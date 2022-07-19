Формулировки 7 задания ОГЭ:
1) Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является фразеологизм/ метафора/ олицетворение/ эпитет/ сравнение/ сравнительный оборот.
2) Укажите, какое средство речевой выразительности используется в предложении NN.
Первая формулировка встречается гораздо чаще второй. В ней предлагается найти среди предложений тот вариант, в котором использовано определённое средство выразительности.
Вторая формулировка же представляет собой обратное задание: дано предложение и вам необходимо определить, какое средство выразительности в нём использовано. Во всём этом вам поможет только одно – знание этих самых средств.
Алгоритм решения задания (1-я формулировка)
Читаем задание и подчёркиваем, какое средство художественной выразительности необходимо найти.
Вспоминаем, что представляет собой данный термин.
Читаем варианты ответов и ищем необходимое нам средство выразительности.
Элиминируя неподходящие варианты, приходим к верному ответу.
Алгоритм решения задания (2-я формулировка)
Читаем варианты ответов и вспоминаем, что значит каждый из терминов.
Вспоминаем, чем могут быть выражены в предложении данные средства художественной выразительности.
Читаем само предложение и ищем в нём признаки всех 4-х вариантов.
Для работы с заданием ОГЭ по этой теме, необходимо уметь работать со следующими терминами:
Для того чтобы вы умели видеть то или иное средство выразительности в тексте, необходимо знать определение и примеры. Также важно знать, что относится к тропам, что к лексике, а что к синтаксису, это поможет не запутаться в обилии терминов.
|Тропы
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Метафора — речевой оборот, при котором свойства одного явления (предмета, понятия) переносятся на другое. Метафора содержит скрытое сравнение, образное уподобление явлений с помощью использования переносного значения слов, то, с чем сравнивается предмет, лишь подразумевается автором. Развёрнутая метафора – это развёрнутый образ, всё стихотворение может строиться только на развёрнутой метафоре, где много деталей и смыслов.
Пример
Сыплет черёмуха снегом. (снег подобен цветущим кистям черёмухи).
"(...) Исчезал сонный небосвод, опять одевало весь морозный мир синим шелком неба, продырявленного черным и губительным хоботом орудия".
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Гипербола (преувеличение) — образное выражение, состоящее в преувеличении размеров, силы, красоты и т. п.
Пример
...дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни.
…В сто сорок солнц закат пылал….
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Олицетворение — художественный прием (троп), при котором неодушевленному предмету, явлению или понятию придаются человеческие свойства (не перепутайте, именно человеческие!).
Пример
Убитый немцами вечер…
Скрипка немножко нервно пела…
Лес ласково шептал…
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Литота — художественное преуменьшение.
Пример
Она на своих крошечных хрупких плечах вытянула всю семью.
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Эпитет — это один из тропов, являющийся художественным, образным определением.
Пример
Кроткий лик (С.Есенин);
Эти бедные селенья, эта скудная природа…(Ф.Тютчев);
Прозрачная дева (А.Блок).
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Сравнение — это художественный прием (троп), при котором образ создается посредством сравнения одного объекта с другим.
Пример
Потом поп, как большой тяжелый зверь, опять прыгнул на середину круга, прогнул половицы…"
Змеёй тревога в сердце закралась.
|Лексические средства
|Примеры
|Омонимы — это слова, разные по значению, но одинаковые по произношению и написанию.
|Водопроводная система систематически выходит из строя, а у ремонтников нет никакой системы в работе.
|Синонимы — это слова одной и той же части речи, близкие друг другу по значению.
|Испытывать страх, бояться, опасаться, пугаться, страшиться, ужасаться, трусить.
|Антонимы
|И не друг, и не враг, а так…
|Паронимы — однокоренные слова, близкие по звучанию, но не совпадающие в значении.
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Отпечатки и опечатки,
безответный и безответственный.
|Просторечные слова ― слова, выражения, характеризующиеся упрощённостью, оттенком грубости и служащие обычно для выражения резких оценок. Просторечные слова стоят на границе литературного языка, часто не желательны даже в обычной беседе.
|башка (голова), муторный (неприятный), втемяшиться (укрепиться в сознании).
|Книжная лексика — слова, которые употребляются прежде всего в письменной речи, используются в научных работах, официальных и деловых документах, публицистике.
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Я вас обязан известить,
Что не дошло до адресата.
|Фразеологизмы — устойчивые сочетания слов, обладающие обычно целостным значением.
|Работать засучив рукава, беречь как зеницу ока, ставить палки в колёса, носом клевать.
|Лексический повтор — повторение в тексте одного и того же слова, словосочетания.
|«В лесах попадались большие луговины и глухие озёра с огромными соснами по берегам. Вместе с соснами всё время тихонько шумели ели».
|Сравнительный оборот — сопоставление двух предметов, понятий или состояний, имеющих общий признак.
|Есть слова, что жгут, как пламя.
|Синтаксические средства
|Примеры
|Риторическое обращение — условное обращение к кому-либо в рамках монолога.
|«Мой город! Как тебя изуродовали!»
|Риторический вопрос — не требующий ответа в силу очевидности.
|“А судьи кто?”
|Синтаксический параллелизм — однообразное построение нескольких предложений, в которых одинаково выраженные члены располагаются в одной последовательности.
|«Уметь говорить — искусство. Уметь слушать — культура».
|Парцелляция — намеренное расчленение связанного интонационно и на письме текста на несколько пунктуационно самостоятельных отрезков.
|«Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.»
|Восклицательные предложения
|Как хорошо! Как прекрасно жить на свете!
|Вопросно-ответная форма изложения
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— И сколько это будет продолжаться?
— Жди. Просто жди.
|Ряд однородных членов
|Там были синие, бирюзовые, алые, желтые, изумрудные камушки.