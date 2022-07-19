Средства художественной выразительности

Формулировки 7 задания ОГЭ:

1) Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является фразеологизм/ метафора/ олицетворение/ эпитет/ сравнение/ сравнительный оборот.

2) Укажите, какое средство речевой выразительности используется в предложении NN.

Первая формулировка встречается гораздо чаще второй. В ней предлагается найти среди предложений тот вариант, в котором использовано определённое средство выразительности.

Вторая формулировка же представляет собой обратное задание: дано предложение и вам необходимо определить, какое средство выразительности в нём использовано. Во всём этом вам поможет только одно – знание этих самых средств.

Алгоритм решения задания (1-я формулировка)

Читаем задание и подчёркиваем, какое средство художественной выразительности необходимо найти. Вспоминаем, что представляет собой данный термин. Читаем варианты ответов и ищем необходимое нам средство выразительности. Элиминируя неподходящие варианты, приходим к верному ответу.

Алгоритм решения задания (2-я формулировка)

Читаем варианты ответов и вспоминаем, что значит каждый из терминов. Вспоминаем, чем могут быть выражены в предложении данные средства художественной выразительности. Читаем само предложение и ищем в нём признаки всех 4-х вариантов.

Для работы с заданием ОГЭ по этой теме, необходимо уметь работать со следующими терминами:

Для того чтобы вы умели видеть то или иное средство выразительности в тексте, необходимо знать определение и примеры. Также важно знать, что относится к тропам, что к лексике, а что к синтаксису, это поможет не запутаться в обилии терминов.

Тропы

Тропы Метафора — речевой оборот, при котором свойства одного явления (предмета, понятия) переносятся на другое. Метафора содержит скрытое сравнение, образное уподобление явлений с помощью использования переносного значения слов, то, с чем сравнивается предмет, лишь подразумевается автором. Развёрнутая метафора – это развёрнутый образ, всё стихотворение может строиться только на развёрнутой метафоре, где много деталей и смыслов. Пример Сыплет черёмуха снегом. (снег подобен цветущим кистям черёмухи). "(...) Исчезал сонный небосвод, опять одевало весь морозный мир синим шелком неба, продырявленного черным и губительным хоботом орудия". Гипербола (преувеличение) — образное выражение, состоящее в преувеличении размеров, силы, красоты и т. п. Пример ...дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни. …В сто сорок солнц закат пылал…. Олицетворение — художественный прием (троп), при котором неодушевленному предмету, явлению или понятию придаются человеческие свойства (не перепутайте, именно человеческие!). Пример Убитый немцами вечер… Скрипка немножко нервно пела… Лес ласково шептал… Литота — художественное преуменьшение. Пример Она на своих крошечных хрупких плечах вытянула всю семью. Эпитет — это один из тропов, являющийся художественным, образным определением. Пример Кроткий лик (С.Есенин); Эти бедные селенья, эта скудная природа…(Ф.Тютчев); Прозрачная дева (А.Блок). Сравнение — это художественный прием (троп), при котором образ создается посредством сравнения одного объекта с другим. Пример Потом поп, как большой тяжелый зверь, опять прыгнул на середину круга, прогнул половицы…" Змеёй тревога в сердце закралась.

Лексические средства

Лексические средства Примеры Омонимы — это слова, разные по значению, но одинаковые по произношению и написанию. Водопроводная система систематически выходит из строя, а у ремонтников нет никакой системы в работе. Синонимы — это слова одной и той же части речи, близкие друг другу по значению. Испытывать страх, бояться, опасаться, пугаться, страшиться, ужасаться, трусить. Антонимы И не друг, и не враг, а так… Паронимы — однокоренные слова, близкие по звучанию, но не совпадающие в значении. Отпечатки и опечатки, безответный и безответственный. Просторечные слова ― слова, выражения, характеризующиеся упрощённостью, оттенком грубости и служащие обычно для выражения резких оценок. Просторечные слова стоят на границе литературного языка, часто не желательны даже в обычной беседе. башка (голова), муторный (неприятный), втемяшиться (укрепиться в сознании). Книжная лексика — слова, которые употребляются прежде всего в письменной речи, используются в научных работах, официальных и деловых документах, публицистике. Я вас обязан известить, Что не дошло до адресата. Фразеологизмы — устойчивые сочетания слов, обладающие обычно целостным значением. Работать засучив рукава, беречь как зеницу ока, ставить палки в колёса, носом клевать. Лексический повтор — повторение в тексте одного и того же слова, словосочетания. «В лесах попадались большие луговины и глухие озёра с огромными соснами по берегам. Вместе с соснами всё время тихонько шумели ели». Сравнительный оборот — сопоставление двух предметов, понятий или состояний, имеющих общий признак. Есть слова, что жгут, как пламя.

Синтаксические средства