Синтаксические средства

Синтаксические средства Примеры
Риторическое обращение — условное обращение к кому-либо в рамках монолога. «Мой город! Как тебя изуродовали!»
Риторический вопрос — не требующий ответа в силу очевидности. “А судьи кто?”
Синтаксический параллелизм — однообразное построение нескольких предложений, в которых одинаково выраженные члены располагаются в одной последовательности. «Уметь говорить — искусство. Уметь слушать — культура».
Парцелляция — намеренное расчленение связанного интонационно и на письме текста на несколько пунктуационно самостоятельных отрезков. «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.»
Восклицательные предложения Как хорошо! Как прекрасно жить на свете!
Вопросно-ответная форма изложения

— И сколько это будет продолжаться?

— Жди. Просто жди.

Ряд однородных членов Там были синие, бирюзовые, алые, желтые, изумрудные камушки.