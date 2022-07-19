НЕ с различными частями речи 

1. Не употребляется без НЕ Примеры: ненастье, неряха (существительные); несчастный - (прилагательные); нелепо, неряшливо - (наречия). 2. Можно заменить синонимом без НЕ Примеры: неправда = ложь (сущ.), нехороший = плохой (прилаг.), нехорошо = плохо (наречия). + отрицательные наречия: не́откуда, не́где

1. Есть слова-маркеры вовсе, ничуть, еще, нисколько, далеко, отнюдь, никогда. Примеры: далеко не ложь (существительные). Вовсе не хороший (прилаг.). НО! Очень НЕхороший (прилаг.). вовсе не плохо. 2. Есть противопоставление с союзом А Примеры: не правда, а ложь (сущ.). Не красивый, а прекрасный (прилаг.). Не плохо, а хорошо (нареч.).